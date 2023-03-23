https://ria.ru/20230323/zemletryasenie-1859525303.html

Турция, Колыма, Америка. Где случится новое мощное землетрясение

Турция, Колыма, Америка. Где случится новое мощное землетрясение - РИА Новости, 23.03.2023

Турция, Колыма, Америка. Где случится новое мощное землетрясение

Спустя полтора месяца после трагедии в Турции и Сирии сильнейшие подземные толчки привели к разрушениям в Пакистане и Эквадоре. Счет пострадавших идет на сотни. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T08:00

2023-03-23T08:00

2023-03-23T08:05

наука

турция

эквадор

сирия

российская академия наук

землетрясение

землетрясение в турции и сирии

землетрясение на аляске

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Захар Андреев. Спустя полтора месяца после трагедии в Турции и Сирии сильнейшие подземные толчки привели к разрушениям в Пакистане и Эквадоре. Счет пострадавших идет на сотни. Почему в разных частях света землетрясения следуют одно за другим и правда ли, что в последнее время они участились, — в материале РИА Новости.Желе вместо землиЗемлетрясение магнитудой 6,5 произошло во вторник, 21 марта, в Афганистане, недалеко от границы с Таджикистаном. Толчки ощущались в нескольких странах, но основной удар пришелся по Пакистану. По данным на 22 марта, в стране погибли девять человек, еще 44 пострадали.В субботу, 18 марта, землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали на западе Эквадора. Эпицентр находился в 60 километрах от города Гуякиль. Погибло не менее 14 человек, около 500 пострадало. Десятки зданий разрушены, сотни повреждены, разбор завалов продолжается.По данным местных СМИ, колебания земной поверхности привели к разжижению грунта, который стал вести себя не как твердое тело, а как плотная жидкость, или флюид. Подобное явление отмечали и ранее, в том числе — во время эквадорского землетрясения 2016-го (магнитуда 7,8).Напомним: 6 февраля произошли мощные подземные толчки с эпицентром в Турции. Там, а также в соседней Сирии из-за масштабных разрушений погибло около 60 тысяч человек.С тех пор сообщения о землетрясениях участились. В минувшие выходные трясло разные регионы планеты, в частности Магаданскую область (5,1), Аляску (5,4) и турецкую провинцию Кахраманмараш (4,3), пострадавшую в результате февральского катаклизма.Почему трясет чащеСпециалисты объясняют, что сейсмические процессы действительно могут временно активизироваться, но это нормальное явление.По словам директора Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петра Шебалина, существует гипотеза о сейсмических циклах с периодичностью примерно 50 лет. Так, серию мощных подземных толчков фиксировали в период с 2004-го по 2011-й. А до этого сразу несколько землетрясений, в том числе с магнитудой выше девяти, произошло в 50-х годах двадцатого века."Пока непонятно, есть ли здесь закономерность или это просто стечение обстоятельств, — отмечает ученый. — Сильнейшие землетрясения (магнитудой выше шести. — Прим. ред.) фиксируют более ста лет. Тем не менее это не такой большой срок, чтобы говорить о каких-то циклах. И ранняя статистика есть далеко не по всему земному шару".Чем вызвана такая периодичность, неясно. Некоторые ученые пытаются объяснить усиление землетрясений приливными явлениями — когда на земную кору воздействуют другие небесные тела. Однако убедительных доказательств тому нет.Говоря о событии в Эквадоре, Шебалин указывает: это довольно сильное землетрясение, однако его нельзя назвать чем-то необыкновенным. Латиноамериканская страна находится в зоне так называемого Тихоокеанского огненного кольца — самого сейсмоактивного региона планеты.Геофизик подчеркивает, что подземные толчки в Эквадоре не имеют никакой связи с катастрофой в Турции и Сирии.Полсотни в деньГеологическая служба США признает, что в последние годы в статистику попадает все больше землетрясений. Но не потому, что их число действительно растет. Причина — в повышении технических возможностей науки, в частности, в увеличении количества сейсмических приборов.Кроме того, "в результате развития сферы коммуникаций и повышенного интереса к стихийным бедствиям общественность сегодня узнает о землетрясениях быстрее, чем когда-либо прежде", отмечается на сайте организации.По данным американского ведомства, обладающего наиболее развитой сетью сейсмических датчиков в мире, за последний год (с 21 марта 2022-го по 20 марта 2023-го) произошло 16 землетрясений магнитудой выше семи, из них пять — выше 7,5. Турецкие подземные толчки — самые мощные (7,8).При этом за предыдущий аналогичный период зафиксировали 13 событий с магнитудой больше семи. Четыре из них превысили отметку 7,5, а два — одно в районе Аляски, другое вблизи Южных Сандвичевых островов — перевалили за восемь.Это примерно соответствует ожиданиям сейсмологов: в среднем ежегодно фиксируют по 15 землетрясений магнитудой семь и одно магнитудой восемь.С начала ХХI века количество сильных землетрясений не только не растет, но и немного снижается. За последние десять лет зарегистрировали 140 подземных толчков магнитудой больше семи, а за период 2003-2013 годов — 162.Наиболее экстремальные явления также случаются реже. С 2013-го отмечено девять землетрясений магнитудой больше восьми, за предыдущий аналогичный период — 16.Всего каждый год происходит более 20 тысяч землетрясений — то есть около 55 в день. Если эти геологические процессы не приводят к человеческим жертвам, массмедиа, как правило, не обращают на них внимания.

https://ria.ru/20230301/geologiya-1855203845.html

https://ria.ru/20230226/ogni-1853773779.html

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