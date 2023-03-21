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Путин отметил ценность визита Си Цзиньпина в Россию после переизбрания - РИА Новости, 21.03.2023
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20:37 21.03.2023 (обновлено: 21:01 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/vizit-1859617530.html
Путин отметил ценность визита Си Цзиньпина в Россию после переизбрания
Путин отметил ценность визита Си Цзиньпина в Россию после переизбрания - РИА Новости, 21.03.2023
Путин отметил ценность визита Си Цзиньпина в Россию после переизбрания
РФ высоко ценит, что председатель КНР Си Цзиньпин прибыл после своего переизбрания именно в Россию, что является подтверждением особого характера отношений,... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:37
2023-03-21T21:01
россия
си цзиньпин
в мире
китай
москва
владимир путин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. РФ высоко ценит, что председатель КНР Си Цзиньпин прибыл после своего переизбрания именно в Россию, что является подтверждением особого характера отношений, заявил президент РФ Владимир Путин во время приема в честь визита в Москву главы Китая."Мы высоко ценим, что сразу после своего переизбрания на пост главы китайского государства товарищ Си Цзиньпин приехал именно в Россию с государственным визитом", - сказал Путин.По словам российского лидера, это является подтверждением особого характера российско-китайского партнерства, которое выстраивается на взаимном уважении.
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россия, си цзиньпин, в мире, китай, москва, владимир путин
Россия, Си Цзиньпин, В мире, Китай, Москва, Владимир Путин
Путин отметил ценность визита Си Цзиньпина в Россию после переизбрания

Путин заявил, что ценит прибытие Си Цзиньпина после своего переизбрания именно в Россию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. РФ высоко ценит, что председатель КНР Си Цзиньпин прибыл после своего переизбрания именно в Россию, что является подтверждением особого характера отношений, заявил президент РФ Владимир Путин во время приема в честь визита в Москву главы Китая.
"Мы высоко ценим, что сразу после своего переизбрания на пост главы китайского государства товарищ Си Цзиньпин приехал именно в Россию с государственным визитом", - сказал Путин.
По словам российского лидера, это является подтверждением особого характера российско-китайского партнерства, которое выстраивается на взаимном уважении.
Путин произнес тост за здоровья лидера КНР и углубление сотрудничества - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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