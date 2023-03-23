https://ria.ru/20230323/dagestan-1859697728.html
В Дагестане планируют развивать халяльный туризм
В Дагестане планируют развивать халяльный туризм - РИА Новости, 23.03.2023
В Дагестане планируют развивать халяльный туризм
Дагестан может стать площадкой для развития халяльного туризма, предоставляющего возможность отдыхать в соответствии с нормами ислама, заявил руководитель... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T05:13
2023-03-23T05:13
2023-03-23T05:13
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сергей меликов
роскачество
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МАХАЧКАЛА, 23 мар - РИА Новости. Дагестан может стать площадкой для развития халяльного туризма, предоставляющего возможность отдыхать в соответствии с нормами ислама, заявил руководитель Роскачества Максим Протасов. "Туристический бум в Дагестане точно нужно систематизировать с точки зрения развития отелей. Отдельное направление, которое мы собираемся развивать, – это халяльный туризм, сертификация по халяльным стандартам гостиничного сегмента. Я думаю, что здесь есть серьезное поле для совместной работы с правительством региона", – сказал Протасов. Также руководитель Роскачества заявил, что халяльная продукция из Дагестана очень востребована и может экспортироваться не только в другие регионы России, но и в страны, которые являются геополитическими партнерами РФ.В Махачкале состоялась встреча Протасова с главой Дагестана Сергеем Меликовым, в ходе которой обсуждались направления сотрудничества между республикой и национальной системой качества.
https://ria.ru/20230309/dagestan-1856293302.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, махачкала, максим протасов, сергей меликов, роскачество, республика дагестан
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Махачкала, Максим Протасов, Сергей Меликов, Роскачество, Республика Дагестан
В Дагестане планируют развивать халяльный туризм
Глава Роскачества: в Дагестане планируется развивать халяльный туризм
МАХАЧКАЛА, 23 мар - РИА Новости. Дагестан может стать площадкой для развития халяльного туризма, предоставляющего возможность отдыхать в соответствии с нормами ислама, заявил руководитель Роскачества Максим Протасов.
"Туристический бум в Дагестане точно нужно систематизировать с точки зрения развития отелей. Отдельное направление, которое мы собираемся развивать, – это халяльный туризм, сертификация по халяльным стандартам гостиничного сегмента. Я думаю, что здесь есть серьезное поле для совместной работы с правительством региона", – сказал Протасов.
Также руководитель Роскачества заявил, что халяльная продукция из Дагестана очень востребована и может экспортироваться не только в другие регионы России, но и в страны, которые являются геополитическими партнерами РФ.
В Махачкале состоялась встреча Протасова с главой Дагестана Сергеем Меликовым, в ходе которой обсуждались направления сотрудничества между республикой и национальной системой качества.
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