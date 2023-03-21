https://ria.ru/20230321/tek-1859456008.html
Ленобласть повысит надежность топливно-энергетического комплекса
Ленобласть повысит надежность топливно-энергетического комплекса - РИА Новости, 21.03.2023
Ленобласть повысит надежность топливно-энергетического комплекса
Власти Ленинградской области определили главные задачи развития топливно–энергетического комплекса региона на 2023 год, среди которых – качественное и... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:33
2023-03-21T13:33
2023-03-21T13:33
ленинградская область
ленинградская область
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728381621_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1d801eedb87a9300aa13cb818b43378e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области определили главные задачи развития топливно–энергетического комплекса региона на 2023 год, среди которых – качественное и безаварийное завершение отопительного сезона и безотлагательная подготовка к новому, увеличение числа газифицированных жилых домов и повышение энергоэффективности работы систем ТЭК, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации."Прошлый год оказался крайне продуктивным для развития энергетики Ленинградской области. Завершено строительство важных межпоселковых газопроводов общей протяженностью более 150 километров, газифицировано порядка 1,4 тысячи домовладений — этот результат почти в два раза превышает показатели 2021 года. Всего на догазификацию подано более 23 тысяч заявок. Отмечу качественно проведенную работу по подготовке и проведению отопительного сезона, по развитию систем уличного освещения", — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.В свою очередь, в пресс-службе также добавили, что для успешного прохождения отопительного сезона своевременно подготавливаются запасы топлива и проводятся ремонтно–профилактические работы по обеспечению работоспособности котельных и тепловых сетей в зимний период. В 2022 году с привлечением средств областного бюджета отремонтировано 59 объектов теплоснабжения. В стадии реализации находятся девять инвестиционных программ теплоснабжающих организаций, направленных на развитие инфраструктуры и повышение качества услуг для населения, заключаются концессионные соглашения, которые, в частности, предполагают перевод котельных на сжиженный природный газ."Кроме того, идет работа по развитию возобновляемой энергетики. Например, реализация проекта ветроэлектростанции в Вистино. В 2022 году приобретено девять дизель-генераторных установок для быстрого восстановления электроснабжения населенных пунктов при авариях. В планах на 2023 год — 15 таких установок. Подведомственный комитету Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности в 2022 году помог реализовать восемь энергосервисных контрактов — по замене уличного и внутреннего освещения на энергоэффективное. Экономия за счет использования таких светильников уже составила 28 миллионов рублей", – сообщил представитель пресс-службы.В приоритете — повышение качества и безаварийности работы в отраслях, постоянное общение с жителями, в том числе на выездных личных приемах, и встречи с ресурсоснабжающими организациями по вопросам ремонта, реконструкции и строительства инфраструктурных объектов. Также важная задача на 2023 и последующие годы — снижение межтарифной разницы, которое пройдет за счет повышения энергоэффективности оборудования и технологий, должного контроля за ремонтными программами, заключил председатель областного комитета по топливно–энергетическому комплексу Сергей Морозов.
https://ria.ru/20230317/stoimost-1858708592.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728381621_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8606d33345103e3cc9bd01c434565de0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, жкх
Ленинградская область , Ленинградская область, ЖКХ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области определили главные задачи развития топливно–энергетического комплекса региона на 2023 год, среди которых – качественное и безаварийное завершение отопительного сезона и безотлагательная подготовка к новому, увеличение числа газифицированных жилых домов и повышение энергоэффективности работы систем ТЭК, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
"Прошлый год оказался крайне продуктивным для развития энергетики Ленинградской области. Завершено строительство важных межпоселковых газопроводов общей протяженностью более 150 километров, газифицировано порядка 1,4 тысячи домовладений — этот результат почти в два раза превышает показатели 2021 года. Всего на догазификацию подано более 23 тысяч заявок. Отмечу качественно проведенную работу по подготовке и проведению отопительного сезона, по развитию систем уличного освещения", — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области
Евгений Барановский.
В свою очередь, в пресс-службе также добавили, что для успешного прохождения отопительного сезона своевременно подготавливаются запасы топлива и проводятся ремонтно–профилактические работы по обеспечению работоспособности котельных и тепловых сетей в зимний период. В 2022 году с привлечением средств областного бюджета отремонтировано 59 объектов теплоснабжения. В стадии реализации находятся девять инвестиционных программ теплоснабжающих организаций, направленных на развитие инфраструктуры и повышение качества услуг для населения, заключаются концессионные соглашения, которые, в частности, предполагают перевод котельных на сжиженный природный газ.
"Кроме того, идет работа по развитию возобновляемой энергетики. Например, реализация проекта ветроэлектростанции в Вистино. В 2022 году приобретено девять дизель-генераторных установок для быстрого восстановления электроснабжения населенных пунктов при авариях. В планах на 2023 год — 15 таких установок. Подведомственный комитету Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности в 2022 году помог реализовать восемь энергосервисных контрактов — по замене уличного и внутреннего освещения на энергоэффективное. Экономия за счет использования таких светильников уже составила 28 миллионов рублей", – сообщил представитель пресс-службы.
Власти Ленобласти снизили стоимость работ по догазификации
В приоритете — повышение качества и безаварийности работы в отраслях, постоянное общение с жителями, в том числе на выездных личных приемах, и встречи с ресурсоснабжающими организациями по вопросам ремонта, реконструкции и строительства инфраструктурных объектов. Также важная задача на 2023 и последующие годы — снижение межтарифной разницы, которое пройдет за счет повышения энергоэффективности оборудования и технологий, должного контроля за ремонтными программами, заключил председатель областного комитета по топливно–энергетическому комплексу Сергей Морозов.