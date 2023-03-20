https://ria.ru/20230320/cheburashka-1859320413.html
Фильм "Чебурашка" вышел в прокат в Эстонии, пишут СМИ
Фильм "Чебурашка" вышел в прокат в Эстонии, пишут СМИ - РИА Новости, 20.03.2023
Фильм "Чебурашка" вышел в прокат в Эстонии, пишут СМИ
Российский фильм "Чебурашка" вышел в прокат в Эстонии, хотя у министерства культуры были сомнения в целесообразности его показа, сообщил в понедельник портал... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T22:37
2023-03-20T22:37
2023-03-20T22:37
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 мар - РИА Новости. Российский фильм "Чебурашка" вышел в прокат в Эстонии, хотя у министерства культуры были сомнения в целесообразности его показа, сообщил в понедельник портал Delfi. Любые фильмы, которые поддерживают политику Кремля, исключены из официального эстонского проката. Однако дискуссионным моментом остаются детские и семейные фильмы российского производства, каковым является "Чебурашка". Но сыгравшие в фильме актеры Сергей Гармаш и Фёдор Добронравов поддерживают действия России на Украине, отмечает портал. Delfi попросил министерство культуры Эстонии дать этическую оценку показу подобных фильмов. По словам советника по аудиовизуальным и цифровым вопросам министерства культуры Карло Функа, участие в фильме ряда актеров, поддерживающих действия России на Украине, вызывает сожаление, и с этической точки зрения можно задать ряд вопросов о необходимости показа фильма. "Но поскольку фильм не несет явных идеологических посылов, желание Apollo (крупнейшая в Эстонии сеть кинотеатров — ред.) предоставить развлекательный контент для русскоязычных детей вполне понятно. Министерство культуры не видит оснований для ограничения репертуарного выбора операторов кинотеатров в данном случае", - сказал Функ порталу. "Чебурашка" – фильм режиссера Дмитрия Дьяченко, в котором персонаж Чебурашка, ставший настоящим зверьком, а не плюшевой игрушкой, прибывает в тихий приморский городок, чтобы найти имя, друзей и дом. Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка. Сборы картины в прокате превысили 6,1 миллиарда рублей, фильм стал самым кассовым в истории российского проката.
https://ria.ru/20230303/cheburashka-1855605296.html
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эстония, россия, украина, сергей гармаш, федор добронравов, дмитрий дьяченко, в мире
Культура, Эстония, Россия, Украина, Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Дмитрий Дьяченко, В мире
Фильм "Чебурашка" вышел в прокат в Эстонии, пишут СМИ
Delfi: фильм "Чебурашка" вышел в прокат в Эстонии, несмотря на сомнения Минкульта страны
ХЕЛЬСИНКИ, 20 мар - РИА Новости.
Российский фильм "Чебурашка" вышел в прокат в Эстонии, хотя у министерства культуры были сомнения в целесообразности его показа, сообщил в понедельник портал Delfi
.
Любые фильмы, которые поддерживают политику Кремля, исключены из официального эстонского проката. Однако дискуссионным моментом остаются детские и семейные фильмы российского производства, каковым является "Чебурашка". Но сыгравшие в фильме актеры Сергей Гармаш и Фёдор Добронравов поддерживают действия России на Украине, отмечает портал.
Гармаш прокомментировал успех в прокате фильма "Чебурашка"
Delfi попросил министерство культуры Эстонии дать этическую оценку показу подобных фильмов.
По словам советника по аудиовизуальным и цифровым вопросам министерства культуры Карло Функа, участие в фильме ряда актеров, поддерживающих действия России на Украине, вызывает сожаление, и с этической точки зрения можно задать ряд вопросов о необходимости показа фильма.
"Но поскольку фильм не несет явных идеологических посылов, желание Apollo (крупнейшая в Эстонии сеть кинотеатров — ред.) предоставить развлекательный контент для русскоязычных детей вполне понятно. Министерство культуры не видит оснований для ограничения репертуарного выбора операторов кинотеатров в данном случае", - сказал Функ порталу.
"Чебурашка" – фильм режиссера Дмитрия Дьяченко, в котором персонаж Чебурашка, ставший настоящим зверьком, а не плюшевой игрушкой, прибывает в тихий приморский городок, чтобы найти имя, друзей и дом. Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка.
Сборы картины в прокате превысили 6,1 миллиарда рублей, фильм стал самым кассовым в истории российского проката.
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