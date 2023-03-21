Рейтинг@Mail.ru
Возможность поездки Путина в Китай в этом году существует, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/putin-1859572992.html
Возможность поездки Путина в Китай в этом году существует, заявил Ушаков
Возможность поездки Путина в Китай в этом году существует, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.03.2023
Возможность поездки Путина в Китай в этом году существует, заявил Ушаков
Возможность поездки президента РФ Владимира Путина в Китай в этом году существует, сообщил журналистам во вторник помощник главы государства Юрий Ушаков. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:22
2023-03-21T18:22
политика
китай
россия
пекин
владимир путин
юрий ушаков
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859520581_0:360:2048:1512_1920x0_80_0_0_d755bb866f55c1828319344baf54145a.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Возможность поездки президента РФ Владимира Путина в Китай в этом году существует, сообщил журналистам во вторник помощник главы государства Юрий Ушаков. Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Москву накануне, 20 марта, государственный визит продлится до 22 марта. Это первая заграничная поездка Си после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялись неформальная встреча и ужин с президентом РФ Владимиром Путиным. Китайский лидер пригласил российского коллегу в Китай.
https://ria.ru/20230321/kitay-1859541710.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859520581_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_0e1a38ab11d142e40373bd22d1911f4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, китай, россия, пекин, владимир путин, юрий ушаков, си цзиньпин
Политика, Китай, Россия, Пекин, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин
Возможность поездки Путина в Китай в этом году существует, заявил Ушаков

Ушаков заявил, что Путин может поехать в Пекин в этом году, но не назвал конкретных сроков

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Возможность поездки президента РФ Владимира Путина в Китай в этом году существует, сообщил журналистам во вторник помощник главы государства Юрий Ушаков.
«
"Об этом шла речь, я уже сказал, и думаю, что возможность поездки в Пекин в этом году существует", - сказал Ушаков. Возможные сроки поездки он назвать не смог.
Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Москву накануне, 20 марта, государственный визит продлится до 22 марта. Это первая заграничная поездка Си после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялись неформальная встреча и ужин с президентом РФ Владимиром Путиным. Китайский лидер пригласил российского коллегу в Китай.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
В Вашингтоне сравнили отношения между Россией и Китаем с браком по расчету
Вчера, 17:00
 
ПолитикаКитайРоссияПекинВладимир ПутинЮрий УшаковСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала