https://ria.ru/20230321/zemletryasenie-1859607850.html

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,5

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,5 - РИА Новости, 21.03.2023

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,5

На северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,5, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T20:00

2023-03-21T20:00

2023-03-21T23:34

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. На северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,5, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Уточняется, что подземные толчки зафиксировали в 19:47 мск в горах Гиндукуша, большая часть которых находится на территории Афганистана. Эпицентр землетрясения располагался в 38 километрах к юго-востоку от населенного пункта Джирм в провинции Бадахшан. Очаг залегал на глубине 191 километра.После Афганистана подземные толчки ощутили жители нескольких стран, в частности их зафиксировали в Дели и разных частях Пакистана, где, по данным издания Dawn, пострадали как минимум пять человек.МЧС Казахстана сообщило о подземных толчках силой три балла по шкале МSК-64 в городах Шымкент и Тараз на юге страны.На территории Узбекистана в Сурхандарьинской области сила толчков достигла пяти-шести баллов, в Ташкенте — пяти, по остальной территории — четыре-пять.Кроме того, пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Умеда Юсуфи также сообщил о землетрясение магнитудой пять баллов.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230320/zemletryasenie-1859150323.html

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

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в мире, афганистан, бадахшан, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), индия, пакистан, узбекистан, таджикистан, казахстан