https://ria.ru/20230321/putin-1859514701.html

Премьер Испании и оппозиция поспорили из-за Путина

Премьер Испании и оппозиция поспорили из-за Путина - РИА Новости, 21.03.2023

Премьер Испании и оппозиция поспорили из-за Путина

Премьер-министр Испании Педро Санчес и лидер крайне правой партии "Вокс" (VOX) Сантьяго Абаскаль поспорили из-за симпатий к президенту России Владимиру Путину,... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T15:57

2023-03-21T15:57

2023-03-21T18:40

в мире

испания

владимир путин

педро санчес

россия

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес и лидер крайне правой партии "Вокс" (VOX) Сантьяго Абаскаль поспорили из-за симпатий к президенту России Владимиру Путину, пишет El Pais.Так, испанский премьер напомнил, что в одном из своих постов в Twitter Абаскаль "восхвалял российского лидера", но затем удалил эту публикацию. Глава партии "Вокс", в свою очередь, заявил, что некоторые члены нынешнего кабмина выступают за мирное соглашение с Путиным и поддерживают его."Надо принимать во внимание, что часть вашего правительства просит мирного соглашения с Путиным, что в вашем правительстве есть члены Grupo de Puebla и Foro de Sao Paulo (форум левых политических партий и групп, выступающих за прекращение конфликта и снятие санкций с России. — Прим. ред.), которые являются поддержкой Путина в Ибероамерике", — сказал Абаскаль.Сегодня в конгрессе депутатов Испании начались дебаты по предложению вынести вотум недоверия председателю правительства Педро Санчесу. Обсуждение проходит по инициативе партии "Вокс", обвиняющей нынешнего главу кабмина в "разрушении экономики страны и ухудшении жизни испанцев". Для вынесения вотума необходимо, чтобы его поддержали минимум 176 членов нижней палаты. Голосование пройдет в среду, 22 марта.

https://ria.ru/20230226/ispaniya-1854405131.html

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в мире, испания, владимир путин, педро санчес, россия