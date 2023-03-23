https://ria.ru/20230323/dagestan-1859697728.html

В Дагестане планируют развивать халяльный туризм

В Дагестане планируют развивать халяльный туризм - РИА Новости, 23.03.2023

В Дагестане планируют развивать халяльный туризм

Дагестан может стать площадкой для развития халяльного туризма, предоставляющего возможность отдыхать в соответствии с нормами ислама, заявил руководитель... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T05:13

2023-03-23T05:13

2023-03-23T05:13

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МАХАЧКАЛА, 23 мар - РИА Новости. Дагестан может стать площадкой для развития халяльного туризма, предоставляющего возможность отдыхать в соответствии с нормами ислама, заявил руководитель Роскачества Максим Протасов. "Туристический бум в Дагестане точно нужно систематизировать с точки зрения развития отелей. Отдельное направление, которое мы собираемся развивать, – это халяльный туризм, сертификация по халяльным стандартам гостиничного сегмента. Я думаю, что здесь есть серьезное поле для совместной работы с правительством региона", – сказал Протасов. Также руководитель Роскачества заявил, что халяльная продукция из Дагестана очень востребована и может экспортироваться не только в другие регионы России, но и в страны, которые являются геополитическими партнерами РФ.В Махачкале состоялась встреча Протасова с главой Дагестана Сергеем Меликовым, в ходе которой обсуждались направления сотрудничества между республикой и национальной системой качества.

https://ria.ru/20230309/dagestan-1856293302.html

махачкала

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, махачкала, максим протасов, сергей меликов, роскачество, республика дагестан