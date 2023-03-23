В "Росэнергоатоме" призвали не ослаблять присутствие ВС России в Энергодаре
Карчаа: ослабление присутствия ВС России в Энергодаре приведет к захвату ЗАЭС Украиной
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Любое ослабление военного присутствия ВС РФ в Энергодаре приведет к захвату города и Запорожской атомной станции украинскими войсками, заявил в четверг в эфире телеканала "Россия 24" советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не рассматривает возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, предполагается взаимное прекращение боевых действий.
"Малейшее ослабление военного присутствия РФ в Энергодаре в зоне, непосредственно прилегающей к Запорожской атомной станции, малейшее ослабление присутствия подразделений Росгвардии, которое осуществляет охранение физического периметра защиты – это все бы привело к тому, что Украина, воспользовавшись такими "подарками судьбы", атаковала бы этот участок линии боевого соприкосновения и вошла бы на территорию Энергодара и на территорию ЗАЭС", - сказал Карчаа.
По его словам, единственной причиной заинтересованности Киева в демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС являлся захват станции, лишившейся защиты российский военных и рогвардейцев.
"Их (Украину) ядерная безопасность не интересовала от слова "совсем" и никогда, потому что, если бы интересовала, они не наносили бы таких артиллерийских ударов по самой станции. Они решили воспользоваться этой ситуацией для выполнения своих военных тактических задач", - отметил Карчаа.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.