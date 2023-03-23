Генсек НАТО призвал Запад готовиться к долгосрочной поддержке Украины
Генсек НАТО Столтенберг призвал Запад к оказанию Украине длительной поддержки
© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад к оказанию Украине длительной поддержки, так как он не видит перспектив для мирного урегулирования.
Столтенберг, который дал интервью британской газете The Guardian, считает, что у президента России Владимира Путина "нет мирного плана" по Украине. "Как следствие, США, Соединенное Королевство, Франция, Германия и другие западные страны должны подготовиться поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запчастями в течение длительного времени", — говорится в сообщении издания.
По мнению генсека альянса, посреднические усилия КНР должны сопровождаться попытками понять позицию Киева и непосредственным взаимодействием с Владимиром Зеленским.
"Он (Столтенберг. — Прим. ред.) пожаловался на то, что Пекин еще не осудил российское вторжение", — пишет издание.
Председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в минувший вторник заявил, что Китай придерживается объективной и беспристрастной позиции по украинскому кризису, активно содействует примирению и возобновлению переговоров по его урегулированию.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3".
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Постпред при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Песков также отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.