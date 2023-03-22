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Глава Минобороны Турции рассказал Шойгу о единственной цели Анкары в Сирии - РИА Новости, 22.03.2023
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19:43 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/peregovory-1859890185.html
Глава Минобороны Турции рассказал Шойгу о единственной цели Анкары в Сирии
Глава Минобороны Турции рассказал Шойгу о единственной цели Анкары в Сирии - РИА Новости, 22.03.2023
Глава Минобороны Турции рассказал Шойгу о единственной цели Анкары в Сирии
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил об огромном значении процесса по Сирии, РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T19:43
2023-03-22T19:43
турция
в мире
сирия
россия
сергей шойгу
хулуси акар
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 22 мар – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил об огромном значении процесса по Сирии, который проводится под руководством лидеров РФ и Турции. "В ходе переговоров министр Хулуси Акар отметил, что единственной целью Турции является безопасность границ и граждан и борьба с терроризмом, чтобы предотвратить дальнейшую человеческую трагедию. Было выражено мнение, что переговоры, начавшиеся под руководством президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, внесут значительный вклад на пути к миру и стабильности в регионе и Сирии, и что их продолжение имеет огромное значение", - сообщило военное ведомство Турции. В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе Анкара предполагала, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.
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турция, в мире, сирия, россия, сергей шойгу, хулуси акар, реджеп тайип эрдоган
Турция, В мире, Сирия, Россия, Сергей Шойгу, Хулуси Акар, Реджеп Тайип Эрдоган
Глава Минобороны Турции рассказал Шойгу о единственной цели Анкары в Сирии

Глава Минобороны Турции Акар заявил Шойгу об огромном значении переговоров по Сирии

© РИА Новости / Максим Дурнев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Максим Дурнев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар. Архивное фото
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АНКАРА, 22 мар – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил об огромном значении процесса по Сирии, который проводится под руководством лидеров РФ и Турции.
"В ходе переговоров министр Хулуси Акар отметил, что единственной целью Турции является безопасность границ и граждан и борьба с терроризмом, чтобы предотвратить дальнейшую человеческую трагедию. Было выражено мнение, что переговоры, начавшиеся под руководством президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, внесут значительный вклад на пути к миру и стабильности в регионе и Сирии, и что их продолжение имеет огромное значение", - сообщило военное ведомство Турции.
В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.
Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе Анкара предполагала, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
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ТурцияВ миреСирияРоссияСергей ШойгуХулуси АкарРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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