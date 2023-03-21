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Премьер Испании и оппозиция поспорили из-за Путина - РИА Новости, 21.03.2023
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15:57 21.03.2023 (обновлено: 18:40 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/putin-1859514701.html
Премьер Испании и оппозиция поспорили из-за Путина
Премьер Испании и оппозиция поспорили из-за Путина - РИА Новости, 21.03.2023
Премьер Испании и оппозиция поспорили из-за Путина
Премьер-министр Испании Педро Санчес и лидер крайне правой партии "Вокс" (VOX) Сантьяго Абаскаль поспорили из-за симпатий к президенту России Владимиру Путину,... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:57
2023-03-21T18:40
в мире
испания
владимир путин
педро санчес
россия
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес и лидер крайне правой партии "Вокс" (VOX) Сантьяго Абаскаль поспорили из-за симпатий к президенту России Владимиру Путину, пишет El Pais.Так, испанский премьер напомнил, что в одном из своих постов в Twitter Абаскаль "восхвалял российского лидера", но затем удалил эту публикацию. Глава партии "Вокс", в свою очередь, заявил, что некоторые члены нынешнего кабмина выступают за мирное соглашение с Путиным и поддерживают его."Надо принимать во внимание, что часть вашего правительства просит мирного соглашения с Путиным, что в вашем правительстве есть члены Grupo de Puebla и Foro de Sao Paulo (форум левых политических партий и групп, выступающих за прекращение конфликта и снятие санкций с России. — Прим. ред.), которые являются поддержкой Путина в Ибероамерике", — сказал Абаскаль.Сегодня в конгрессе депутатов Испании начались дебаты по предложению вынести вотум недоверия председателю правительства Педро Санчесу. Обсуждение проходит по инициативе партии "Вокс", обвиняющей нынешнего главу кабмина в "разрушении экономики страны и ухудшении жизни испанцев". Для вынесения вотума необходимо, чтобы его поддержали минимум 176 членов нижней палаты. Голосование пройдет в среду, 22 марта.
https://ria.ru/20230226/ispaniya-1854405131.html
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в мире, испания, владимир путин, педро санчес, россия
В мире, Испания, Владимир Путин, Педро Санчес, Россия
Премьер Испании и оппозиция поспорили из-за Путина

Премьер Испании Санчес и глава партии VOX Абаскаль обвинили друг друга в симпатии к Путину

© AP Photo / Armin DurgutПремьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Armin Durgut
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес и лидер крайне правой партии "Вокс" (VOX) Сантьяго Абаскаль поспорили из-за симпатий к президенту России Владимиру Путину, пишет El Pais.
Так, испанский премьер напомнил, что в одном из своих постов в Twitter Абаскаль "восхвалял российского лидера", но затем удалил эту публикацию. Глава партии "Вокс", в свою очередь, заявил, что некоторые члены нынешнего кабмина выступают за мирное соглашение с Путиным и поддерживают его.
"Надо принимать во внимание, что часть вашего правительства просит мирного соглашения с Путиным, что в вашем правительстве есть члены Grupo de Puebla и Foro de Sao Paulo (форум левых политических партий и групп, выступающих за прекращение конфликта и снятие санкций с России. — Прим. ред.), которые являются поддержкой Путина в Ибероамерике", — сказал Абаскаль.
Сегодня в конгрессе депутатов Испании начались дебаты по предложению вынести вотум недоверия председателю правительства Педро Санчесу. Обсуждение проходит по инициативе партии "Вокс", обвиняющей нынешнего главу кабмина в "разрушении экономики страны и ухудшении жизни испанцев". Для вынесения вотума необходимо, чтобы его поддержали минимум 176 членов нижней палаты. Голосование пройдет в среду, 22 марта.
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