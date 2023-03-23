https://ria.ru/20230323/priamure-1859969122.html

Темпы развития Приамурья сопоставимы с Москвой, заявил сенатор Кутепов

Темпы развития Приамурья сопоставимы с Москвой, заявил сенатор Кутепов - РИА Новости, 23.03.2023

Темпы развития Приамурья сопоставимы с Москвой, заявил сенатор Кутепов

Сенатор Совета Федерации Андрей Кутепов высоко оценил темпы развития Амурской области, сопоставив мегапроекты региона с Москвой, сообщает правительство... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T10:22

2023-03-23T10:22

2023-03-23T10:22

амурская область

экономика

москва

амурская область

благовещенск

андрей кутепов

василий орлов (губернатор)

совет федерации рф

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мар – РИА Новости. Сенатор Совета Федерации Андрей Кутепов высоко оценил темпы развития Амурской области, сопоставив мегапроекты региона с Москвой, сообщает правительство Приамурья. Главе делегации Совета Федерации, председателю комитета по экономической политике Андрею Кутепову представили проект реконструкции международного аэропорта Благовещенск (Игнатьево). Инвестор - компания "АБС Благовещенск" вложит в проект порядка 10 миллиардов рублей. В мае планируется заключить договор с генеральным подрядчиком, после чего приступить непосредственно к строительству. Срок сдачи объекта – 2-й квартал 2025 года. "В рамках комплексной реконструкции построят новый грузовой терминал, терминал внутренних и международных воздушных линий – он будет больше в три раза, чем существующий аэровокзальный комплекс. Предполагаемая мощность – одна тысяча пассажиров в час", - рассказал губернатор Василий Орлов. Кроме того, сейчас активно строится новая взлётно-посадочная полоса. Она будет длиной три тысячи метров и сможет принимать все типы существующих судов пассажирского назначения. Работы финансируются за счёт федерального бюджета. В прошлом году здесь оснастили временный пункт пропуска через государственную границу (старый уничтожил пожар). И сейчас аэропорт готов к обслуживанию международных рейсов, сказал Орлов. За последние 10 лет пассажиропоток аэропорта вырос более чем в четыре раза. В прошлом году был поставлен рекорд – обслужили 843 тысячи пассажиров, что на 15% выше, чем показатель 2021 года. Как рассказал исполнительный директор "АБС Благовещенск" Александр Карпов, по прогнозам, тенденция сохранится и в последующие годы, уже в 2024 ожидают, что пассажиропоток превысит один миллион человек. Действующая инфраструктура порта не рассчитана на такие высокие нагрузки, поэтому сейчас главная воздушная гавань региона остро нуждается в новых производственных мощностях. Сенатор Андрей Кутепов высказал несколько пожеланий по улучшению инфраструктуры реконструкции аэропорта и отметил высокий темп развития региона. "Я не встречал ещё региона с населением 700 тысяч человек с такими темпами развития. В этом вы сопоставимы, может быть, сейчас с Москвой, чуть-чуть уже отстаёт Санкт-Петербург. Здесь есть два мегапроекта в части химической и нефтяной промышленности, плюс к этому есть космодром, возводится такое количество жилых домов, образовательных учреждений, образовательных учреждений. Объективно – вы взяли серьёзную планку. Очень широко шагаете", - резюмировал сенатор.

https://ria.ru/20230318/belogorsk-1858742536.html

https://ria.ru/20230306/zhile-1856042370.html

https://ria.ru/20230323/postavki-1859956954.html

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экономика, москва, амурская область, благовещенск, андрей кутепов, василий орлов (губернатор), совет федерации рф