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Путин не планирует встречу с Байденом после переговоров с Си Цзиньпином - РИА Новости, 21.03.2023
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17:19 21.03.2023 (обновлено: 18:03 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/putin-1859548167.html
Путин не планирует встречу с Байденом после переговоров с Си Цзиньпином
Путин не планирует встречу с Байденом после переговоров с Си Цзиньпином - РИА Новости, 21.03.2023
Путин не планирует встречу с Байденом после переговоров с Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с президентом США Джо Байденом после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил журналистам во... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:19
2023-03-21T18:03
россия
сша
китай
юрий ушаков
джо байден
си цзиньпин
политика
владимир путин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с президентом США Джо Байденом после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил журналистам во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков."Только знаю, что такая встреча не планируется", - сказал Ушаков.Также Ушакова спросили о том, насколько реальной он считает возможность того, что в США арестуют бывшего американского президента Дональда Трампа. Помощник президента РФ отметил, что на переговорах с Китаем этот вопрос не обсуждался."Этот вопрос здесь не обсуждался. &lt;…&gt; Не самый главный вопрос на повестке дня российско-китайских переговоров", сказал Ушаков.
https://ria.ru/20230320/bayden-1859159092.html
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россия, сша, китай, юрий ушаков, джо байден, си цзиньпин, политика, владимир путин
Россия, США, Китай, Юрий Ушаков, Джо Байден, Си Цзиньпин, Политика, Владимир Путин
Путин не планирует встречу с Байденом после переговоров с Си Цзиньпином

Ушаков заявил, что Путин не планирует встречу с Байденом после переговоров с Си Цзиньпином

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с президентом США Джо Байденом после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил журналистам во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Только знаю, что такая встреча не планируется", - сказал Ушаков.
Также Ушакова спросили о том, насколько реальной он считает возможность того, что в США арестуют бывшего американского президента Дональда Трампа. Помощник президента РФ отметил, что на переговорах с Китаем этот вопрос не обсуждался.
"Этот вопрос здесь не обсуждался. <…> Не самый главный вопрос на повестке дня российско-китайских переговоров", сказал Ушаков.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
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РоссияСШАКитайЮрий УшаковДжо БайденСи ЦзиньпинПолитикаВладимир Путин
 
 
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