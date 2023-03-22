https://ria.ru/20230322/sputnik-1859853161.html
В Совфеде назвали блокировку Sputnik в Молдавии проявлением "демократии"
В Совфеде назвали блокировку Sputnik в Молдавии проявлением "демократии" - РИА Новости, 22.03.2023
В Совфеде назвали блокировку Sputnik в Молдавии проявлением "демократии"
"Демократическая" Европа поставила на поток дезинформацию своих граждан, поэтому опасается получения достоверной информации от российских СМИ, эта тенденция... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T17:37
2023-03-22T17:37
2023-03-22T18:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. "Демократическая" Европа поставила на поток дезинформацию своих граждан, поэтому опасается получения достоверной информации от российских СМИ, эта тенденция проявляется и в Молдавии, заявил РИА "Новости" в среду сенатор от Крыма Сергей Цеков. Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) распорядилась под предлогом "борьбы с дезинформацией" заблокировать сайты агентства Sputnik. "С приходом к власти (президента - ред.) Майи Санду и началом спецоперации Молдавия по нарастающей демонстрирует антироссийские действия. В частности, принимают решения, как и другие "демократические" страны", - сказал Цеков. Он подчеркнул, что подобные действия, направленные против свободы слова, в целом характеризуют современную "демократическую" Европу и те страны, которые туда стремятся. Цеков также подчеркнул, что на самом деле дезинформацией "занимается сама Санду и ее окружение". По его мнению, противопоставить этому можно только правду, говорить о том, что происходит на самом деле. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией, СИБ Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854331302.html
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в мире, молдавия, сергей цеков, майя санду, европа, россия, совет федерации рф, sputnik
В мире, Молдавия, Сергей Цеков, Майя Санду, Европа, Россия, Совет Федерации РФ, Sputnik
В Совфеде назвали блокировку Sputnik в Молдавии проявлением "демократии"
Сенатор Цеков назвал блокировку Sputnik в Молдавии проявлением "демократической" Европы
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. "Демократическая" Европа поставила на поток дезинформацию своих граждан, поэтому опасается получения достоверной информации от российских СМИ, эта тенденция проявляется и в Молдавии, заявил РИА "Новости" в среду сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) распорядилась под предлогом "борьбы с дезинформацией" заблокировать сайты агентства Sputnik.
Эксперт прокомментировал введение санкций против Sputnik и RT
"С приходом к власти (президента - ред.) Майи Санду
и началом спецоперации Молдавия по нарастающей демонстрирует антироссийские действия. В частности, принимают решения, как и другие "демократические" страны", - сказал Цеков.
Он подчеркнул, что подобные действия, направленные против свободы слова, в целом характеризуют современную "демократическую" Европу и те страны, которые туда стремятся.
Цеков также подчеркнул, что на самом деле дезинформацией "занимается сама Санду и ее окружение".
По его мнению, противопоставить этому можно только правду, говорить о том, что происходит на самом деле.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией, СИБ Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ
в Кишиневе
осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
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