https://ria.ru/20230323/magate-1859928108.html
В МАГАТЭ ответили на вопрос о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС
В МАГАТЭ ответили на вопрос о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 23.03.2023
В МАГАТЭ ответили на вопрос о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС
МАГАТЭ не рассматривает возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, предполагается взаимное прекращение боевых действий, заявил... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T04:00
2023-03-23T04:00
2023-03-23T04:00
магатэ
запорожская аэс
рафаэль гросси
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энергодар
россия
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НЬЮ-ЙОРК, 23 мар – РИА Новости. МАГАТЭ не рассматривает возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, предполагается взаимное прекращение боевых действий, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси на семинаре в американском неправительственном Совете по международным отношениям. Раннее в марте советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявлял РИА Новости, что Киев использует ситуацию вокруг Запорожской атомной станции как инструмент шантажа в вопросе создания демилитаризованной зоны. "Мы очень хорошо осведомлены о дополнительных сложностях, которые она принесет. В частности, в зоне активных боевых действий было бы чрезвычайно сложно это осуществить, следить за (ее) соблюдением. Через одну милю от этой демилитаризованной зоны у нас была бы чрезвычайно милитаризованная зона. Так что мы не рассматриваем это", - добавил он. По его словам, МАГАТЭ изучает "нечто более поддающееся проверке", нежели ограниченное территориальными рамками. Как указал Гросси, МАГАТЭ добивается концепции проверяемой приверженности сторон не нападать на АЭС и не использовать ее для планирования атак. "У нас есть там люди, которые занимались бы мониторингом", – указал он. "Это намного более жизнеспособная концепция, чем создание большой демилитаризованной зоны", - добавил гендиректор. По его словам, в течение семи-восьми месяцев рассматривался ряд проектов. "Мы обсуждали с различными сторонами формы, масштабы, расстояния. И я пришел к заключению, что вопросы территориальности по разным причинам расценивались бы украинцами как якобы легализация российского присутствия", - рассказал Гросси. По его словам, в МАГАТЭ не хотят, чтобы вопрос безопасности ЗАЭС становился "политическим футболом". Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230310/zaes-1856943722.html
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магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, сергей шойгу, энергодар, россия, киев, в мире
МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, Энергодар, Россия, Киев, В мире
В МАГАТЭ ответили на вопрос о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси: создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС не рассматривается
НЬЮ-ЙОРК, 23 мар – РИА Новости. МАГАТЭ не рассматривает возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, предполагается взаимное прекращение боевых действий, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси на семинаре в американском неправительственном Совете по международным отношениям.
«
"Мы не говорим о демилитаризованной зоне", - сказал Гросси, отвечая на вопрос о том, получила ли идея о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС достаточную международную поддержку.
Раннее в марте советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявлял РИА Новости, что Киев
использует ситуацию вокруг Запорожской атомной станции как инструмент шантажа в вопросе создания демилитаризованной зоны.
"Мы очень хорошо осведомлены о дополнительных сложностях, которые она принесет. В частности, в зоне активных боевых действий было бы чрезвычайно сложно это осуществить, следить за (ее) соблюдением. Через одну милю от этой демилитаризованной зоны у нас была бы чрезвычайно милитаризованная зона. Так что мы не рассматриваем это", - добавил он.
По его словам, МАГАТЭ
изучает "нечто более поддающееся проверке", нежели ограниченное территориальными рамками.
В Росэнергоатоме назвали киевскую идею силового захвата ЗАЭС безумной
Как указал Гросси, МАГАТЭ добивается концепции проверяемой приверженности сторон не нападать на АЭС и не использовать ее для планирования атак. "У нас есть там люди, которые занимались бы мониторингом", – указал он.
"Это намного более жизнеспособная концепция, чем создание большой демилитаризованной зоны", - добавил гендиректор.
По его словам, в течение семи-восьми месяцев рассматривался ряд проектов. "Мы обсуждали с различными сторонами формы, масштабы, расстояния. И я пришел к заключению, что вопросы территориальности по разным причинам расценивались бы украинцами как якобы легализация российского присутствия", - рассказал Гросси.
По его словам, в МАГАТЭ не хотят, чтобы вопрос безопасности ЗАЭС становился "политическим футболом".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
– на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ
подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС
. Министр обороны РФ Сергей Шойгу
говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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