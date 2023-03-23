https://ria.ru/20230323/zhile-1860185483.html
Во Владимирской области ищут жилье для матери погибшего бойца
Во Владимирской области ищут жилье для матери погибшего бойца - РИА Новости, 23.03.2023
Во Владимирской области ищут жилье для матери погибшего бойца
Глава администрации поселка Уршельский Владимирской области Татьяна Ивлиева опровергла РИА Новости сведения о том, что матери погибшего в ходе специальной... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T19:01
2023-03-23T19:01
2023-03-23T19:01
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РЯЗАНЬ, 23 мар – РИА Новости. Глава администрации поселка Уршельский Владимирской области Татьяна Ивлиева опровергла РИА Новости сведения о том, что матери погибшего в ходе специальной военной операции военнослужащего предлагали использовать выплату за гибель сына на покупку жилья для переселения из аварийного дома. Как сообщили в четверг Telegram-каналы, во Владимирской области чиновники предложили матери военного оплатить свое переселение из аварийного дома выплатой за его гибель. Мужчина погиб в январе. Его мать проживает в поселке Уршельский, ранее ей предлагали два варианта переселения, которые оказались крайне неудачными. Остальные жильцы аварийного дома в настоящее время, утверждается в публикации, расселены. Ивлиева уточнила РИА Новости, что в квартире проживает женщина со своим супругом. Она опровергла сведения о том, что женщине предлагали использовать на покупку жилья выплату за гибель сына. "Мы не предлагали ни в коем случае покупать жилье за счет этих выплат. Они этими выплатами самостоятельно распоряжаются по своему усмотрению. Мы со стороны администрации предлагали семье из аварийного фонда переехать в квартиру маневренного фонда для временного проживания до того момента, как их аварийный дом попадет в программу и будет расселяться", - отметила глава администрации. По ее словам, предлагалось два варианта, от которых семья отказалась. "В дальнейшем мы с этой семьей продолжаем работать, ищем вариант, который их мог бы устроить, но возможности, конечно, у нас ограничены", - добавила Ивлиева. Она пояснила, что квартира, в которой проживает мать погибшего, не является муниципальной, в случае попадания дома в программу расселения аварийного жилья, она может быть выкуплена. Жильцам квартир, которые находятся в муниципальной собственности, предоставлено жилье по договорам социальной найма. В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что ситуация взята на контроль, межрайонному прокурору дано поручение лично встретиться с женщиной. Представитель прокуратуры отметила, что будут приняты незамедлительные меры по расселению жильцов, поскольку дом признан аварийным, проживание в нем представляет опасность. Для начала им будет предложено жилье маневренного фонда. В частности, сегодня планируется предложить семье квартиру на первом этаже новостройки.
https://ria.ru/20230315/vyplaty-1858042888.html
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жилье, владимир, владимирская область, россия, общество
Жилье, Владимир, Владимирская область, Россия, Общество
Во Владимирской области ищут жилье для матери погибшего бойца
Власти под Владимиром опровергли, что предлагали матери погибшего военного купить жилье
РЯЗАНЬ, 23 мар – РИА Новости. Глава администрации поселка Уршельский Владимирской области Татьяна Ивлиева опровергла РИА Новости сведения о том, что матери погибшего в ходе специальной военной операции военнослужащего предлагали использовать выплату за гибель сына на покупку жилья для переселения из аварийного дома.
Как сообщили в четверг Telegram-каналы, во Владимирской области чиновники предложили матери военного оплатить свое переселение из аварийного дома выплатой за его гибель. Мужчина погиб в январе. Его мать проживает в поселке Уршельский, ранее ей предлагали два варианта переселения, которые оказались крайне неудачными. Остальные жильцы аварийного дома в настоящее время, утверждается в публикации, расселены.
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Ивлиева уточнила РИА Новости, что в квартире проживает женщина со своим супругом. Она опровергла сведения о том, что женщине предлагали использовать на покупку жилья выплату за гибель сына.
"Мы не предлагали ни в коем случае покупать жилье за счет этих выплат. Они этими выплатами самостоятельно распоряжаются по своему усмотрению. Мы со стороны администрации предлагали семье из аварийного фонда переехать в квартиру маневренного фонда для временного проживания до того момента, как их аварийный дом попадет в программу и будет расселяться", - отметила глава администрации.
По ее словам, предлагалось два варианта, от которых семья отказалась. "В дальнейшем мы с этой семьей продолжаем работать, ищем вариант, который их мог бы устроить, но возможности, конечно, у нас ограничены", - добавила Ивлиева.
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Она пояснила, что квартира, в которой проживает мать погибшего, не является муниципальной, в случае попадания дома в программу расселения аварийного жилья, она может быть выкуплена. Жильцам квартир, которые находятся в муниципальной собственности, предоставлено жилье по договорам социальной найма.
В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что ситуация взята на контроль, межрайонному прокурору дано поручение лично встретиться с женщиной. Представитель прокуратуры отметила, что будут приняты незамедлительные меры по расселению жильцов, поскольку дом признан аварийным, проживание в нем представляет опасность. Для начала им будет предложено жилье маневренного фонда. В частности, сегодня планируется предложить семье квартиру на первом этаже новостройки.
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