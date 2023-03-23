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Во Владимирской области ищут жилье для матери погибшего бойца - РИА Новости, 23.03.2023
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19:01 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/zhile-1860185483.html
Во Владимирской области ищут жилье для матери погибшего бойца
Во Владимирской области ищут жилье для матери погибшего бойца - РИА Новости, 23.03.2023
Во Владимирской области ищут жилье для матери погибшего бойца
Глава администрации поселка Уршельский Владимирской области Татьяна Ивлиева опровергла РИА Новости сведения о том, что матери погибшего в ходе специальной... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T19:01
2023-03-23T19:01
жилье
владимир
владимирская область
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общество
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РЯЗАНЬ, 23 мар – РИА Новости. Глава администрации поселка Уршельский Владимирской области Татьяна Ивлиева опровергла РИА Новости сведения о том, что матери погибшего в ходе специальной военной операции военнослужащего предлагали использовать выплату за гибель сына на покупку жилья для переселения из аварийного дома. Как сообщили в четверг Telegram-каналы, во Владимирской области чиновники предложили матери военного оплатить свое переселение из аварийного дома выплатой за его гибель. Мужчина погиб в январе. Его мать проживает в поселке Уршельский, ранее ей предлагали два варианта переселения, которые оказались крайне неудачными. Остальные жильцы аварийного дома в настоящее время, утверждается в публикации, расселены. Ивлиева уточнила РИА Новости, что в квартире проживает женщина со своим супругом. Она опровергла сведения о том, что женщине предлагали использовать на покупку жилья выплату за гибель сына. "Мы не предлагали ни в коем случае покупать жилье за счет этих выплат. Они этими выплатами самостоятельно распоряжаются по своему усмотрению. Мы со стороны администрации предлагали семье из аварийного фонда переехать в квартиру маневренного фонда для временного проживания до того момента, как их аварийный дом попадет в программу и будет расселяться", - отметила глава администрации. По ее словам, предлагалось два варианта, от которых семья отказалась. "В дальнейшем мы с этой семьей продолжаем работать, ищем вариант, который их мог бы устроить, но возможности, конечно, у нас ограничены", - добавила Ивлиева. Она пояснила, что квартира, в которой проживает мать погибшего, не является муниципальной, в случае попадания дома в программу расселения аварийного жилья, она может быть выкуплена. Жильцам квартир, которые находятся в муниципальной собственности, предоставлено жилье по договорам социальной найма. В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что ситуация взята на контроль, межрайонному прокурору дано поручение лично встретиться с женщиной. Представитель прокуратуры отметила, что будут приняты незамедлительные меры по расселению жильцов, поскольку дом признан аварийным, проживание в нем представляет опасность. Для начала им будет предложено жилье маневренного фонда. В частности, сегодня планируется предложить семье квартиру на первом этаже новостройки.
https://ria.ru/20230315/vyplaty-1858042888.html
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жилье, владимир, владимирская область, россия, общество
Жилье, Владимир, Владимирская область, Россия, Общество
Во Владимирской области ищут жилье для матери погибшего бойца

Власти под Владимиром опровергли, что предлагали матери погибшего военного купить жилье

© РИА Новости / Владимир Первенцев | Перейти в медиабанкСтроительство жилого дома
Строительство жилого дома - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Владимир Первенцев
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Строительство жилого дома. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 23 мар – РИА Новости. Глава администрации поселка Уршельский Владимирской области Татьяна Ивлиева опровергла РИА Новости сведения о том, что матери погибшего в ходе специальной военной операции военнослужащего предлагали использовать выплату за гибель сына на покупку жилья для переселения из аварийного дома.
Как сообщили в четверг Telegram-каналы, во Владимирской области чиновники предложили матери военного оплатить свое переселение из аварийного дома выплатой за его гибель. Мужчина погиб в январе. Его мать проживает в поселке Уршельский, ранее ей предлагали два варианта переселения, которые оказались крайне неудачными. Остальные жильцы аварийного дома в настоящее время, утверждается в публикации, расселены.
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Ивлиева уточнила РИА Новости, что в квартире проживает женщина со своим супругом. Она опровергла сведения о том, что женщине предлагали использовать на покупку жилья выплату за гибель сына.
"Мы не предлагали ни в коем случае покупать жилье за счет этих выплат. Они этими выплатами самостоятельно распоряжаются по своему усмотрению. Мы со стороны администрации предлагали семье из аварийного фонда переехать в квартиру маневренного фонда для временного проживания до того момента, как их аварийный дом попадет в программу и будет расселяться", - отметила глава администрации.
По ее словам, предлагалось два варианта, от которых семья отказалась. "В дальнейшем мы с этой семьей продолжаем работать, ищем вариант, который их мог бы устроить, но возможности, конечно, у нас ограничены", - добавила Ивлиева.
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Она пояснила, что квартира, в которой проживает мать погибшего, не является муниципальной, в случае попадания дома в программу расселения аварийного жилья, она может быть выкуплена. Жильцам квартир, которые находятся в муниципальной собственности, предоставлено жилье по договорам социальной найма.
В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что ситуация взята на контроль, межрайонному прокурору дано поручение лично встретиться с женщиной. Представитель прокуратуры отметила, что будут приняты незамедлительные меры по расселению жильцов, поскольку дом признан аварийным, проживание в нем представляет опасность. Для начала им будет предложено жилье маневренного фонда. В частности, сегодня планируется предложить семье квартиру на первом этаже новостройки.
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