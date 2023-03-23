Темпы развития Приамурья сопоставимы с Москвой, заявил сенатор Кутепов
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Андрей Кутепов
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Андрей Кутепов. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мар – РИА Новости. Сенатор Совета Федерации Андрей Кутепов высоко оценил темпы развития Амурской области, сопоставив мегапроекты региона с Москвой, сообщает правительство Приамурья.
Главе делегации Совета Федерации, председателю комитета по экономической политике Андрею Кутепову представили проект реконструкции международного аэропорта Благовещенск (Игнатьево). Инвестор - компания "АБС Благовещенск" вложит в проект порядка 10 миллиардов рублей. В мае планируется заключить договор с генеральным подрядчиком, после чего приступить непосредственно к строительству. Срок сдачи объекта – 2-й квартал 2025 года.
"В рамках комплексной реконструкции построят новый грузовой терминал, терминал внутренних и международных воздушных линий – он будет больше в три раза, чем существующий аэровокзальный комплекс. Предполагаемая мощность – одна тысяча пассажиров в час", - рассказал губернатор Василий Орлов.
Кроме того, сейчас активно строится новая взлётно-посадочная полоса. Она будет длиной три тысячи метров и сможет принимать все типы существующих судов пассажирского назначения. Работы финансируются за счёт федерального бюджета. В прошлом году здесь оснастили временный пункт пропуска через государственную границу (старый уничтожил пожар). И сейчас аэропорт готов к обслуживанию международных рейсов, сказал Орлов.
За последние 10 лет пассажиропоток аэропорта вырос более чем в четыре раза. В прошлом году был поставлен рекорд – обслужили 843 тысячи пассажиров, что на 15% выше, чем показатель 2021 года. Как рассказал исполнительный директор "АБС Благовещенск" Александр Карпов, по прогнозам, тенденция сохранится и в последующие годы, уже в 2024 ожидают, что пассажиропоток превысит один миллион человек. Действующая инфраструктура порта не рассчитана на такие высокие нагрузки, поэтому сейчас главная воздушная гавань региона остро нуждается в новых производственных мощностях.
Сенатор Андрей Кутепов высказал несколько пожеланий по улучшению инфраструктуры реконструкции аэропорта и отметил высокий темп развития региона.
"Я не встречал ещё региона с населением 700 тысяч человек с такими темпами развития. В этом вы сопоставимы, может быть, сейчас с Москвой, чуть-чуть уже отстаёт Санкт-Петербург. Здесь есть два мегапроекта в части химической и нефтяной промышленности, плюс к этому есть космодром, возводится такое количество жилых домов, образовательных учреждений, образовательных учреждений. Объективно – вы взяли серьёзную планку. Очень широко шагаете", - резюмировал сенатор.