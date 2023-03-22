https://ria.ru/20230322/afganistan-1859663448.html
В Пакистане возросло число жертв землетрясения
В Пакистане возросло число жертв землетрясения - РИА Новости, 22.03.2023
В Пакистане возросло число жертв землетрясения
Число погибших пакистанцев в результате землетрясения с эпицентром на северо-востоке Афганистана возросло до девяти человек, 44 человека пострадали, сообщает... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T06:44
2023-03-22T06:44
2023-03-22T15:09
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Число погибших пакистанцев в результате землетрясения с эпицентром на северо-востоке Афганистана возросло до девяти человек, 44 человека пострадали, сообщает издание The News со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями.Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Афганистане, примерно в 50 километрах от городка Ишкашим в высокогорной провинции Бадахшан, на границе с Горно-Бадахшанской автономной областью Таджикистана. Подземные толчки ощущались также в Индии, Пакистане и странах Центральной Азии. Ранее местное издание Dawn сообщало о двух погибших и шести пострадавших в результате землетрясения. Отмечается, что в Пакистане подземные толчки ощущались в ряде регионов центральной и северной частей страны.
https://ria.ru/20230208/afganistan-1850666629.html
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в мире, афганистан, пакистан, бадахшан
В мире, Афганистан, Пакистан, Бадахшан
В Пакистане возросло число жертв землетрясения
Число погибших при землетрясении жителей Пакистана возросло до девяти человек