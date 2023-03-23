https://ria.ru/20230323/nato-1859927142.html

Генсек НАТО призвал Запад готовиться к долгосрочной поддержке Украины

Генсек НАТО призвал Запад готовиться к долгосрочной поддержке Украины - РИА Новости, 23.03.2023

Генсек НАТО призвал Запад готовиться к долгосрочной поддержке Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад к оказанию Украине длительной поддержки, так как он не видит перспектив для мирного урегулирования. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T03:21

2023-03-23T03:21

2023-03-23T10:27

киев

украина

москва

йенс столтенберг

владимир путин

владимир зеленский

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b5a7d64a9e8823f2512d80873dd3b888.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад к оказанию Украине длительной поддержки, так как он не видит перспектив для мирного урегулирования.Столтенберг, который дал интервью британской газете The Guardian, считает, что у президента России Владимира Путина "нет мирного плана" по Украине. "Как следствие, США, Соединенное Королевство, Франция, Германия и другие западные страны должны подготовиться поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запчастями в течение длительного времени", — говорится в сообщении издания.По мнению генсека альянса, посреднические усилия КНР должны сопровождаться попытками понять позицию Киева и непосредственным взаимодействием с Владимиром Зеленским."Он (Столтенберг. — Прим. ред.) пожаловался на то, что Пекин еще не осудил российское вторжение", — пишет издание.Председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в минувший вторник заявил, что Китай придерживается объективной и беспристрастной позиции по украинскому кризису, активно содействует примирению и возобновлению переговоров по его урегулированию. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Постпред при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.Песков также отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.

https://ria.ru/20230321/nato-1859485895.html

https://ria.ru/20230320/nato-1859276006.html

киев

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, украина, москва, йенс столтенберг, владимир путин, владимир зеленский, в мире