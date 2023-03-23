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В "Росэнергоатоме" призвали не ослаблять присутствие ВС России в Энергодаре - РИА Новости, 23.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:33 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/zaes-1859991564.html
В "Росэнергоатоме" призвали не ослаблять присутствие ВС России в Энергодаре
В "Росэнергоатоме" призвали не ослаблять присутствие ВС России в Энергодаре - РИА Новости, 23.03.2023
В "Росэнергоатоме" призвали не ослаблять присутствие ВС России в Энергодаре
Любое ослабление военного присутствия ВС РФ в Энергодаре приведет к захвату города и Запорожской атомной станции украинскими войсками, заявил в четверг в эфире... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T11:33
2023-03-23T11:33
специальная военная операция на украине
росэнергоатом
запорожская аэс
энергодар
украина
россия
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Любое ослабление военного присутствия ВС РФ в Энергодаре приведет к захвату города и Запорожской атомной станции украинскими войсками, заявил в четверг в эфире телеканала "Россия 24" советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не рассматривает возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, предполагается взаимное прекращение боевых действий. "Малейшее ослабление военного присутствия РФ в Энергодаре в зоне, непосредственно прилегающей к Запорожской атомной станции, малейшее ослабление присутствия подразделений Росгвардии, которое осуществляет охранение физического периметра защиты – это все бы привело к тому, что Украина, воспользовавшись такими "подарками судьбы", атаковала бы этот участок линии боевого соприкосновения и вошла бы на территорию Энергодара и на территорию ЗАЭС", - сказал Карчаа. По его словам, единственной причиной заинтересованности Киева в демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС являлся захват станции, лишившейся защиты российский военных и рогвардейцев. "Их (Украину) ядерная безопасность не интересовала от слова "совсем" и никогда, потому что, если бы интересовала, они не наносили бы таких артиллерийских ударов по самой станции. Они решили воспользоваться этой ситуацией для выполнения своих военных тактических задач", - отметил Карчаа. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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росэнергоатом, запорожская аэс, энергодар, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Росэнергоатом, Запорожская АЭС, Энергодар, Украина, Россия
В "Росэнергоатоме" призвали не ослаблять присутствие ВС России в Энергодаре

Карчаа: ослабление присутствия ВС России в Энергодаре приведет к захвату ЗАЭС Украиной

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Любое ослабление военного присутствия ВС РФ в Энергодаре приведет к захвату города и Запорожской атомной станции украинскими войсками, заявил в четверг в эфире телеканала "Россия 24" советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не рассматривает возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, предполагается взаимное прекращение боевых действий.
"Малейшее ослабление военного присутствия РФ в Энергодаре в зоне, непосредственно прилегающей к Запорожской атомной станции, малейшее ослабление присутствия подразделений Росгвардии, которое осуществляет охранение физического периметра защиты – это все бы привело к тому, что Украина, воспользовавшись такими "подарками судьбы", атаковала бы этот участок линии боевого соприкосновения и вошла бы на территорию Энергодара и на территорию ЗАЭС", - сказал Карчаа.
По его словам, единственной причиной заинтересованности Киева в демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС являлся захват станции, лишившейся защиты российский военных и рогвардейцев.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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"Их (Украину) ядерная безопасность не интересовала от слова "совсем" и никогда, потому что, если бы интересовала, они не наносили бы таких артиллерийских ударов по самой станции. Они решили воспользоваться этой ситуацией для выполнения своих военных тактических задач", - отметил Карчаа.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРосэнергоатомЗапорожская АЭСЭнергодарУкраинаРоссия
 
 
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