https://ria.ru/20230323/putin-1860127866.html

В Будапеште заявили, что не стали бы задерживать Путина по ордеру МУС

В Будапеште заявили, что не стали бы задерживать Путина по ордеру МУС - РИА Новости, 23.03.2023

В Будапеште заявили, что не стали бы задерживать Путина по ордеру МУС

Венгрия не стала бы задерживать президента России Владимира Путина на своей территории по ордеру Международного уголовного суда (МУС), так как не опубликовала... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:33

2023-03-23T16:33

2023-03-23T17:39

в мире

венгрия

владимир путин

международный уголовный суд

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153177/08/1531770866_0:133:3168:1915_1920x0_80_0_0_5511e1c29f0fade9eb24b78b4eeb1bd3.jpg

БУДАПЕШТ, 23 мар — РИА Новости. Венгрия не стала бы задерживать президента России Владимира Путина на своей территории по ордеру Международного уголовного суда (МУС), так как не опубликовала Римский статут в официальном вестнике из-за его противоречия конституции республики, заявил глава администрации премьер-министра Гергей Гуйяш. "Мы не можем задержать российского президента, потому что Венгрия не опубликовала статут МУС. А не произошло это потому, что данный акт противоречит венгерской конституции. <...> Экс-президент Янош Адер много раз объяснял, что без изменения основного закона опубликовать этот акт нельзя", — сказал он на правительственном брифинге.По словам чиновника, кабмин пока не сформировал единую позицию по этому вопросу. В то же время, по его личному мнению, это скорее ведет к эскалации конфликта, нежели способствует перемирию.Венгрия в январе 1999 года подписала Римский статут, а в ноябре 2001 года ратифицировала его. Однако, по словам Гуйяша, "принятие международных актов само по себе не становится частью внутреннего права", так как для этого необходим "особый, специальный процесс, которого не произошло".Глава немецкого Минюста Марко Бушманн ранее заявил, что ордер будет действовать в Германии после запроса судей.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Судьи посчитали, что они "предположительно, ответственны за военное преступление", которое, по утверждению МУС, заключается в незаконной депортации детей с территорий Украины начиная с 24 февраля прошлого года.Львова-Белова заявила, что претензии МУС не имеют никакого основания. По ее словам, Россия не получила ни одного запроса, что дети разлучены с родителями и насильственно депортированы. Кроме того, по ее словам, в российские семьи устроены 380 несовершеннолетних.Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.

https://ria.ru/20230322/blinken-1859896162.html

https://ria.ru/20230320/putin-1859074289.html

венгрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, владимир путин, международный уголовный суд, россия