https://ria.ru/20230321/si-1859566842.html

Си Цзиньпин вряд ли позвонит в Киев сегодня или завтра, считают в Кремле

Си Цзиньпин вряд ли позвонит в Киев сегодня или завтра, считают в Кремле - РИА Новости, 21.03.2023

Си Цзиньпин вряд ли позвонит в Киев сегодня или завтра, считают в Кремле

Возможный телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского вряд ли ли может состояться сегодня или завтра, заявил... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:07

2023-03-21T18:07

2023-03-21T18:07

россия

китай

политика

юрий ушаков

си цзиньпин

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Возможный телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского вряд ли ли может состояться сегодня или завтра, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, объяснив, что китайский лидер сейчас занят визитом в Москву. "Знаю реакцию американцев на возможность контакта. Американцы сказали, мы же понимаем, что господин председатель КНР сейчас занят, занят визитом в Россию. Вот я думаю он именно этим и занят. Не думаю, что сегодня-завтра будет какой-то разговор с Киевом", - сказал Ушаков. На вопрос о том, важен ли России возможный телефонный разговор Си и Зеленского в плане разрешения украинского кризиса, Ушаков ответил: "В данном контексте совершенно не важен этот факт возможного разговора. Я даже не знаю, подтвердила это (факт возможного разговора - прим. ред.) или нет китайская сторона", - сказал Ушаков. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщила, что Си Цзиньпин может позвонить Владимиру Зеленскому после визита в Москву.

https://ria.ru/20230321/zelenskiy-1859361967.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, китай, политика, юрий ушаков, си цзиньпин, владимир зеленский, украина