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Переговоры Путина и Си Цзиньпина заставили Запад нервничать, заявил Ушаков

Переговоры Путина и Си Цзиньпина заставили Запад нервничать, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.03.2023

Переговоры Путина и Си Цзиньпина заставили Запад нервничать, заявил Ушаков

Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве стали поводом для того, чтобы западные страны нервничали, заявил журналистам... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:24

2023-03-21T18:24

2023-03-21T18:24

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве стали поводом для того, чтобы западные страны нервничали, заявил журналистам во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Очень нервничают, заметно, конечно, повод есть. Две великие державы, соседи решают самые важные вопросы мировой политики и двусторонних отношений. Наверное, наши соперники в какой-то степени нервничают, это вполне естественно", - сказал Ушаков. Китайский лидер прибыл в Москву накануне, 20 марта, государственный визит продлится до 22 марта. Это первая заграничная поездка Си Цзиньпина после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялись неформальная встреча и ужин с президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник прошли переговоры с участием делегаций.

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