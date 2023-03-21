https://ria.ru/20230321/si-1859566842.html
Си Цзиньпин вряд ли позвонит в Киев сегодня или завтра, считают в Кремле
Си Цзиньпин вряд ли позвонит в Киев сегодня или завтра, считают в Кремле - РИА Новости, 21.03.2023
Си Цзиньпин вряд ли позвонит в Киев сегодня или завтра, считают в Кремле
Возможный телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского вряд ли ли может состояться сегодня или завтра, заявил... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:07
2023-03-21T18:07
2023-03-21T18:07
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китай
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юрий ушаков
си цзиньпин
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Возможный телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского вряд ли ли может состояться сегодня или завтра, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, объяснив, что китайский лидер сейчас занят визитом в Москву. "Знаю реакцию американцев на возможность контакта. Американцы сказали, мы же понимаем, что господин председатель КНР сейчас занят, занят визитом в Россию. Вот я думаю он именно этим и занят. Не думаю, что сегодня-завтра будет какой-то разговор с Киевом", - сказал Ушаков. На вопрос о том, важен ли России возможный телефонный разговор Си и Зеленского в плане разрешения украинского кризиса, Ушаков ответил: "В данном контексте совершенно не важен этот факт возможного разговора. Я даже не знаю, подтвердила это (факт возможного разговора - прим. ред.) или нет китайская сторона", - сказал Ушаков. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщила, что Си Цзиньпин может позвонить Владимиру Зеленскому после визита в Москву.
https://ria.ru/20230321/zelenskiy-1859361967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, китай, политика, юрий ушаков, си цзиньпин, владимир зеленский, украина
Россия, Китай, Политика, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский, Украина
Си Цзиньпин вряд ли позвонит в Киев сегодня или завтра, считают в Кремле
Ушаков заявил, что разговор Си Цзиньпина и Зеленского вряд ли состоится сегодня или завтра
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Возможный телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского вряд ли ли может состояться сегодня или завтра, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, объяснив, что китайский лидер сейчас занят визитом в Москву.
"Знаю реакцию американцев на возможность контакта. Американцы сказали, мы же понимаем, что господин председатель КНР сейчас занят, занят визитом в Россию. Вот я думаю он именно этим и занят. Не думаю, что сегодня-завтра будет какой-то разговор с Киевом", - сказал Ушаков.
На вопрос о том, важен ли России возможный телефонный разговор Си и Зеленского в плане разрешения украинского кризиса, Ушаков ответил: "В данном контексте совершенно не важен этот факт возможного разговора. Я даже не знаю, подтвердила это (факт возможного разговора - прим. ред.) или нет китайская сторона", - сказал Ушаков.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщила, что Си Цзиньпин может позвонить Владимиру Зеленскому после визита в Москву.
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