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Конференция по климату с участием иностранных экспертов стартует в Якутске - РИА Новости, 22.03.2023
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Шапка супертега Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
 
09:50 22.03.2023 (обновлено: 10:16 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/klimat-1859694159.html
Конференция по климату с участием иностранных экспертов стартует в Якутске
Конференция по климату с участием иностранных экспертов стартует в Якутске - РИА Новости, 22.03.2023
Конференция по климату с участием иностранных экспертов стартует в Якутске
Научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты открывается в среду в Якутске, участие в очном и онлайн-формате примут... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T09:50
2023-03-22T10:16
изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
якутск
россия
арктический совет
гидрометцентр
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ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты открывается в среду в Якутске, участие в очном и онлайн-формате примут более 500 ученых и специалистов разных отраслей из ряда регионов России, а также Китая, Индии, Бразилии, США, Японии. Конференция продлится до 24 марта. Мероприятие состоится в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператором мероприятий председательства выступает фонд "Росконгресс". В рамках конференции пройдут два пленарных заседания, одно из которых посвятят вечной мерзлоте и вызовам глобальных климатических изменений, на втором рассмотрят опыт российских регионов по сохранению вечной мерзлоты. Кроме того, запланированы конференция "Устойчивость природных и технических систем криолитозоны в условиях изменения климата", ряд выставок, молодежных дискуссий и научно-популярных лекций. Помимо этого, в рамках мероприятия предполагается создание ассоциации геокриологов, куда войдут как российские, так и иностранные специалисты. По информации постпреда Якутии при президенте РФ, первого зампредседателя правительства республики Андрея Федотова, свыше 500 человек, включая ученых из ряда регионов России, а также Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, Бразилии, США и Японии, примут участие в мероприятиях научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Особый интерес ученых из разных стран к этой конференции он объяснил тем, что таяние ледников характерно и для горных местностей, кроме того, Арктика считается "кухней погоды". Регионы России на конференции будут представлены экспертами из Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого и Ненецкого округов, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Коми, Чукотки, Карелии, Красноярского края, Мурманской, Томской, Новосибирской, Тюменской областей. Помимо ученых, в якутской конференции предполагается участие значительного корпуса представителей российских предприятий, которые имеют богатый опыт работы в Арктике. Планируется, что конференция по инициативе ученых станет постоянной и будет проходить раз в два года. Соответствующее соглашение в дни проведения мероприятия планируется подписать между Росгидрометом, Российской академией наук, Северо-Восточным федеральным университетом (СВФУ) имени М. К. Аммосова, правительством Якутии и Академией наук республики. Мероприятие будет проходить в гибридном формате с возможностью очного и онлайн-участия. Основной площадкой конференции в Якутске станет СВФУ, онлайн-площадки будут работать в Москве, Астане (Казахстан), Пекине (КНР). Организаторы конференции - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительством Якутии, СВФУ. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.
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якутск, россия, арктический совет, гидрометцентр
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты, Якутск, Россия, Арктический совет, Гидрометцентр

Конференция по климату с участием иностранных экспертов стартует в Якутске

© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Якутск
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты открывается в среду в Якутске, участие в очном и онлайн-формате примут более 500 ученых и специалистов разных отраслей из ряда регионов России, а также Китая, Индии, Бразилии, США, Японии.
Конференция продлится до 24 марта. Мероприятие состоится в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператором мероприятий председательства выступает фонд "Росконгресс".
В рамках конференции пройдут два пленарных заседания, одно из которых посвятят вечной мерзлоте и вызовам глобальных климатических изменений, на втором рассмотрят опыт российских регионов по сохранению вечной мерзлоты. Кроме того, запланированы конференция "Устойчивость природных и технических систем криолитозоны в условиях изменения климата", ряд выставок, молодежных дискуссий и научно-популярных лекций. Помимо этого, в рамках мероприятия предполагается создание ассоциации геокриологов, куда войдут как российские, так и иностранные специалисты.
По информации постпреда Якутии при президенте РФ, первого зампредседателя правительства республики Андрея Федотова, свыше 500 человек, включая ученых из ряда регионов России, а также Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, Бразилии, США и Японии, примут участие в мероприятиях научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Особый интерес ученых из разных стран к этой конференции он объяснил тем, что таяние ледников характерно и для горных местностей, кроме того, Арктика считается "кухней погоды".
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Регионы России на конференции будут представлены экспертами из Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого и Ненецкого округов, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Коми, Чукотки, Карелии, Красноярского края, Мурманской, Томской, Новосибирской, Тюменской областей. Помимо ученых, в якутской конференции предполагается участие значительного корпуса представителей российских предприятий, которые имеют богатый опыт работы в Арктике.
Планируется, что конференция по инициативе ученых станет постоянной и будет проходить раз в два года. Соответствующее соглашение в дни проведения мероприятия планируется подписать между Росгидрометом, Российской академией наук, Северо-Восточным федеральным университетом (СВФУ) имени М. К. Аммосова, правительством Якутии и Академией наук республики.
Мероприятие будет проходить в гибридном формате с возможностью очного и онлайн-участия. Основной площадкой конференции в Якутске станет СВФУ, онлайн-площадки будут работать в Москве, Астане (Казахстан), Пекине (КНР). Организаторы конференции - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительством Якутии, СВФУ.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.
 
Изменение климата: эволюция вечной мерзлотыЯкутскРоссияАрктический советГидрометцентр
 
 
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