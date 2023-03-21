https://ria.ru/20230321/vizit-1859617530.html

Путин отметил ценность визита Си Цзиньпина в Россию после переизбрания

Путин отметил ценность визита Си Цзиньпина в Россию после переизбрания - РИА Новости, 21.03.2023

Путин отметил ценность визита Си Цзиньпина в Россию после переизбрания

РФ высоко ценит, что председатель КНР Си Цзиньпин прибыл после своего переизбрания именно в Россию, что является подтверждением особого характера отношений,... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T20:37

2023-03-21T20:37

2023-03-21T21:01

россия

си цзиньпин

в мире

китай

москва

владимир путин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. РФ высоко ценит, что председатель КНР Си Цзиньпин прибыл после своего переизбрания именно в Россию, что является подтверждением особого характера отношений, заявил президент РФ Владимир Путин во время приема в честь визита в Москву главы Китая."Мы высоко ценим, что сразу после своего переизбрания на пост главы китайского государства товарищ Си Цзиньпин приехал именно в Россию с государственным визитом", - сказал Путин.По словам российского лидера, это является подтверждением особого характера российско-китайского партнерства, которое выстраивается на взаимном уважении.

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россия

китай

москва

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россия, си цзиньпин, в мире, китай, москва, владимир путин