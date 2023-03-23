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На премьеру "Чебурашки" на русском языке в Эстонии продали почти все билеты - РИА Новости, 23.03.2023
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Культура
 
12:59 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/cheburashka-1860001814.html
На премьеру "Чебурашки" на русском языке в Эстонии продали почти все билеты
На премьеру "Чебурашки" на русском языке в Эстонии продали почти все билеты - РИА Новости, 23.03.2023
На премьеру "Чебурашки" на русском языке в Эстонии продали почти все билеты
На премьеру российской ленты "Чебурашка" в Нарве были проданы почти все билеты, сообщила в четверг пресс-служба крупнейшей в Эстонии сети кинотеатров Apollo. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:59
2023-03-23T12:59
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дмитрий дьяченко
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 мар — РИА Новости. На премьеру российской ленты "Чебурашка" в Нарве были проданы почти все билеты, сообщила в четверг пресс-служба крупнейшей в Эстонии сети кинотеатров Apollo. "Чебурашка" демонстрируется только в Нарве, населенный преимущественно русскими. Кроме того, жители города отметили замечательный актерский состав фильма и особенно – игру Сергея Гармаша. "Чебурашка" – фильм режиссера Дмитрия Дьяченко, в котором персонаж Чебурашка, ставший настоящим зверьком, а не плюшевой игрушкой, прибывает в тихий приморский городок, чтобы найти имя, друзей и дом. Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка. Сборы картины в прокате превысили 6,1 миллиарда рублей, фильм стал самым кассовым в истории российского проката.Ранее сообщалось, что, по данным портала Delfi, любые фильмы, которые поддерживают политику Кремля, исключены из официального эстонского проката. Однако дискуссионным моментом остаются детские и семейные фильмы российского производства, например, "Чебурашка". По словам советника по аудиовизуальным и цифровым вопросам министерства культуры Карло Функа, участие в фильме ряда актеров, поддерживающих действия России на Украине вызывает сожаление, но поскольку фильм не несет явных идеологических посылов, министерство культуры не видит оснований для ограничения репертуарного выбора Apollo. Также недавно сообщалось, что фильм "Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , сергей гармаш, федор добронравов, дмитрий дьяченко, нарва, эстония, чебурашка
Новости культуры, Культура, Кино и сериалы, что посмотреть , Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Дмитрий Дьяченко, Нарва, Эстония, Чебурашка
На премьеру "Чебурашки" на русском языке в Эстонии продали почти все билеты

На премьеру "Чебурашки" на русском языке в эстонской Нарве продали почти все билеты

© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Чебурашка"
Кадр из фильма Чебурашка
© Централ Партнершип (2022)
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 23 мар — РИА Новости. На премьеру российской ленты "Чебурашка" в Нарве были проданы почти все билеты, сообщила в четверг пресс-служба крупнейшей в Эстонии сети кинотеатров Apollo.
«

"В среду на премьеру "Чебурашки" в Нарве были проданы почти все билеты в кинотеатре Apollo Kino Astri. Также запланированы еще три сеанса в субботу и четыре – в воскресенье. Фильм идет на русском языке с субтитрами на эстонском", — говорится в сообщении.

"Чебурашка" демонстрируется только в Нарве, населенный преимущественно русскими.
Кроме того, жители города отметили замечательный актерский состав фильма и особенно – игру Сергея Гармаша.
«
"Это идеальное семейное кино", — такое мнение высказали многие участники обсуждения фильма.
"Чебурашка" – фильм режиссера Дмитрия Дьяченко, в котором персонаж Чебурашка, ставший настоящим зверьком, а не плюшевой игрушкой, прибывает в тихий приморский городок, чтобы найти имя, друзей и дом. Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка.
Сборы картины в прокате превысили 6,1 миллиарда рублей, фильм стал самым кассовым в истории российского проката.
Ранее сообщалось, что, по данным портала Delfi, любые фильмы, которые поддерживают политику Кремля, исключены из официального эстонского проката. Однако дискуссионным моментом остаются детские и семейные фильмы российского производства, например, "Чебурашка".
По словам советника по аудиовизуальным и цифровым вопросам министерства культуры Карло Функа, участие в фильме ряда актеров, поддерживающих действия России на Украине вызывает сожаление, но поскольку фильм не несет явных идеологических посылов, министерство культуры не видит оснований для ограничения репертуарного выбора Apollo.
Также недавно сообщалось, что фильм "Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах.
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КультураНовости культурыКино и сериалычто посмотретьСергей ГармашФедор ДобронравовДмитрий ДьяченкоНарваЭстонияЧебурашка
 
 
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