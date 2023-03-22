Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде назвали блокировку Sputnik в Молдавии проявлением "демократии" - РИА Новости, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 22.03.2023 (обновлено: 18:00 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/sputnik-1859853161.html
В Совфеде назвали блокировку Sputnik в Молдавии проявлением "демократии"
В Совфеде назвали блокировку Sputnik в Молдавии проявлением "демократии" - РИА Новости, 22.03.2023
В Совфеде назвали блокировку Sputnik в Молдавии проявлением "демократии"
"Демократическая" Европа поставила на поток дезинформацию своих граждан, поэтому опасается получения достоверной информации от российских СМИ, эта тенденция... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T17:37
2023-03-22T18:00
в мире
молдавия
сергей цеков
майя санду
европа
россия
совет федерации рф
sputnik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156254/48/1562544836_0:0:2583:1454_1920x0_80_0_0_93b7ba5b4a1f06d70c3139c2a61a8a8c.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. "Демократическая" Европа поставила на поток дезинформацию своих граждан, поэтому опасается получения достоверной информации от российских СМИ, эта тенденция проявляется и в Молдавии, заявил РИА "Новости" в среду сенатор от Крыма Сергей Цеков. Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) распорядилась под предлогом "борьбы с дезинформацией" заблокировать сайты агентства Sputnik. "С приходом к власти (президента - ред.) Майи Санду и началом спецоперации Молдавия по нарастающей демонстрирует антироссийские действия. В частности, принимают решения, как и другие "демократические" страны", - сказал Цеков. Он подчеркнул, что подобные действия, направленные против свободы слова, в целом характеризуют современную "демократическую" Европу и те страны, которые туда стремятся. Цеков также подчеркнул, что на самом деле дезинформацией "занимается сама Санду и ее окружение". По его мнению, противопоставить этому можно только правду, говорить о том, что происходит на самом деле. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией, СИБ Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854331302.html
https://ria.ru/20230314/moldaviya-1857754472.html
молдавия
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156254/48/1562544836_336:0:2583:1685_1920x0_80_0_0_93ded91dea64e0a1ba46300434a78deb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, сергей цеков, майя санду, европа, россия, совет федерации рф, sputnik
В мире, Молдавия, Сергей Цеков, Майя Санду, Европа, Россия, Совет Федерации РФ, Sputnik
В Совфеде назвали блокировку Sputnik в Молдавии проявлением "демократии"

Сенатор Цеков назвал блокировку Sputnik в Молдавии проявлением "демократической" Европы

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСтудия информационного агентства и радио Sputnik
Студия информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Студия информационного агентства и радио Sputnik. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. "Демократическая" Европа поставила на поток дезинформацию своих граждан, поэтому опасается получения достоверной информации от российских СМИ, эта тенденция проявляется и в Молдавии, заявил РИА "Новости" в среду сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) распорядилась под предлогом "борьбы с дезинформацией" заблокировать сайты агентства Sputnik.
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Эксперт прокомментировал введение санкций против Sputnik и RT
25 февраля, 20:51
"С приходом к власти (президента - ред.) Майи Санду и началом спецоперации Молдавия по нарастающей демонстрирует антироссийские действия. В частности, принимают решения, как и другие "демократические" страны", - сказал Цеков.
Он подчеркнул, что подобные действия, направленные против свободы слова, в целом характеризуют современную "демократическую" Европу и те страны, которые туда стремятся.
Цеков также подчеркнул, что на самом деле дезинформацией "занимается сама Санду и ее окружение".
По его мнению, противопоставить этому можно только правду, говорить о том, что происходит на самом деле.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией, СИБ Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Захарова заявила, что власти Молдавии разрушают страну
14 марта, 12:52
 
В миреМолдавияСергей ЦековМайя СандуЕвропаРоссияСовет Федерации РФSputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала