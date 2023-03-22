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Такого вы еще не ели! Самые необычные и вкусные гастросувениры России - РИА Новости, 22.03.2023
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Туризм
 
08:00 22.03.2023 (обновлено: 14:29 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/gastrosuvenir-1859574523.html
Такого вы еще не ели! Самые необычные и вкусные гастросувениры России
Такого вы еще не ели! Самые необычные и вкусные гастросувениры России - РИА Новости, 22.03.2023
Такого вы еще не ели! Самые необычные и вкусные гастросувениры России
Чак-чак из Татарстана, мед с Алтая, тушенка из Хакасии — многие предпочитают привозить из путешествия cъедобные подарки для себя и близких. В последние годы все РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T08:00
2023-03-22T14:29
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. Чак-чак из Татарстана, мед с Алтая, тушенка из Хакасии — многие предпочитают привозить из путешествия cъедобные подарки для себя и близких. В последние годы все больше регионов предлагают туристам специалитеты — как традиционные, так и необычные. Где пробовать черный зефир, клоповку и цукаты из шишек — в материале РИА Новости.Спрос на экзотику"Магнитики или кружки я давно не покупаю. Гораздо интереснее пробовать регионы на вкус. Самые необычные сувениры привезла из Кузбасса — леденцы с углем. Они сладкие, по форме напоминают кусочки полезных ископаемых. Губы и язык после такого угощения — черничного цвета", — рассказывает Марина Иванова из Москвы. Также, по ее словам, понравились цукаты из шишек, внутри которых — еловое желе.В последнее время регионы стараются удивлять туристов. Например, в зефире "Воронежский чернозем" темный цвет получается за счет добавления древесного угля и чернил каракатицы. "Калужское тесто" — не полуфабрикат, как можно подумать, а десерт, который готовят из ржаных сухарей, меда и специй.Экзотичной бывает и халва. "Ее продавали на подходе к Медовым водопадам в Карачаево-Черкесии. Искусственных красителей нет, все натуральное: красная — с вишней, оранжевая — с мандаринами", — рассказывает путешественница Светлана Полякова.Упаковка — силаОснователь Всероссийского конкурса "Туристический сувенир" Геннадий Шаталов уточняет, что доля съедобных подарков из поездок в последние годы выросла с 40 до 60 процентов. Россияне теперь тратят на них не менее 1,5 тысячи рублей.Это объяснимо. Во-первых, каждый регион хочет предложить гостям запоминающиеся продукты. "Раньше местные власти об этом не задумывались, отделывались магнитиками", — говорит Шаталов.Во-вторых, предприниматели стали уделять особое внимание упаковке: чаи, конфеты, консервы оформлены так симпатично, что их не стыдно подарить, уверен Шаталов.К примеру, из Крыма в качестве роскошного презента можно привезти восточные сладости торговой марки "Крымский султан". В Бурятии, Калмыкии и Хакасии тушенку продают в специальных подарочных банках.Кроме того, гастрономические сувениры становятся компактнее. Мало кто готов купить головку сыра весом в несколько килограммов: сам не съешь, а куски дарить как-то неудобно. "Появились красиво упакованные деликатесы в мини-версиях, 200-300 граммов", — рассказывает Шаталов.Ориентируясь на авиапассажиров, которые не могут позволить себе много лишнего в багаже, производители начали выпускать мед и варенье в баночках объемом до 100 миллилитров. Так соблюдаются требования к ручной клади.Впрочем, покупая подарки, важно не перестараться. Так, на Чукотке депутаты намерены ввести ограничения на вывоз красной икры. На Камчатке уже действуют правила, запрещающие брать на борт более десяти килограммов деликатеса на одного человека.Наконец, все больше фабрик и ферм предлагают наборы: красивые коробки с разными видами чая, бальзамов, варенья. "На Байкале в таком ассорти соединены травяной сбор, джем и орехи — уже готовый вариант для стола", — отмечает Шаталов.Самое популярноеСладости — самый популярный гастросувенир, выяснили в ходе опроса туристов специалисты "Мостурфлота". Востребован мармелад из Карелии, Твери, Йошкар-Олы, а также пастила из Вологды.Мясные деликатесы — на втором месте. Тут лидируют продукты из Сибири и других охотничьих регионов. Путешественники покупают колбасы из медведя, кабана, марала, косули, лося, куропатки, глухаря и даже российского страуса. Вяленое мясо везут из Чечни и других республик Кавказа.Третье место в рейтинге — за растительным маслом: подсолнечное покупают на Кубани, деликатесное горчичное — в Волгограде.В названии некоторых гастрономических сувениров указывается город. Так, самый известный пряник страны — тульский. Еще из области везут вкуснейшие сладости фабрики "Суворовские конфеты"."Коломенскую пастилу производят по старинным рецептам, их более 30 видов. Также покупают калачи — традиционный бездрожжевой хлеб, который пекут с XIV века", — рассказали в туристско-информационном центре Коломны. Помимо этого, здесь можно купить местные березовый сироп, варенье из сосновых шишек, сыродавленные ореховые масла, сидры, пряники и даже спаржу.Брендовый сувенир Алтайского края — мед, в который добавляют кедровые орехи, арахис, маточное молочко. Еще туристам нравятся травяные чаи, пряники с облепихой в виде фигурки медведя, кедровое масло и продукты из рогов марала — слайсы, гематоген.С Сахалина — единственного островного региона России — везут морепродукты: вяленую корюшку, крабов, копченую нерку и чавычу, икру морских ежей. И блюда корейской кухни — салаты из папоротника, водорослей, лопуха. Обязательно попробуйте сиропы и настойки из клоповки — ягоды-эндемика.
https://ria.ru/20220526/puteshestviya-1790572666.html
https://ria.ru/20230216/suveniry-1847980666.html
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Мария Селиванова
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еда - туризм, впечатления - туризм, байкал, чукотка, достопримечательности, отдых в россии, гастрономия, туризм
Туризм, Еда - Туризм, Впечатления - Туризм, Байкал, Чукотка, Достопримечательности, отдых в России, гастрономия, Туризм

Такого вы еще не ели! Самые необычные и вкусные гастросувениры России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБутерброды с сахалинской красной икрой
Бутерброды с сахалинской красной икрой - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. Чак-чак из Татарстана, мед с Алтая, тушенка из Хакасии — многие предпочитают привозить из путешествия cъедобные подарки для себя и близких. В последние годы все больше регионов предлагают туристам специалитеты — как традиционные, так и необычные. Где пробовать черный зефир, клоповку и цукаты из шишек — в материале РИА Новости.

Спрос на экзотику

"Магнитики или кружки я давно не покупаю. Гораздо интереснее пробовать регионы на вкус. Самые необычные сувениры привезла из Кузбасса — леденцы с углем. Они сладкие, по форме напоминают кусочки полезных ископаемых. Губы и язык после такого угощения — черничного цвета", — рассказывает Марина Иванова из Москвы. Также, по ее словам, понравились цукаты из шишек, внутри которых — еловое желе.
В последнее время регионы стараются удивлять туристов. Например, в зефире "Воронежский чернозем" темный цвет получается за счет добавления древесного угля и чернил каракатицы. "Калужское тесто" — не полуфабрикат, как можно подумать, а десерт, который готовят из ржаных сухарей, меда и специй.
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Экзотичной бывает и халва. "Ее продавали на подходе к Медовым водопадам в Карачаево-Черкесии. Искусственных красителей нет, все натуральное: красная — с вишней, оранжевая — с мандаринами", — рассказывает путешественница Светлана Полякова.

Упаковка — сила

Основатель Всероссийского конкурса "Туристический сувенир" Геннадий Шаталов уточняет, что доля съедобных подарков из поездок в последние годы выросла с 40 до 60 процентов. Россияне теперь тратят на них не менее 1,5 тысячи рублей.
Это объяснимо. Во-первых, каждый регион хочет предложить гостям запоминающиеся продукты. "Раньше местные власти об этом не задумывались, отделывались магнитиками", — говорит Шаталов.
© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанк

Чак-чак в Уфе

Чак-чак

Чак-чак в Уфе

© РИА Новости / Вадим Брайдов
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1 из 3
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Презентация новой продукции бренда Visit Tatarstan в Казани

Чак-чак

Презентация новой продукции бренда Visit Tatarstan в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид
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2 из 3
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанк

Башкирский мед на сельскохозяйственной выставке "Агро-2015" в Челябинске

Башкирский мед, представленный на сельскохозяйственной выставке

Башкирский мед на сельскохозяйственной выставке "Агро-2015" в Челябинске

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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3 из 3

Чак-чак в Уфе

© РИА Новости / Вадим Брайдов
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1 из 3

Презентация новой продукции бренда Visit Tatarstan в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид
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2 из 3

Башкирский мед на сельскохозяйственной выставке "Агро-2015" в Челябинске

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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3 из 3
Во-вторых, предприниматели стали уделять особое внимание упаковке: чаи, конфеты, консервы оформлены так симпатично, что их не стыдно подарить, уверен Шаталов.
К примеру, из Крыма в качестве роскошного презента можно привезти восточные сладости торговой марки "Крымский султан". В Бурятии, Калмыкии и Хакасии тушенку продают в специальных подарочных банках.
© Фото : Геннадий ШаталовТушенка из Хакасии и Калмыкии
Тушенка из Хакасии и Калмыкии
Тушенка из Хакасии и Калмыкии
© Фото : Геннадий Шаталов
1 из 3
© Фото : Геннадий Шаталов

Сувенир с Алтая — кисель

Сувенир с Алтая - кисель

Сувенир с Алтая — кисель

© Фото : Геннадий Шаталов
2 из 3
© Фото : Геннадий ШаталовМармелад из Твери
Мармелад из Твери
Мармелад из Твери
© Фото : Геннадий Шаталов
3 из 3
Тушенка из Хакасии и Калмыкии
© Фото : Геннадий Шаталов
1 из 3

Сувенир с Алтая — кисель

© Фото : Геннадий Шаталов
2 из 3
Мармелад из Твери
© Фото : Геннадий Шаталов
3 из 3
Кроме того, гастрономические сувениры становятся компактнее. Мало кто готов купить головку сыра весом в несколько килограммов: сам не съешь, а куски дарить как-то неудобно. "Появились красиво упакованные деликатесы в мини-версиях, 200-300 граммов", — рассказывает Шаталов.
Ориентируясь на авиапассажиров, которые не могут позволить себе много лишнего в багаже, производители начали выпускать мед и варенье в баночках объемом до 100 миллилитров. Так соблюдаются требования к ручной клади.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Сувенирные городецкие пряники в Москве

Сувенирные Городецкие пряники на форуме-выставке

Сувенирные городецкие пряники в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 3
© РИА Новости / Юлия Калинина | Перейти в медиабанк

Сувенирная продукция в Казани

Сувенирная продукция в Казани

Сувенирная продукция в Казани

© РИА Новости / Юлия Калинина
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2 из 3
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Презентация новой продукции бренда Visit Tatarstan в Казани

Сувенирная продукция в Казани

Презентация новой продукции бренда Visit Tatarstan в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 3

Сувенирные городецкие пряники в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 3

Сувенирная продукция в Казани

© РИА Новости / Юлия Калинина
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2 из 3

Презентация новой продукции бренда Visit Tatarstan в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 3
Впрочем, покупая подарки, важно не перестараться. Так, на Чукотке депутаты намерены ввести ограничения на вывоз красной икры. На Камчатке уже действуют правила, запрещающие брать на борт более десяти килограммов деликатеса на одного человека.
Наконец, все больше фабрик и ферм предлагают наборы: красивые коробки с разными видами чая, бальзамов, варенья. "На Байкале в таком ассорти соединены травяной сбор, джем и орехи — уже готовый вариант для стола", — отмечает Шаталов.

Самое популярное

Сладости — самый популярный гастросувенир, выяснили в ходе опроса туристов специалисты "Мостурфлота". Востребован мармелад из Карелии, Твери, Йошкар-Олы, а также пастила из Вологды.
Мясные деликатесы — на втором месте. Тут лидируют продукты из Сибири и других охотничьих регионов. Путешественники покупают колбасы из медведя, кабана, марала, косули, лося, куропатки, глухаря и даже российского страуса. Вяленое мясо везут из Чечни и других республик Кавказа.
© Фото : Геннадий ШаталовРыба из Карелии
Рыба из Карелии
Рыба из Карелии
© Фото : Геннадий Шаталов
1 из 2
© Фото : Геннадий ШаталовВоронежский пряник
Воронежский пряник
Воронежский пряник
© Фото : Геннадий Шаталов
2 из 2
Рыба из Карелии
© Фото : Геннадий Шаталов
1 из 2
Воронежский пряник
© Фото : Геннадий Шаталов
2 из 2
Третье место в рейтинге — за растительным маслом: подсолнечное покупают на Кубани, деликатесное горчичное — в Волгограде.
В названии некоторых гастрономических сувениров указывается город. Так, самый известный пряник страны — тульский. Еще из области везут вкуснейшие сладости фабрики "Суворовские конфеты".
"Коломенскую пастилу производят по старинным рецептам, их более 30 видов. Также покупают калачи — традиционный бездрожжевой хлеб, который пекут с XIV века", — рассказали в туристско-информационном центре Коломны. Помимо этого, здесь можно купить местные березовый сироп, варенье из сосновых шишек, сыродавленные ореховые масла, сидры, пряники и даже спаржу.
© Фото : Геннадий ШаталовСладости из Хакасии
Сладости из Хакасии
Сладости из Хакасии
© Фото : Геннадий Шаталов
1 из 3
© Фото : Геннадий ШаталовЦелебные травы из Барнаула
Целебные травы из Барнаула
Целебные травы из Барнаула
© Фото : Геннадий Шаталов
2 из 3
© Фото : Геннадий ШаталовБашкирский мед
Башкирский мед
Башкирский мед
© Фото : Геннадий Шаталов
3 из 3
Сладости из Хакасии
© Фото : Геннадий Шаталов
1 из 3
Целебные травы из Барнаула
© Фото : Геннадий Шаталов
2 из 3
Башкирский мед
© Фото : Геннадий Шаталов
3 из 3
Брендовый сувенир Алтайского края — мед, в который добавляют кедровые орехи, арахис, маточное молочко. Еще туристам нравятся травяные чаи, пряники с облепихой в виде фигурки медведя, кедровое масло и продукты из рогов марала — слайсы, гематоген.
С Сахалина — единственного островного региона России — везут морепродукты: вяленую корюшку, крабов, копченую нерку и чавычу, икру морских ежей. И блюда корейской кухни — салаты из папоротника, водорослей, лопуха. Обязательно попробуйте сиропы и настойки из клоповки — ягоды-эндемика.
Продажа сувениров в магазине - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Самовар и тельняшка. Как российские сувениры вытесняют китайские подделки
16 февраля, 08:00
 
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