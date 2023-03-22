https://ria.ru/20230322/peregovory-1859890185.html

Глава Минобороны Турции рассказал Шойгу о единственной цели Анкары в Сирии

Глава Минобороны Турции рассказал Шойгу о единственной цели Анкары в Сирии - РИА Новости, 22.03.2023

Глава Минобороны Турции рассказал Шойгу о единственной цели Анкары в Сирии

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил об огромном значении процесса по Сирии, РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T19:43

2023-03-22T19:43

2023-03-22T19:43

турция

в мире

сирия

россия

сергей шойгу

хулуси акар

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804322661_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_4614e69008b096b653a30321752a324c.jpg

АНКАРА, 22 мар – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил об огромном значении процесса по Сирии, который проводится под руководством лидеров РФ и Турции. "В ходе переговоров министр Хулуси Акар отметил, что единственной целью Турции является безопасность границ и граждан и борьба с терроризмом, чтобы предотвратить дальнейшую человеческую трагедию. Было выражено мнение, что переговоры, начавшиеся под руководством президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, внесут значительный вклад на пути к миру и стабильности в регионе и Сирии, и что их продолжение имеет огромное значение", - сообщило военное ведомство Турции. В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе Анкара предполагала, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.

https://ria.ru/20230322/sdelka-1859881392.html

турция

сирия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, в мире, сирия, россия, сергей шойгу, хулуси акар, реджеп тайип эрдоган