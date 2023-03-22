https://ria.ru/20230322/klimat-1859694159.html

Конференция по климату с участием иностранных экспертов стартует в Якутске

Конференция по климату с участием иностранных экспертов стартует в Якутске - РИА Новости, 22.03.2023

Конференция по климату с участием иностранных экспертов стартует в Якутске

Научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты открывается в среду в Якутске, участие в очном и онлайн-формате примут... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T09:50

2023-03-22T09:50

2023-03-22T10:16

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

якутск

россия

арктический совет

гидрометцентр

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ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты открывается в среду в Якутске, участие в очном и онлайн-формате примут более 500 ученых и специалистов разных отраслей из ряда регионов России, а также Китая, Индии, Бразилии, США, Японии. Конференция продлится до 24 марта. Мероприятие состоится в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператором мероприятий председательства выступает фонд "Росконгресс". В рамках конференции пройдут два пленарных заседания, одно из которых посвятят вечной мерзлоте и вызовам глобальных климатических изменений, на втором рассмотрят опыт российских регионов по сохранению вечной мерзлоты. Кроме того, запланированы конференция "Устойчивость природных и технических систем криолитозоны в условиях изменения климата", ряд выставок, молодежных дискуссий и научно-популярных лекций. Помимо этого, в рамках мероприятия предполагается создание ассоциации геокриологов, куда войдут как российские, так и иностранные специалисты. По информации постпреда Якутии при президенте РФ, первого зампредседателя правительства республики Андрея Федотова, свыше 500 человек, включая ученых из ряда регионов России, а также Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, Бразилии, США и Японии, примут участие в мероприятиях научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Особый интерес ученых из разных стран к этой конференции он объяснил тем, что таяние ледников характерно и для горных местностей, кроме того, Арктика считается "кухней погоды". Регионы России на конференции будут представлены экспертами из Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого и Ненецкого округов, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Коми, Чукотки, Карелии, Красноярского края, Мурманской, Томской, Новосибирской, Тюменской областей. Помимо ученых, в якутской конференции предполагается участие значительного корпуса представителей российских предприятий, которые имеют богатый опыт работы в Арктике. Планируется, что конференция по инициативе ученых станет постоянной и будет проходить раз в два года. Соответствующее соглашение в дни проведения мероприятия планируется подписать между Росгидрометом, Российской академией наук, Северо-Восточным федеральным университетом (СВФУ) имени М. К. Аммосова, правительством Якутии и Академией наук республики. Мероприятие будет проходить в гибридном формате с возможностью очного и онлайн-участия. Основной площадкой конференции в Якутске станет СВФУ, онлайн-площадки будут работать в Москве, Астане (Казахстан), Пекине (КНР). Организаторы конференции - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительством Якутии, СВФУ. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.

https://ria.ru/20230315/uscherb-1858056286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

якутск, россия, арктический совет, гидрометцентр