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В Пакистане возросло число жертв землетрясения - РИА Новости, 22.03.2023
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06:44 22.03.2023 (обновлено: 15:09 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/afganistan-1859663448.html
В Пакистане возросло число жертв землетрясения
В Пакистане возросло число жертв землетрясения - РИА Новости, 22.03.2023
В Пакистане возросло число жертв землетрясения
Число погибших пакистанцев в результате землетрясения с эпицентром на северо-востоке Афганистана возросло до девяти человек, 44 человека пострадали, сообщает... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T06:44
2023-03-22T15:09
в мире
афганистан
пакистан
бадахшан
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Число погибших пакистанцев в результате землетрясения с эпицентром на северо-востоке Афганистана возросло до девяти человек, 44 человека пострадали, сообщает издание The News со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями.Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Афганистане, примерно в 50 километрах от городка Ишкашим в высокогорной провинции Бадахшан, на границе с Горно-Бадахшанской автономной областью Таджикистана. Подземные толчки ощущались также в Индии, Пакистане и странах Центральной Азии. Ранее местное издание Dawn сообщало о двух погибших и шести пострадавших в результате землетрясения. Отмечается, что в Пакистане подземные толчки ощущались в ряде регионов центральной и северной частей страны.
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в мире, афганистан, пакистан, бадахшан
В мире, Афганистан, Пакистан, Бадахшан
В Пакистане возросло число жертв землетрясения

Число погибших при землетрясении жителей Пакистана возросло до девяти человек

© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь в Афганистане
Скорая помощь в Афганистане - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая помощь в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Число погибших пакистанцев в результате землетрясения с эпицентром на северо-востоке Афганистана возросло до девяти человек, 44 человека пострадали, сообщает издание The News со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Афганистане, примерно в 50 километрах от городка Ишкашим в высокогорной провинции Бадахшан, на границе с Горно-Бадахшанской автономной областью Таджикистана. Подземные толчки ощущались также в Индии, Пакистане и странах Центральной Азии.
Ранее местное издание Dawn сообщало о двух погибших и шести пострадавших в результате землетрясения.
Отмечается, что в Пакистане подземные толчки ощущались в ряде регионов центральной и северной частей страны.
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