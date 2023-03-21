https://ria.ru/20230321/putin-1859572992.html

Возможность поездки Путина в Китай в этом году существует, заявил Ушаков

Возможность поездки Путина в Китай в этом году существует, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.03.2023

Возможность поездки Путина в Китай в этом году существует, заявил Ушаков

Возможность поездки президента РФ Владимира Путина в Китай в этом году существует, сообщил журналистам во вторник помощник главы государства Юрий Ушаков. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:22

2023-03-21T18:22

2023-03-21T18:22

политика

китай

россия

пекин

владимир путин

юрий ушаков

си цзиньпин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Возможность поездки президента РФ Владимира Путина в Китай в этом году существует, сообщил журналистам во вторник помощник главы государства Юрий Ушаков. Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Москву накануне, 20 марта, государственный визит продлится до 22 марта. Это первая заграничная поездка Си после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялись неформальная встреча и ужин с президентом РФ Владимиром Путиным. Китайский лидер пригласил российского коллегу в Китай.

https://ria.ru/20230321/kitay-1859541710.html

китай

россия

пекин

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политика, китай, россия, пекин, владимир путин, юрий ушаков, си цзиньпин