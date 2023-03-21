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Ленобласть повысит надежность топливно-энергетического комплекса

Ленобласть повысит надежность топливно-энергетического комплекса - РИА Новости, 21.03.2023

Ленобласть повысит надежность топливно-энергетического комплекса

Власти Ленинградской области определили главные задачи развития топливно–энергетического комплекса региона на 2023 год, среди которых – качественное и... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T13:33

2023-03-21T13:33

2023-03-21T13:33

ленинградская область

ленинградская область

жкх

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области определили главные задачи развития топливно–энергетического комплекса региона на 2023 год, среди которых – качественное и безаварийное завершение отопительного сезона и безотлагательная подготовка к новому, увеличение числа газифицированных жилых домов и повышение энергоэффективности работы систем ТЭК, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации."Прошлый год оказался крайне продуктивным для развития энергетики Ленинградской области. Завершено строительство важных межпоселковых газопроводов общей протяженностью более 150 километров, газифицировано порядка 1,4 тысячи домовладений — этот результат почти в два раза превышает показатели 2021 года. Всего на догазификацию подано более 23 тысяч заявок. Отмечу качественно проведенную работу по подготовке и проведению отопительного сезона, по развитию систем уличного освещения", — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.В свою очередь, в пресс-службе также добавили, что для успешного прохождения отопительного сезона своевременно подготавливаются запасы топлива и проводятся ремонтно–профилактические работы по обеспечению работоспособности котельных и тепловых сетей в зимний период. В 2022 году с привлечением средств областного бюджета отремонтировано 59 объектов теплоснабжения. В стадии реализации находятся девять инвестиционных программ теплоснабжающих организаций, направленных на развитие инфраструктуры и повышение качества услуг для населения, заключаются концессионные соглашения, которые, в частности, предполагают перевод котельных на сжиженный природный газ."Кроме того, идет работа по развитию возобновляемой энергетики. Например, реализация проекта ветроэлектростанции в Вистино. В 2022 году приобретено девять дизель-генераторных установок для быстрого восстановления электроснабжения населенных пунктов при авариях. В планах на 2023 год — 15 таких установок. Подведомственный комитету Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности в 2022 году помог реализовать восемь энергосервисных контрактов — по замене уличного и внутреннего освещения на энергоэффективное. Экономия за счет использования таких светильников уже составила 28 миллионов рублей", – сообщил представитель пресс-службы.В приоритете — повышение качества и безаварийности работы в отраслях, постоянное общение с жителями, в том числе на выездных личных приемах, и встречи с ресурсоснабжающими организациями по вопросам ремонта, реконструкции и строительства инфраструктурных объектов. Также важная задача на 2023 и последующие годы — снижение межтарифной разницы, которое пройдет за счет повышения энергоэффективности оборудования и технологий, должного контроля за ремонтными программами, заключил председатель областного комитета по топливно–энергетическому комплексу Сергей Морозов.

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ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, жкх