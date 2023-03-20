https://ria.ru/20230320/zemletryasenie-1859112783.html

В Турции произошло новое землетрясение

В Турции произошло новое землетрясение - РИА Новости, 20.03.2023

В Турции произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T13:45

2023-03-20T13:45

2023-03-20T14:02

в мире

кахраманмараш

турция

сирия

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АНКАРА, 20 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD)."Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в районе Экинезю провинции Кахраманмараш в 12:57(совпадает с мск)", - сообщило AFAD.Уточняется, что очаг землетрясения залегал на глубине 15,36 км.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". В результате произошедшего погибли почти 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20230319/zemletryasenie-1858967111.html

кахраманмараш

турция

сирия

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в мире, кахраманмараш, турция, сирия