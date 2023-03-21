https://ria.ru/20230321/putin-1859548167.html

Путин не планирует встречу с Байденом после переговоров с Си Цзиньпином

Путин не планирует встречу с Байденом после переговоров с Си Цзиньпином - РИА Новости, 21.03.2023

Путин не планирует встречу с Байденом после переговоров с Си Цзиньпином

Президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с президентом США Джо Байденом после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил журналистам во... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T17:19

2023-03-21T17:19

2023-03-21T18:03

россия

сша

китай

юрий ушаков

джо байден

си цзиньпин

политика

владимир путин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с президентом США Джо Байденом после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил журналистам во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков."Только знаю, что такая встреча не планируется", - сказал Ушаков.Также Ушакова спросили о том, насколько реальной он считает возможность того, что в США арестуют бывшего американского президента Дональда Трампа. Помощник президента РФ отметил, что на переговорах с Китаем этот вопрос не обсуждался."Этот вопрос здесь не обсуждался. <…> Не самый главный вопрос на повестке дня российско-китайских переговоров", сказал Ушаков.

https://ria.ru/20230320/bayden-1859159092.html

россия

сша

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, китай, юрий ушаков, джо байден, си цзиньпин, политика, владимир путин