https://ria.ru/20230323/frg-1859938916.html

Медведев предупредил ФРГ о последствиях из-за решения об "аресте" Путина

Медведев предупредил ФРГ о последствиях из-за решения об "аресте" Путина - РИА Новости, 23.03.2023

Медведев предупредил ФРГ о последствиях из-за решения об "аресте" Путина

Гипотетическое решение властей ФРГ арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) будет равносильно объявлению... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T07:43

2023-03-23T07:43

2023-03-23T10:25

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Гипотетическое решение властей ФРГ арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) будет равносильно объявлению войны, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в том числе РИА Новости."Отдельные придурки, недоумки типа министра юстиции Германии говорят: "Ну вот если он приедет, мы его арестуем". <...> Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации!" — сказал Медведев.По его словам, в этом случае в бундестаг и другие органы власти "полетят все российские средства".Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Судьи посчитали, что они "предположительно, ответственны за военное преступление", которое, по утверждению МУС, заключается в незаконной депортации детей с территорий Украины с 24 февраля прошлого года.Львова-Белова заявила, что претензии МУС не имеют никакого основания. По ее словам, Россия не получила ни одного запроса, что дети разлучены с родителями и насильственно депортированы. Кроме того, по ее словам, в российские семьи устроены 380 несовершеннолетних.Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.

https://ria.ru/20230323/nato-1859938540.html

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россия, земля, владимир путин, дмитрий медведев, олаф шольц, международный уголовный суд, в мире