https://ria.ru/20230321/kosachev-1859348393.html

Косачев объяснил, в чем секрет беспрецедентных отношений России и КНР

Косачев объяснил, в чем секрет беспрецедентных отношений России и КНР - РИА Новости, 21.03.2023

Косачев объяснил, в чем секрет беспрецедентных отношений России и КНР

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что твердый настрой на равенство в отношениях между Россией и Китаем, причем с обеих сторон, сделал их нынешний... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T07:42

2023-03-21T07:42

2023-03-21T07:48

в мире

россия

китай

сша

константин косачев

джон кирби

си цзиньпин

совет федерации рф

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что твердый настрой на равенство в отношениях между Россией и Китаем, причем с обеих сторон, сделал их нынешний этап беспрецедентно высоким и беспрецедентно эффективным. Ранее представитель Белого дома Джон Кирби назвал Россию "младшим партнером" в отношениях с Китаем. Косачев в своем телеграм-канале обратил внимание на то, что Кирби "в попытке забросить ложку дегтя в двусторонние отношения между Россией и Китаем (а причем здесь в принципе мнение США, кстати?) заявил, что Россия в этих отношениях "безусловно является младшим партнером". Он подчеркнул, что отсюда и вытекает присущая американской политике неспособность "выстраивать партнерские отношения с другими центрами силы (Россия и Китай - только два примера)". "И второе. Именно твердый настрой на равенство в отношениях между Россией и Китаем, причем с обеих сторон, и сделал их нынешний этап беспрецедентно высоким и беспрецедентно эффективным. Да, есть нюансы в потенциалах, в оценках и в интересах. Но стороны не превращают их устранение в непременное и предварительное условие для взаимодействия, не пытаются свою "единственно верную" точку зрения друг другу навязать и против друг друга использовать", - добавил Косачев. Сенатор подчеркнул, что именно в этом и состоит принципиальное отличие российской-китайских отношений от отношений США с окружающим миром, который "американцы пытаются положить на все лопатки к своим ногам". Председатель КНР Си Цзиньпин пребывает в Москве с 20 по 22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития взаимодействия двух стран. Визит Си Цзиньпина в Россию - первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Китайский лидер по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. На встрече с лидером КНР в понедельник Путин отметил, что существенные шаги в развитии отношений России и Китая были сделаны за последние 10 лет, более чем в два раза увеличился торговый оборот, сейчас он составляет 185 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20230321/si-1859344610.html

https://ria.ru/20230321/mishustin-1859330604.html

https://ria.ru/20230320/politika-1859279982.html

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китай

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в мире, россия, китай, сша, константин косачев, джон кирби, си цзиньпин, совет федерации рф