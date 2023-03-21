https://ria.ru/20230321/vizit-1859617530.html
Путин отметил ценность визита Си Цзиньпина в Россию после переизбрания
Путин отметил ценность визита Си Цзиньпина в Россию после переизбрания - РИА Новости, 21.03.2023
Путин отметил ценность визита Си Цзиньпина в Россию после переизбрания
РФ высоко ценит, что председатель КНР Си Цзиньпин прибыл после своего переизбрания именно в Россию, что является подтверждением особого характера отношений,... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:37
2023-03-21T20:37
2023-03-21T21:01
россия
си цзиньпин
в мире
китай
москва
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859613110_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_d70dafd1bfd8e67b6b526a69f3e7b25b.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. РФ высоко ценит, что председатель КНР Си Цзиньпин прибыл после своего переизбрания именно в Россию, что является подтверждением особого характера отношений, заявил президент РФ Владимир Путин во время приема в честь визита в Москву главы Китая."Мы высоко ценим, что сразу после своего переизбрания на пост главы китайского государства товарищ Си Цзиньпин приехал именно в Россию с государственным визитом", - сказал Путин.По словам российского лидера, это является подтверждением особого характера российско-китайского партнерства, которое выстраивается на взаимном уважении.
https://ria.ru/20230321/tost-1859618560.html
россия
китай
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859613110_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_70e9ece0c5ccf94df0932a5df4bd6ce6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, си цзиньпин, в мире, китай, москва, владимир путин
Россия, Си Цзиньпин, В мире, Китай, Москва, Владимир Путин
Путин отметил ценность визита Си Цзиньпина в Россию после переизбрания
Путин заявил, что ценит прибытие Си Цзиньпина после своего переизбрания именно в Россию
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. РФ высоко ценит, что председатель КНР Си Цзиньпин прибыл после своего переизбрания именно в Россию, что является подтверждением особого характера отношений, заявил президент РФ Владимир Путин во время приема в честь визита в Москву главы Китая.
"Мы высоко ценим, что сразу после своего переизбрания на пост главы китайского государства товарищ Си Цзиньпин приехал именно в Россию с государственным визитом", - сказал Путин.
По словам российского лидера, это является подтверждением особого характера российско-китайского партнерства, которое выстраивается на взаимном уважении.
Путин поднял тост за здоровье Си Цзиньпина