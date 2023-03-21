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Переговоры Путина и Си Цзиньпина заставили Запад нервничать, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.03.2023
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18:24 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/peregovory-1859573414.html
Переговоры Путина и Си Цзиньпина заставили Запад нервничать, заявил Ушаков
Переговоры Путина и Си Цзиньпина заставили Запад нервничать, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.03.2023
Переговоры Путина и Си Цзиньпина заставили Запад нервничать, заявил Ушаков
Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве стали поводом для того, чтобы западные страны нервничали, заявил журналистам... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:24
2023-03-21T18:24
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве стали поводом для того, чтобы западные страны нервничали, заявил журналистам во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Очень нервничают, заметно, конечно, повод есть. Две великие державы, соседи решают самые важные вопросы мировой политики и двусторонних отношений. Наверное, наши соперники в какой-то степени нервничают, это вполне естественно", - сказал Ушаков. Китайский лидер прибыл в Москву накануне, 20 марта, государственный визит продлится до 22 марта. Это первая заграничная поездка Си Цзиньпина после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялись неформальная встреча и ужин с президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник прошли переговоры с участием делегаций.
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цены на нефть, китай, москва, юрий ушаков, си цзиньпин, владимир путин, россия
Цены на нефть, Китай, Москва, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Россия
Переговоры Путина и Си Цзиньпина заставили Запад нервничать, заявил Ушаков

Ушаков: переговоры Путина и Си Цзиньпина стали поводом для того, чтобы Запад занервничал

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве стали поводом для того, чтобы западные страны нервничали, заявил журналистам во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Очень нервничают, заметно, конечно, повод есть. Две великие державы, соседи решают самые важные вопросы мировой политики и двусторонних отношений. Наверное, наши соперники в какой-то степени нервничают, это вполне естественно", - сказал Ушаков.
Китайский лидер прибыл в Москву накануне, 20 марта, государственный визит продлится до 22 марта. Это первая заграничная поездка Си Цзиньпина после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялись неформальная встреча и ужин с президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник прошли переговоры с участием делегаций.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Запад напуган визитом Си Цзиньпина в Москву
20 марта, 08:00
 
Цены на нефтьКитайМоскваЮрий УшаковСи ЦзиньпинВладимир ПутинРоссия
 
 
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