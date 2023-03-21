https://ria.ru/20230321/svirgunov-1859394935.html

Друзья и коллеги соболезнуют близким погибшего основателя Cream Soda

Друзья и коллеги соболезнуют близким погибшего основателя Cream Soda - РИА Новости, 21.03.2023

Друзья и коллеги соболезнуют близким погибшего основателя Cream Soda

Друзья и коллеги выразили соболезнования родным и близким трагически погибшего основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Они оставили комментарии под... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T12:32

2023-03-21T12:32

2023-03-21T12:32

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Друзья и коллеги выразили соболезнования родным и близким трагически погибшего основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Они оставили комментарии под постом коллектива в Instagram*. Певица Алена Свиридова призналась, что не сразу поверила в смерть музыканта. Артистка, которая несколько лет назад вместе с командой Свиргунова создала ремейк на свой хит "Розовый фламинго", отметила, что у них было много творческих планов. Рэпер Feduk (Федор Инсаров) назвал Свиргунова своим настоящим другом, а также отметил, что ему было сложно подобрать слова после случившегося. Слова поддержки и соболзенования также оставили рэпер Джиган, певица Рита Дакота, экс-солистка Cream Soda Анна Романовская и многие другие. Дмитрий Свиргунов провалился под лед в ночь с 19 на 20 марта. Вместе с ним пострадали еще четыре человека. Одного из них удалось спасти. Спустя несколько часов спасатели достали из воды тело мертвого артиста. Музыканту было 35 лет. Двое других пострадавших все еще не найдены. Свиргунов основал группу Cream Soda вместе с Ильей Гадаевым в 2012 году. Артисты выпустили четыре студийных альбома. Самые известные хиты коллектива – "Плачу на техно" и "Никаких больше вечеринок". * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230321/creamsoda-1859147645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, шоу-бизнес, алена свиридова, федор инсаров (feduk), звезды