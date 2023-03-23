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ЮАР сможет обеспечить работу делегаций на саммите БРИКС, заявил МИД России - РИА Новости, 23.03.2023
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13:02 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/briks-1860031725.html
ЮАР сможет обеспечить работу делегаций на саммите БРИКС, заявил МИД России
ЮАР сможет обеспечить работу делегаций на саммите БРИКС, заявил МИД России - РИА Новости, 23.03.2023
ЮАР сможет обеспечить работу делегаций на саммите БРИКС, заявил МИД России
Россия уверена, что на предстоящем саммите БРИКС ЮАР обеспечит возможность работы делегаций любого уровня, несмотря на действия МУС, заявила в четверг... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:02
2023-03-23T13:02
в мире
россия
юар
владимир путин
мария захарова
международный уголовный суд
брикс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия уверена, что на предстоящем саммите БРИКС ЮАР обеспечит возможность работы делегаций любого уровня, несмотря на действия МУС, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы уверены, что дружественная нам Южно-Африканская Республика проведет саммит, который запланирован на август, на высочайшем организационном уровне и обеспечит возможность эффективной и результативной работы делегаций всех партнеров по БРИКС любого уровня", - сказала Захарова на брифинге. По ее словам, действия МУС "в отношении нашей страны являются юридически ничтожными", добавив, "что касается внешнего мира, то, согласно международному праву, должностные лица государств пользуются иммунитетом, у должностных лиц высокого ранга этот иммунитет абсолютен". Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал МУС правовым ничтожеством и международно-правовым импотентом, который ничего существенного не сделал с момента своего создания. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
https://ria.ru/20230321/briks-1859586816.html
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в мире, россия, юар, владимир путин, мария захарова, международный уголовный суд, брикс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, ЮАР, Владимир Путин, Мария Захарова, Международный уголовный суд, БРИКС, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
ЮАР сможет обеспечить работу делегаций на саммите БРИКС, заявил МИД России

МИД: Россия уверена, что ЮАР на саммите БРИКС обеспечит работу делегаций любого уровня

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия уверена, что на предстоящем саммите БРИКС ЮАР обеспечит возможность работы делегаций любого уровня, несмотря на действия МУС, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы уверены, что дружественная нам Южно-Африканская Республика проведет саммит, который запланирован на август, на высочайшем организационном уровне и обеспечит возможность эффективной и результативной работы делегаций всех партнеров по БРИКС любого уровня", - сказала Захарова на брифинге.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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По ее словам, действия МУС "в отношении нашей страны являются юридически ничтожными", добавив, "что касается внешнего мира, то, согласно международному праву, должностные лица государств пользуются иммунитетом, у должностных лиц высокого ранга этот иммунитет абсолютен".
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал МУС правовым ничтожеством и международно-правовым импотентом, который ничего существенного не сделал с момента своего создания.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
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