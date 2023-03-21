Рейтинг@Mail.ru
На Чукотке для авиапассажиров хотят ограничить объемы вывоза икры - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
10:43 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/chukotka-1859386059.html
На Чукотке для авиапассажиров хотят ограничить объемы вывоза икры
На Чукотке для авиапассажиров хотят ограничить объемы вывоза икры - РИА Новости, 21.03.2023
На Чукотке для авиапассажиров хотят ограничить объемы вывоза икры
Депутаты Чукотки просят провести в регионе такой же эксперимент, как на Камчатке, ограничивающий объем вывоза красной икры пассажирами авиатранспорта, сообщает... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T10:43
2023-03-21T10:43
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
чукотка
камчатский край
чукотский автономный округ
красная икра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/71/1513557173_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20a569b0c6e6dc8ecf3585796f363e3e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Депутаты Чукотки просят провести в регионе такой же эксперимент, как на Камчатке, ограничивающий объем вывоза красной икры пассажирами авиатранспорта, сообщает окружной парламент. Председатель комитета региональной думы по промышленной и сельскохозяйственной политике Любовь Махаева отметила, что, по данным ученых, в последние годы на Чукотке плохо заполняются основные нерестилища тихоокеанского лосося, есть тенденция к сокращению запасов анадырской кеты в ближайшие три-пять лет. По данным думы, отсутствие правовых норм, регулирующих перевозку икры авиатранспортом в личном багаже или в ручной клади физических лиц, "создает условия для формирования канала транспортировки в промышленных масштабах". Действующие меры для пресечения браконьерского лова в регионе являются недостаточными, отмечают в парламенте. В Камчатском крае в период с 1 ноября 2022 года по 1 августа 2025 года проходит эксперимент. Ограничен провоз незаконно добытой икры якобы для личного потребления: с территории Камчатского края на одного человека за один рейс воздушным транспортом в багаже и в ручной клади нельзя вывезти более десяти килограммов красной икры непромышленного изготовления без маркировки.
https://ria.ru/20230128/bagazh-1847620951.html
чукотка
камчатский край
чукотский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/71/1513557173_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c63e755305ca8989f7726e62ccbf4b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, чукотка, камчатский край, чукотский автономный округ, красная икра
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Чукотка, Камчатский край, Чукотский автономный округ, Красная икра
На Чукотке для авиапассажиров хотят ограничить объемы вывоза икры

Чукотка просит ограничить объемы вывоза икры из региона пассажирами самолетов

© РИА Новости / Алексей Насыров | Перейти в медиабанкКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Алексей Насыров
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Депутаты Чукотки просят провести в регионе такой же эксперимент, как на Камчатке, ограничивающий объем вывоза красной икры пассажирами авиатранспорта, сообщает окружной парламент.
Председатель комитета региональной думы по промышленной и сельскохозяйственной политике Любовь Махаева отметила, что, по данным ученых, в последние годы на Чукотке плохо заполняются основные нерестилища тихоокеанского лосося, есть тенденция к сокращению запасов анадырской кеты в ближайшие три-пять лет.
По данным думы, отсутствие правовых норм, регулирующих перевозку икры авиатранспортом в личном багаже или в ручной клади физических лиц, "создает условия для формирования канала транспортировки в промышленных масштабах". Действующие меры для пресечения браконьерского лова в регионе являются недостаточными, отмечают в парламенте.
В Камчатском крае в период с 1 ноября 2022 года по 1 августа 2025 года проходит эксперимент. Ограничен провоз незаконно добытой икры якобы для личного потребления: с территории Камчатского края на одного человека за один рейс воздушным транспортом в багаже и в ручной клади нельзя вывезти более десяти килограммов красной икры непромышленного изготовления без маркировки.
Служебная собака, задействованная в проверке багажа на таможенном посту в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
Чемодан на миллионы: как не попасть на штраф или в тюрьму из-за багажа
28 января, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыЧукоткаКамчатский крайЧукотский автономный округКрасная икра
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала