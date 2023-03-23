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Россия обеспокоена ростом напряженности в Нагорном Карабахе, заявил МИД - РИА Новости, 23.03.2023
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14:12 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/karabakh-1860074172.html
Россия обеспокоена ростом напряженности в Нагорном Карабахе, заявил МИД
Россия обеспокоена ростом напряженности в Нагорном Карабахе, заявил МИД - РИА Новости, 23.03.2023
Россия обеспокоена ростом напряженности в Нагорном Карабахе, заявил МИД
Россия обеспокоена ростом напряженности и числа инцидентов в Нагорном Карабахе и призывает Армению и Азербайджан к сдержанности и возобновлению мирного... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:12
2023-03-23T14:12
в мире
россия
нагорный карабах
армения
мария захарова
сергей лавров
арарат мирзоян
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия обеспокоена ростом напряженности и числа инцидентов в Нагорном Карабахе и призывает Армению и Азербайджан к сдержанности и возобновлению мирного процесса, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "У нас, действительно, вызывает обеспокоенность нарастание враждебной риторики и увеличение числа инцидентов в Нагорном Карабахе, неготовность сторон к поиску компромиссов по урегулированию ситуации вокруг Лачинского коридора", - сказала Захарова на брифинге. Официальный представитель МИД подчеркнула, что Россия не видит альтернатив мирному процессу. Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров. Несмотря на это, Лачинский коридор до сих пор остается заблокированным. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван в свою очередь также передал Баку предложения по мирному договору.
https://ria.ru/20230316/karabakh-1858258784.html
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нагорный карабах
армения
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в мире, россия, нагорный карабах, армения, мария захарова, сергей лавров, арарат мирзоян
В мире, Россия, Нагорный Карабах, Армения, Мария Захарова, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян
Россия обеспокоена ростом напряженности в Нагорном Карабахе, заявил МИД

МИД обеспокоился ростом числа инцидентов в Нагорном Карабахе, призвал к сдержанности

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы на блокпосту №6 на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин
Российские миротворцы на блокпосту №6 на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Российские миротворцы на блокпосту №6 на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия обеспокоена ростом напряженности и числа инцидентов в Нагорном Карабахе и призывает Армению и Азербайджан к сдержанности и возобновлению мирного процесса, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"У нас, действительно, вызывает обеспокоенность нарастание враждебной риторики и увеличение числа инцидентов в Нагорном Карабахе, неготовность сторон к поиску компромиссов по урегулированию ситуации вокруг Лачинского коридора", - сказала Захарова на брифинге.
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Официальный представитель МИД подчеркнула, что Россия не видит альтернатив мирному процессу.
«
"Призываем стороны к сдержанности в заявлениях, к сдержанности в действиях, возобновлению переговоров по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации, включая разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию границ, подготовку мирного договора, проведение встреч общественников, парламентариев и так далее", – добавила Захарова.
Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
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Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван в свою очередь также передал Баку предложения по мирному договору.
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В миреРоссияНагорный КарабахАрменияМария ЗахароваСергей ЛавровАрарат Мирзоян
 
 
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