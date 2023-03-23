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Медведев предупредил ФРГ о последствиях из-за решения об "аресте" Путина - РИА Новости, 23.03.2023
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07:43 23.03.2023 (обновлено: 10:25 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/frg-1859938916.html
Медведев предупредил ФРГ о последствиях из-за решения об "аресте" Путина
Медведев предупредил ФРГ о последствиях из-за решения об "аресте" Путина - РИА Новости, 23.03.2023
Медведев предупредил ФРГ о последствиях из-за решения об "аресте" Путина
Гипотетическое решение властей ФРГ арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) будет равносильно объявлению... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T07:43
2023-03-23T10:25
россия
земля
владимир путин
дмитрий медведев
олаф шольц
международный уголовный суд
в мире
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Гипотетическое решение властей ФРГ арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) будет равносильно объявлению войны, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в том числе РИА Новости."Отдельные придурки, недоумки типа министра юстиции Германии говорят: "Ну вот если он приедет, мы его арестуем". &lt;...&gt; Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации!" — сказал Медведев.По его словам, в этом случае в бундестаг и другие органы власти "полетят все российские средства".Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Судьи посчитали, что они "предположительно, ответственны за военное преступление", которое, по утверждению МУС, заключается в незаконной депортации детей с территорий Украины с 24 февраля прошлого года.Львова-Белова заявила, что претензии МУС не имеют никакого основания. По ее словам, Россия не получила ни одного запроса, что дети разлучены с родителями и насильственно депортированы. Кроме того, по ее словам, в российские семьи устроены 380 несовершеннолетних.Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
https://ria.ru/20230323/nato-1859938540.html
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россия, земля, владимир путин, дмитрий медведев, олаф шольц, международный уголовный суд, в мире
Россия, Земля, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Олаф Шольц, Международный уголовный суд, В мире
Медведев предупредил ФРГ о последствиях из-за решения об "аресте" Путина

Медведев заявил, что арест Путина за рубежом стал бы равносилен объявлению войны

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Гипотетическое решение властей ФРГ арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) будет равносильно объявлению войны, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Отдельные придурки, недоумки типа министра юстиции Германии говорят: "Ну вот если он приедет, мы его арестуем". <...> Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации!" — сказал Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Медведев рассказал, чего будет добиваться Украина после вступления в НАТО
07:35
По его словам, в этом случае в бундестаг и другие органы власти "полетят все российские средства".
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Судьи посчитали, что они "предположительно, ответственны за военное преступление", которое, по утверждению МУС, заключается в незаконной депортации детей с территорий Украины с 24 февраля прошлого года.
Львова-Белова заявила, что претензии МУС не имеют никакого основания. По ее словам, Россия не получила ни одного запроса, что дети разлучены с родителями и насильственно депортированы. Кроме того, по ее словам, в российские семьи устроены 380 несовершеннолетних.
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Медведев назвал МУС правовым ничтожеством
07:06
 
РоссияЗемляВладимир ПутинДмитрий МедведевОлаф ШольцМеждународный уголовный судВ мире
 
 
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