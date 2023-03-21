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Друзья и коллеги соболезнуют близким погибшего основателя Cream Soda - РИА Новости, 21.03.2023
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Шоубиз
 
12:32 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/svirgunov-1859394935.html
Друзья и коллеги соболезнуют близким погибшего основателя Cream Soda
Друзья и коллеги соболезнуют близким погибшего основателя Cream Soda - РИА Новости, 21.03.2023
Друзья и коллеги соболезнуют близким погибшего основателя Cream Soda
Друзья и коллеги выразили соболезнования родным и близким трагически погибшего основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Они оставили комментарии под... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T12:32
2023-03-21T12:32
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Друзья и коллеги выразили соболезнования родным и близким трагически погибшего основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Они оставили комментарии под постом коллектива в Instagram*. Певица Алена Свиридова призналась, что не сразу поверила в смерть музыканта. Артистка, которая несколько лет назад вместе с командой Свиргунова создала ремейк на свой хит "Розовый фламинго", отметила, что у них было много творческих планов. Рэпер Feduk (Федор Инсаров) назвал Свиргунова своим настоящим другом, а также отметил, что ему было сложно подобрать слова после случившегося. Слова поддержки и соболзенования также оставили рэпер Джиган, певица Рита Дакота, экс-солистка Cream Soda Анна Романовская и многие другие. Дмитрий Свиргунов провалился под лед в ночь с 19 на 20 марта. Вместе с ним пострадали еще четыре человека. Одного из них удалось спасти. Спустя несколько часов спасатели достали из воды тело мертвого артиста. Музыканту было 35 лет. Двое других пострадавших все еще не найдены. Свиргунов основал группу Cream Soda вместе с Ильей Гадаевым в 2012 году. Артисты выпустили четыре студийных альбома. Самые известные хиты коллектива – "Плачу на техно" и "Никаких больше вечеринок". * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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знаменитости, шоу-бизнес, алена свиридова, федор инсаров (feduk), звезды
Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес, Алена Свиридова, Федор Инсаров (Feduk), звезды
Друзья и коллеги соболезнуют близким погибшего основателя Cream Soda

Друзья и коллеги соболезнуют в Сети близким погибшего лидера Cream Soda Дмитрия Свиргунова

© Фото : CREAM SODA/YoutubeДима нова в клипе группы Cream Soda
Дима нова в клипе группы Cream Soda - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Фото : CREAM SODA/Youtube
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Друзья и коллеги выразили соболезнования родным и близким трагически погибшего основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Они оставили комментарии под постом коллектива в Instagram*.
Певица Алена Свиридова призналась, что не сразу поверила в смерть музыканта. Артистка, которая несколько лет назад вместе с командой Свиргунова создала ремейк на свой хит "Розовый фламинго", отметила, что у них было много творческих планов.
«

"Рука не хочет это писать. А мозг и сердце принимать. Сколько еще было задумано сделать вместе. Я подумала, что меня глупо разыгрывают. Дима Нова – жизнелюбивый, жизнерадостный и очень талантливый. Трагически погиб на Волге. Мои соболезнования всем родным и всем, кто его знал", – написала Свиридова.

Рэпер Feduk (Федор Инсаров) назвал Свиргунова своим настоящим другом, а также отметил, что ему было сложно подобрать слова после случившегося.
«

"Мы не были лучшими, но были самыми настоящими друзьями. Я пишу и удаляю, чтобы лучше подобрать слова. Запись нашего альбома – это целая жизнь. Я видел и чувствовал твою любовь к делу, к искусству, к людям. Всегда ценил твою честность и прямолинейность. Спасибо тебе за все!" – прокомментировал Инсаров.

Слова поддержки и соболзенования также оставили рэпер Джиган, певица Рита Дакота, экс-солистка Cream Soda Анна Романовская и многие другие.
Дмитрий Свиргунов провалился под лед в ночь с 19 на 20 марта. Вместе с ним пострадали еще четыре человека. Одного из них удалось спасти.
Спустя несколько часов спасатели достали из воды тело мертвого артиста. Музыканту было 35 лет. Двое других пострадавших все еще не найдены.
Свиргунов основал группу Cream Soda вместе с Ильей Гадаевым в 2012 году. Артисты выпустили четыре студийных альбома. Самые известные хиты коллектива – "Плачу на техно" и "Никаких больше вечеринок".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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