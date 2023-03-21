https://ria.ru/20230321/mishustin-1859330604.html

Мишустин проведет встречу с Си Цзиньпином

Мишустин проведет встречу с Си Цзиньпином - РИА Новости, 21.03.2023

Мишустин проведет встречу с Си Цзиньпином

Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин к проведет встречу с председателем Китая Си Цзиньпином, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T00:51

2023-03-21T00:51

2023-03-21T03:21

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин к проведет встречу с председателем Китая Си Цзиньпином, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.Лидер КНР прибыл в Москву 20 марта с официальным визитом, который продлится до 22-го. Это первая заграничная поездка Си Цзиньпина после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В первый день поездки у председателя Китая состоялись неформальная встреча и ужин с президентом Владимиром Путиным.По приезде в Россию Си Цзиньпин оценил отношения между Пекином и Москвой как надежно партнерские. Путин отметил, что у двух государств значительное число совместных задач и целей.Какой Китай нужен МосквеПо словам Ушакова, встреча Мишустина и Си Цзиньпина запланирована на первую половину дня. Этим переговорам предшествовала 27-я регулярная встреча глав правительств двух стран в декабре 2022 года. На ней российский премьер заявил, что Москва и Пекин готовы вместе противостоять нарастающему внешнему давлению, поскольку Россия и Китай заинтересованы в процветании друг друга.Мишустин также говорил, что у стран совпадают подходы по многим проблемам современности, в частности, они вместе выступают за формирование многополярной архитектуры международных связей. Глава правительства напомнил, что, по словам Путина, "процветающий Китай нужен России, в свою очередь Китаю нужна успешная Россия".Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян тогда говорил о намерении сделать более прочными контакты в сфере культуры и спорта, развивать гуманитарное сотрудничество, в том числе в области образования. Пекин замечал, что по мере снижения ограничений, связанных с COVID-19, ожидается расширение двусторонних контактов.Кто будет на переговорахСегодня также ожидаются переговоры Путина и Си Цзиньпина в составе делегаций. Лидеры обоих государств договорились затронуть вопросы по взаимодействию в экономической сфере.В понедельник Путин заметил, что за последние десять лет обе страны сделали существенные шаги в развитии отношений, к примеру, торговый оборот увеличился более чем в два раза — до 185 миллиардов долларов. Китай 13 лет подряд продолжает оставаться крупнейшим торговым партнером России.Ушаков отмечал, что первый раунд переговоров 21 марта будет представительным. В узком составе предполагается участие зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, главы МИД Сергея Лаврова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра обороны Сергея Шойгу, главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, главы "Роскосмоса" Юрия Борисова, директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, посла России в Китае Игоря Моргулова и самого Ушакова.В переговорах в расширенном составе также будут участвоать шесть вице-премьеров, помощник президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, министр финансов Антон Силуанов, глава "Росатома" Алексей Лихачев.

https://ria.ru/20230321/peregovory-1859327331.html

https://ria.ru/20230321/kitay-1859328955.html

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