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Косачев объяснил, в чем секрет беспрецедентных отношений России и КНР - РИА Новости, 21.03.2023
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07:42 21.03.2023 (обновлено: 07:48 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/kosachev-1859348393.html
Косачев объяснил, в чем секрет беспрецедентных отношений России и КНР
Косачев объяснил, в чем секрет беспрецедентных отношений России и КНР - РИА Новости, 21.03.2023
Косачев объяснил, в чем секрет беспрецедентных отношений России и КНР
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что твердый настрой на равенство в отношениях между Россией и Китаем, причем с обеих сторон, сделал их нынешний... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T07:42
2023-03-21T07:48
в мире
россия
китай
сша
константин косачев
джон кирби
си цзиньпин
совет федерации рф
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что твердый настрой на равенство в отношениях между Россией и Китаем, причем с обеих сторон, сделал их нынешний этап беспрецедентно высоким и беспрецедентно эффективным. Ранее представитель Белого дома Джон Кирби назвал Россию "младшим партнером" в отношениях с Китаем. Косачев в своем телеграм-канале обратил внимание на то, что Кирби "в попытке забросить ложку дегтя в двусторонние отношения между Россией и Китаем (а причем здесь в принципе мнение США, кстати?) заявил, что Россия в этих отношениях "безусловно является младшим партнером". Он подчеркнул, что отсюда и вытекает присущая американской политике неспособность "выстраивать партнерские отношения с другими центрами силы (Россия и Китай - только два примера)". "И второе. Именно твердый настрой на равенство в отношениях между Россией и Китаем, причем с обеих сторон, и сделал их нынешний этап беспрецедентно высоким и беспрецедентно эффективным. Да, есть нюансы в потенциалах, в оценках и в интересах. Но стороны не превращают их устранение в непременное и предварительное условие для взаимодействия, не пытаются свою "единственно верную" точку зрения друг другу навязать и против друг друга использовать", - добавил Косачев. Сенатор подчеркнул, что именно в этом и состоит принципиальное отличие российской-китайских отношений от отношений США с окружающим миром, который "американцы пытаются положить на все лопатки к своим ногам". Председатель КНР Си Цзиньпин пребывает в Москве с 20 по 22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития взаимодействия двух стран. Визит Си Цзиньпина в Россию - первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Китайский лидер по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. На встрече с лидером КНР в понедельник Путин отметил, что существенные шаги в развитии отношений России и Китая были сделаны за последние 10 лет, более чем в два раза увеличился торговый оборот, сейчас он составляет 185 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20230321/si-1859344610.html
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в мире, россия, китай, сша, константин косачев, джон кирби, си цзиньпин, совет федерации рф
В мире, Россия, Китай, США, Константин Косачев, Джон Кирби, Си Цзиньпин, Совет Федерации РФ
Косачев объяснил, в чем секрет беспрецедентных отношений России и КНР

Косачев: настрой на равенство в отношениях России и КНР сделал их беспрецедентно высокими

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев
Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что твердый настрой на равенство в отношениях между Россией и Китаем, причем с обеих сторон, сделал их нынешний этап беспрецедентно высоким и беспрецедентно эффективным.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби назвал Россию "младшим партнером" в отношениях с Китаем.
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Косачев в своем телеграм-канале обратил внимание на то, что Кирби "в попытке забросить ложку дегтя в двусторонние отношения между Россией и Китаем (а причем здесь в принципе мнение США, кстати?) заявил, что Россия в этих отношениях "безусловно является младшим партнером".
«
"Первое. Назовите хоть одну страну мира, имеющую отношения с США, которую бы США не считали для себя младшим партнером. Иное в американскую картину мира не вписывается и априори воспринимается как угроза", - написал российский политик.
Он подчеркнул, что отсюда и вытекает присущая американской политике неспособность "выстраивать партнерские отношения с другими центрами силы (Россия и Китай - только два примера)".
"И второе. Именно твердый настрой на равенство в отношениях между Россией и Китаем, причем с обеих сторон, и сделал их нынешний этап беспрецедентно высоким и беспрецедентно эффективным. Да, есть нюансы в потенциалах, в оценках и в интересах. Но стороны не превращают их устранение в непременное и предварительное условие для взаимодействия, не пытаются свою "единственно верную" точку зрения друг другу навязать и против друг друга использовать", - добавил Косачев.
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Сенатор подчеркнул, что именно в этом и состоит принципиальное отличие российской-китайских отношений от отношений США с окружающим миром, который "американцы пытаются положить на все лопатки к своим ногам".
Председатель КНР Си Цзиньпин пребывает в Москве с 20 по 22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития взаимодействия двух стран. Визит Си Цзиньпина в Россию - первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Китайский лидер по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права.
На встрече с лидером КНР в понедельник Путин отметил, что существенные шаги в развитии отношений России и Китая были сделаны за последние 10 лет, более чем в два раза увеличился торговый оборот, сейчас он составляет 185 миллиардов долларов.
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