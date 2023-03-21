https://ria.ru/20230321/meditsina-1859339577.html

Медицина готова к увеличению возраста матерей, заявил главный акушер Москвы

Медицина готова к увеличению возраста матерей, заявил главный акушер Москвы - РИА Новости, 21.03.2023

Медицина готова к увеличению возраста матерей, заявил главный акушер Москвы

Современная медицина готова к увеличению возраста матерей, однако после 40 лет обоим будущим родителям необходимо пройти более тщательное обследование, куда... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T04:06

2023-03-21T04:06

2023-03-21T04:06

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Современная медицина готова к увеличению возраста матерей, однако после 40 лет обоим будущим родителям необходимо пройти более тщательное обследование, куда могут быть включены в том числе генетические исследования, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по акушерству столичного департамента здравоохранения Сергей Мартиросян. Ранее в пресс-службе управления ЗАГС Москвы сообщили РИА Новости, что москвички в 2022 году чаще всего впервые становились мамами в 27 лет. При этом больше всего женщин родили ребенка в 32 года. Самый популярный возрастной промежуток для рождения первого ребенка в Москве в 2022 году – 26-30 лет, чаще всего в 2022 году женщины рожали ребенка в возрасте 31-35 лет. "Всем пациенткам, планирующим беременность, стоит пройти прегравидарную, то есть заблаговременную, подготовку. Однако при увеличении возраста или наличии хронических заболеваний комплекс обследований может быть дополнен. Кроме того, после 40 лет необходимо пройти обследование обоим партнерам. В комплекс обследования могут быть включены в том числе и генетические исследования, на которые может направить врач при необходимости. При этом современная медицина готова к увеличению возраста матерей", - рассказал Мартиросян. Он отметил, что перед планированием беременности обследование на уровень витаминов А, Д, Е, витаминов группы В, фолиевой кислоты, а также исследование микроэлементов - магния, кальция, калия, натрия, йода, может быть назначено врачом при подозрении на дефицит или для комплексной оценки общего соматического статуса. Врач добавил, что помимо уровня микронутриентов необходимо также провести ряд исследований, в частности на ВИЧ, иммунитет к вирусам кори, краснухи, ветряной оспы, а также провести обследование на наличие инфекций, передаваемых половым путём. "Если пациентка до наступления беременности серонегативна, то есть имеет отрицательные результаты в отношении вируса кори, краснухи и ветряной оспы, то перед планированием зачатия необходимо провести вакцинацию. Оптимальные сроки вакцинации — не менее чем за 3 месяца до зачатия", - уточнил специалист.

https://ria.ru/20230320/vitaminy-1859012021.html

https://ria.ru/20230317/son-1858482335.html

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общество, москва, здоровье