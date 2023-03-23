Медведев предупредил ФРГ о последствиях из-за решения об "аресте" Путина
Медведев заявил, что арест Путина за рубежом стал бы равносилен объявлению войны
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Гипотетическое решение властей ФРГ арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) будет равносильно объявлению войны, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Отдельные придурки, недоумки типа министра юстиции Германии говорят: "Ну вот если он приедет, мы его арестуем". <...> Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации!" — сказал Медведев.
По его словам, в этом случае в бундестаг и другие органы власти "полетят все российские средства".
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Судьи посчитали, что они "предположительно, ответственны за военное преступление", которое, по утверждению МУС, заключается в незаконной депортации детей с территорий Украины с 24 февраля прошлого года.
Львова-Белова заявила, что претензии МУС не имеют никакого основания. По ее словам, Россия не получила ни одного запроса, что дети разлучены с родителями и насильственно депортированы. Кроме того, по ее словам, в российские семьи устроены 380 несовершеннолетних.
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.