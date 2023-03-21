https://ria.ru/20230321/peregovory-1859327331.html

Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры

Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры - РИА Новости, 21.03.2023

Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник проведут в Москве переговоры по целому комплексу вопросов, включая углубление... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T00:04

2023-03-21T00:04

2023-03-21T01:26

в мире

китай

россия

украина

си цзиньпин

владимир путин

дмитрий чернышенко

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ПЕКИН, 21 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник проведут в Москве переговоры по целому комплексу вопросов, включая углубление двусторонних отношений, экономическую сферу, международную ситуацию и украинский кризис. Си Цзиньпин по приглашению Путина 20-22 марта находится в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. В состав делегации китайского лидера в том числе вошли член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган. Председатель КНР по прибытии в РФ выразил уверенность, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Он также отметил, что ожидает обстоятельно обмена мнениями с Путиным по вопросам двусторонних отношений и важным региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес. Первый день и дружеский разговор Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник около 13.00 по московскому времени, в международном аэропорту "Внуково-2" его встречали вице-премьер Дмитрий Чернышенко и военный оркестр. Недалеко от входа в здание аэропорта его встретил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. Си Цзиньпин по прилете заявил, что "Китай и Россия – добрые соседи и надежные партнеры, связанные горами и реками". Он отметил, что между двумя странами "постоянно углубляется политическое взаимодоверие, расширяется практическое сотрудничество, ведется тесное и эффективное взаимодействие на международной арене". По его словам, развитие китайско-российских отношений не только приносит ощутимую выгоду народам двух стран, но и вносит значимый вклад в прогресс всего мира. Путин принял Си Цзиньпина в Кремле через несколько часов после прибытия китайского лидера в Москву. В ходе неформальной встречи Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост главы КНР и заявил, что Россия и Китай имеют очень много совместных задач и целей. Си Цзиньпин назвал Путина дорогим другом и заявил, что Китай благодарен России за поддержку. Путин добавил, что во вторник лидеры двух стран смогут обсудить в том числе вопросы в сфере экономического взаимодействия. "Очень много вопросов в сфере экономического взаимодействия. Но завтра мы сможем поговорить и об этом с участием наших партнеров и коллег. А сегодня я очень рад тому, что вы сочли возможным, нашли время приехать вечером, чтобы в неформальной дружеской обстановке спокойно поговорить по всем интересующим нас вопросам. Добро пожаловать", - сказал Путин.Он отметил, что Китай за последние годы сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии, это вызывает неподдельный интерес во всем мире, и Россия даже немножко завидует Китаю. Путин отметил, что взаимодействие Москвы и Пекина на международной арене способствует укреплению основополагающих принципов мироустройства и многополярности. Си Цзиньпин при этом подчеркнул, что "китайская сторона уделяет большое внимание развитию китайско-российских отношений, поскольку в этом есть своя историческая логика". "Мы с вами являемся крупнейшими соседними странами, мы с вами являемся партнерами всеобъемлющего стратегического сотрудничества. Именно этот статус определяет то, что между нашими странами должны быть тесные взаимоотношения", – сказал он. Насыщенная повестка Вторник станет самым насыщенным встречами днем госвизита, когда Си Цзиньпин проведет серию переговоров с российским руководством. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что церемония официальной встречи Путина с Си Цзиньпином начнется в 15.00 мск. Они проведут переговоры в узком и в расширенном составах, затем сделают заявления для прессы и проследуют на торжественный обед, который пройдет в Грановитой палате, куда также приглашены руководители крупнейших компаний РФ. В первом раунде российско-китайских переговоров примут участие зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министр обороны Сергей Шойгу, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и посол России в Китае Игорь Моргулов. В переговорах в расширенном составе также примут участие шесть вице-премьеров, помощник президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, министр финансов Антон Силуанов, глава "Росатома" Алексей Лихачев. По словам помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, в ходе переговоров будут затронуты все основные темы сотрудничества двух стран, в том числе и энергетика, также будет обсуждаться проблематика военно-технического сотрудничества. Лидеры РФ и КНР подпишут два важных документа - совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в наступающую новую эпоху и заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. Си Цзиньпин во вторник также проведет отдельные переговоры с премь-министром России Михаилом Мишустиным. Позитивные ожидания Визит председателя КНР крайне важен для развития двусторонних отношений, предстоящие переговоры лидеров двух соседних стран "будут иметь эпохальное значение", заявил РИА Новости эксперт клуба "Валдай", вице-президент шанхайского Центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг. По мнению аналитика, задача визита Си Цзиньпина в Россию также заключается в том, чтобы послать четкий сигнал миру и "в особенности тем странам, которые постоянно критикуют развитие всеобъемлющего сотрудничества и партнерства между Россией и Китаем", что КНР, как крупное государство, твердо придерживается принципов независимой дипломатии и равного отношения ко всем, а также что "Китай не подвержен влиянию и контролю какой-либо другой страны, не говоря уж о том, что может кого-то бояться". И. о. директора Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов в беседе с РИА Новости отметил, что лидеры России и Китая также обсудят новые форматы российско-китайского взаимодействия, развитие союзнических отношений между Россией, Китаем и другими странами, а также использование механизмов ШОС и БРИКС в области обеспечения безопасности. По словам эксперта, лидеры России и Китая являются сильными личностями, с большим уважением относятся друг к другу и стремятся добиться суверенности РФ и КНР во всех областях. Маслов отметил, что "Россия и Китай пытаются сформулировать новые смыслы развития современного мира: это, во-первых, развитие мира без санкций, без каких-либо барьеров, без тарифных ограничений, это мир, в котором свободно циркулируют новые технологии, новые открытия и новые достижения". По его мнению, в ближайшие пять лет Москва и Пекин будут продолжать диверсификацию торговли, развивать взаимодействие в области науки, финансовой системы, а также наращивать взаимодействие в военно-политической области, в области переосмысления международных отношений и создания многополярного мира. Украинский вопрос Лидеры двух стран затронули украинский вопрос уже на неформальной встрече в понедельник. Путин заявил, что Россия всегда открыта для переговорного процесса и с уважением относится к китайскому плану по Украине. В феврале было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Песков заявил, что "так или иначе темы, которые затронули в этом плане, конечно же, будут затрагиваться неминуемо в ходе обмена мнениями по Украине". Эксперт клуба "Валдай" Нельсон Вонг заявил РИА Новости, что "китайское правительство ранее обнародовало заявление с позицией Китая по украинскому кризису, где говорится о продвижении мирных переговоров и стимулировании политического урегулирования, нетрудно предположить, что главы двух стран обсудят соответствующие вопросы". По словам эксперта, о том, каковы будут результаты визита, будут ли намечены какие-то конкретные шаги, а также последует ли за этим телефонный разговор или даже личная встреча Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским, будет понятно лишь со временем. И.о. директора ИСАА МГУ Маслов отметил, что "лидеры России и Китая будут обсуждать способы урегулирования конфликта на Украине без ущерба для гордости и достоинства всех участвующих сторон, а также вырабатывать механизмы предотвращения подобных конфликтов в будущем".

https://ria.ru/20230320/peregovory-1859307000.html

https://ria.ru/20230320/ukraina-1859285073.html

https://ria.ru/20230320/kitay-1859247972.html

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в мире, китай, россия, украина, си цзиньпин, владимир путин, дмитрий чернышенко