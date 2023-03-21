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Генсек НАТО прокомментировал визит Си Цзиньпина в Россию
Генсек НАТО прокомментировал визит Си Цзиньпина в Россию - РИА Новости, 21.03.2023
Генсек НАТО прокомментировал визит Си Цзиньпина в Россию
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию продолжением существующей тенденции в отношениях Москвы и... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:50
2023-03-21T17:50
2023-03-21T17:59
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БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию продолжением существующей тенденции в отношениях Москвы и Пекина. "Что касается встречи в Москве, то это отражает ситуацию, которую мы наблюдаем последние годы. Китай и Россия все больше сближаются", - сказал Столтенберг. Он напомнил, что Россия и Китай подписали ранее Совместную декларацию, которая предусматривает "безграничные возможности для сотрудничества". "Мы наблюдаем сближение России и Китая в военной сфере, проведение совместных учений, совместного патрулирования на море и в воздухе, а также в экономике и политико-дипломатической сфере. Встреча в Москве - это часть той тенденции, когда Россия и Китай все больше сближаются и развивают отношения", - пояснил он. Комментируя мирную инициативу Пекина, генсек НАТО отметил, что Китаю "следует контактировать с Зеленским".
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в мире, китай, россия, москва, йенс столтенберг, си цзиньпин, нато
В мире, Китай, Россия, Москва, Йенс Столтенберг, Си Цзиньпин, НАТО
Генсек НАТО прокомментировал визит Си Цзиньпина в Россию
Столтенберг назвал визит Си Цзиньпина в Россию свидетельством сближения двух стран
БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию продолжением существующей тенденции в отношениях Москвы и Пекина.
"Что касается встречи в Москве, то это отражает ситуацию, которую мы наблюдаем последние годы. Китай и Россия все больше сближаются", - сказал Столтенберг.
Он напомнил, что Россия и Китай подписали ранее Совместную декларацию, которая предусматривает "безграничные возможности для сотрудничества".
"Мы наблюдаем сближение России и Китая в военной сфере, проведение совместных учений, совместного патрулирования на море и в воздухе, а также в экономике и политико-дипломатической сфере. Встреча в Москве - это часть той тенденции, когда Россия и Китай все больше сближаются и развивают отношения", - пояснил он.
Комментируя мирную инициативу Пекина, генсек НАТО отметил, что Китаю "следует контактировать с Зеленским".
Путин и Си продолжат "великий поход"