https://ria.ru/20230322/kitay-1859902138.html
"Россия сегодня" и Медиакорпорация Китая провели совместный круглый стол
"Россия сегодня" и Медиакорпорация Китая провели совместный круглый стол - РИА Новости, 22.03.2023
"Россия сегодня" и Медиакорпорация Китая провели совместный круглый стол
На площадке МГИМО МИД России состоялся круглый стол российских и китайских СМИ на тему "Китайская модернизация и новые глобальные возможности", организованный... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T20:44
2023-03-22T20:44
2023-03-22T20:44
китай
россия
миа "россия сегодня"
си цзиньпин
шэнь хайсюн
мгимо
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. На площадке МГИМО МИД России состоялся круглый стол российских и китайских СМИ на тему "Китайская модернизация и новые глобальные возможности", организованный Медиакорпорацией Китая совместно с медиагруппой "Россия сегодня".Среди участников мероприятия – генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов, проректор МГИМО МИД России Андрей Байков, генеральный директор "Российской газеты" Павел Негоица, генеральный директор телеканала RT Алексей Николов, директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков и член редакционной коллегии Медиакорпорации Китая Фань Юнь.В ходе встречи руководители крупнейших СМИ и общественные деятели обсудили пути модернизации с учетом национальных реалий, особый статус российско-китайских отношений на современном этапе, а также роль СМИ в укреплении многополярного мира.Глава Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн отметил, что 10 лет назад именно на трибуне МГИМО председатель КНР Си Цзиньпин впервые выдвинул концепцию "Сообщества единой судьбы человечества", которая нашла широкий отклик в международном сообществе. Шэнь Хайсюн подчеркнул, что Медиакорпорация Китая будет содействовать диверсификации и беспристрастности международной системы средств массовой информации.Глава Дирекции международного сотрудничества медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков в ходе своего выступления отметил: "Мировое информационное поле находится в дисбалансе. Слышно, как на базаре, только тех, кто громче всех кричит. Но совместными силами мы изменим эту ситуацию".Медиагруппа "Россия сегодня" и Медиакорпорация Китая имеют длительную историю сотрудничества. Крупнейшим совместным проектом двух СМИ стало мобильное приложение "Россия — Китай: главное", запущенное в июле 2017 года. Приложение представляет собой медиаплатформу с разноплановым общеинформационным и новостным контентом об РФ и КНР. В приложении представлены фото, видео, аудиоинформация, новости; есть функция онлайн-перевода, шопинг-ресурс, туристические сервисы. Ресурс ориентирован на широкий круг пользователей и призван удовлетворить взаимный интерес жителей России и Китая.Медиакорпорация Китая — крупнейшая медиакомпания КНР, созданная в начале 2018 года на базе Центрального телевидения Китая (CCTV), Народного радио Китая (СNR) и Международного радио Китая (CRI).
https://ria.ru/20230322/sotrudnichestvo-1859756652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, миа "россия сегодня", си цзиньпин, шэнь хайсюн, мгимо
Китай, Россия, МИА "Россия сегодня", Си Цзиньпин, Шэнь Хайсюн, МГИМО
"Россия сегодня" и Медиакорпорация Китая провели совместный круглый стол
"Россия сегодня" и Медиакорпорация Китая провели совместный круглый стол на площадке МГИМО
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. На площадке МГИМО МИД России состоялся круглый стол российских и китайских СМИ на тему "Китайская модернизация и новые глобальные возможности", организованный Медиакорпорацией Китая совместно с медиагруппой "Россия сегодня".
Среди участников мероприятия – генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн
, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации
по международным делам Андрей Денисов
, проректор МГИМО МИД России Андрей Байков, генеральный директор "Российской газеты" Павел Негоица, генеральный директор телеканала RT Алексей Николов, директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков и член редакционной коллегии Медиакорпорации Китая Фань Юнь.
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В ходе встречи руководители крупнейших СМИ и общественные деятели обсудили пути модернизации с учетом национальных реалий, особый статус российско-китайских отношений на современном этапе, а также роль СМИ в укреплении многополярного мира.
Глава Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн отметил, что 10 лет назад именно на трибуне МГИМО председатель КНР Си Цзиньпин
впервые выдвинул концепцию "Сообщества единой судьбы человечества", которая нашла широкий отклик в международном сообществе. Шэнь Хайсюн подчеркнул, что Медиакорпорация Китая будет содействовать диверсификации и беспристрастности международной системы средств массовой информации.
Глава Дирекции международного сотрудничества медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков в ходе своего выступления отметил: "Мировое информационное поле находится в дисбалансе. Слышно, как на базаре, только тех, кто громче всех кричит. Но совместными силами мы изменим эту ситуацию".
Медиагруппа "Россия сегодня" и Медиакорпорация Китая имеют длительную историю сотрудничества. Крупнейшим совместным проектом двух СМИ стало мобильное приложение "Россия — Китай: главное", запущенное в июле 2017 года. Приложение представляет собой медиаплатформу с разноплановым общеинформационным и новостным контентом об РФ и КНР. В приложении представлены фото, видео, аудиоинформация, новости; есть функция онлайн-перевода, шопинг-ресурс, туристические сервисы. Ресурс ориентирован на широкий круг пользователей и призван удовлетворить взаимный интерес жителей России и Китая.
Медиакорпорация Китая — крупнейшая медиакомпания КНР, созданная в начале 2018 года на базе Центрального телевидения Китая (CCTV), Народного радио Китая (СNR) и Международного радио Китая (CRI).
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