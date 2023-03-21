https://ria.ru/20230321/chukotka-1859386059.html

На Чукотке для авиапассажиров хотят ограничить объемы вывоза икры

На Чукотке для авиапассажиров хотят ограничить объемы вывоза икры - РИА Новости, 21.03.2023

На Чукотке для авиапассажиров хотят ограничить объемы вывоза икры

Депутаты Чукотки просят провести в регионе такой же эксперимент, как на Камчатке, ограничивающий объем вывоза красной икры пассажирами авиатранспорта, сообщает... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T10:43

2023-03-21T10:43

2023-03-21T10:43

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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Депутаты Чукотки просят провести в регионе такой же эксперимент, как на Камчатке, ограничивающий объем вывоза красной икры пассажирами авиатранспорта, сообщает окружной парламент. Председатель комитета региональной думы по промышленной и сельскохозяйственной политике Любовь Махаева отметила, что, по данным ученых, в последние годы на Чукотке плохо заполняются основные нерестилища тихоокеанского лосося, есть тенденция к сокращению запасов анадырской кеты в ближайшие три-пять лет. По данным думы, отсутствие правовых норм, регулирующих перевозку икры авиатранспортом в личном багаже или в ручной клади физических лиц, "создает условия для формирования канала транспортировки в промышленных масштабах". Действующие меры для пресечения браконьерского лова в регионе являются недостаточными, отмечают в парламенте. В Камчатском крае в период с 1 ноября 2022 года по 1 августа 2025 года проходит эксперимент. Ограничен провоз незаконно добытой икры якобы для личного потребления: с территории Камчатского края на одного человека за один рейс воздушным транспортом в багаже и в ручной клади нельзя вывезти более десяти килограммов красной икры непромышленного изготовления без маркировки.

https://ria.ru/20230128/bagazh-1847620951.html

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, чукотка, камчатский край, чукотский автономный округ, красная икра