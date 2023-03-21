https://ria.ru/20230321/putin-1859514701.html
Премьер Испании и оппозиция поспорили из-за Путина
Премьер Испании и оппозиция поспорили из-за Путина - РИА Новости, 21.03.2023
Премьер Испании и оппозиция поспорили из-за Путина
Премьер-министр Испании Педро Санчес и лидер крайне правой партии "Вокс" (VOX) Сантьяго Абаскаль поспорили из-за симпатий к президенту России Владимиру Путину,... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:57
2023-03-21T15:57
2023-03-21T18:40
в мире
испания
владимир путин
педро санчес
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818383351_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_951dfaccf5f95c31c062ba3fec75d9a4.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес и лидер крайне правой партии "Вокс" (VOX) Сантьяго Абаскаль поспорили из-за симпатий к президенту России Владимиру Путину, пишет El Pais.Так, испанский премьер напомнил, что в одном из своих постов в Twitter Абаскаль "восхвалял российского лидера", но затем удалил эту публикацию. Глава партии "Вокс", в свою очередь, заявил, что некоторые члены нынешнего кабмина выступают за мирное соглашение с Путиным и поддерживают его."Надо принимать во внимание, что часть вашего правительства просит мирного соглашения с Путиным, что в вашем правительстве есть члены Grupo de Puebla и Foro de Sao Paulo (форум левых политических партий и групп, выступающих за прекращение конфликта и снятие санкций с России. — Прим. ред.), которые являются поддержкой Путина в Ибероамерике", — сказал Абаскаль.Сегодня в конгрессе депутатов Испании начались дебаты по предложению вынести вотум недоверия председателю правительства Педро Санчесу. Обсуждение проходит по инициативе партии "Вокс", обвиняющей нынешнего главу кабмина в "разрушении экономики страны и ухудшении жизни испанцев". Для вынесения вотума необходимо, чтобы его поддержали минимум 176 членов нижней палаты. Голосование пройдет в среду, 22 марта.
https://ria.ru/20230226/ispaniya-1854405131.html
испания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818383351_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_934c74ee81fdb28b5c902420ef1b1a69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, владимир путин, педро санчес, россия
В мире, Испания, Владимир Путин, Педро Санчес, Россия
Премьер Испании и оппозиция поспорили из-за Путина
Премьер Испании Санчес и глава партии VOX Абаскаль обвинили друг друга в симпатии к Путину