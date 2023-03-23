https://ria.ru/20230323/magate-1859928108.html

В МАГАТЭ ответили на вопрос о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС

В МАГАТЭ ответили на вопрос о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 23.03.2023

В МАГАТЭ ответили на вопрос о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС

МАГАТЭ не рассматривает возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, предполагается взаимное прекращение боевых действий, заявил... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T04:00

2023-03-23T04:00

2023-03-23T04:00

магатэ

запорожская аэс

рафаэль гросси

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НЬЮ-ЙОРК, 23 мар – РИА Новости. МАГАТЭ не рассматривает возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, предполагается взаимное прекращение боевых действий, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси на семинаре в американском неправительственном Совете по международным отношениям. Раннее в марте советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявлял РИА Новости, что Киев использует ситуацию вокруг Запорожской атомной станции как инструмент шантажа в вопросе создания демилитаризованной зоны. "Мы очень хорошо осведомлены о дополнительных сложностях, которые она принесет. В частности, в зоне активных боевых действий было бы чрезвычайно сложно это осуществить, следить за (ее) соблюдением. Через одну милю от этой демилитаризованной зоны у нас была бы чрезвычайно милитаризованная зона. Так что мы не рассматриваем это", - добавил он. По его словам, МАГАТЭ изучает "нечто более поддающееся проверке", нежели ограниченное территориальными рамками. Как указал Гросси, МАГАТЭ добивается концепции проверяемой приверженности сторон не нападать на АЭС и не использовать ее для планирования атак. "У нас есть там люди, которые занимались бы мониторингом", – указал он. "Это намного более жизнеспособная концепция, чем создание большой демилитаризованной зоны", - добавил гендиректор. По его словам, в течение семи-восьми месяцев рассматривался ряд проектов. "Мы обсуждали с различными сторонами формы, масштабы, расстояния. И я пришел к заключению, что вопросы территориальности по разным причинам расценивались бы украинцами как якобы легализация российского присутствия", - рассказал Гросси. По его словам, в МАГАТЭ не хотят, чтобы вопрос безопасности ЗАЭС становился "политическим футболом". Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230310/zaes-1856943722.html

https://ria.ru/20230314/zaes-1857819255.html

энергодар

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магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, сергей шойгу, энергодар, россия, киев, в мире