https://ria.ru/20230321/gormon-1859254302.html

"Это работает". Ученые открыли способ мгновенно протрезветь

"Это работает". Ученые открыли способ мгновенно протрезветь - РИА Новости, 21.03.2023

"Это работает". Ученые открыли способ мгновенно протрезветь

Наука вплотную приблизилась к созданию препарата против алкогольной интоксикации. Для этого предлагают использовать гормон, который вырабатывается в печени при... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T08:00

2023-03-21T08:00

2023-03-21T11:08

наука

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здоровье

алкоголь

гормоны

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Наука вплотную приблизилась к созданию препарата против алкогольной интоксикации. Для этого предлагают использовать гормон, который вырабатывается в печени при поступлении этанола. В лабораторных опытах после инъекции у мышей быстро исчезали признаки опьянения."Антиалкогольный" гормонРазработать лекарство от алкогольного отравления ученые пытаются давно. И с этой целью исследуют естественные механизмы защиты, которые включаются на молекулярном уровне. Попадая в организм в больших дозах, этиловый спирт начинает действовать как яд — нарушает кровообращение, оказывает сильнейшее воздействие на мозг и другие органы.Задолго до того, как люди научились делать вино и перегонять спирт, животные уже сталкивались с алкоголем — когда ели сладкие перебродившие фрукты. Поэтому у млекопитающих в процессе эволюции выработались ферменты, которые разлагают этанол, образующийся при ферментации из фруктозы и других простых сахаров.В 2018-м биологи из Копенгагенского университета в опытах на мышах установили, что алкоголь способствует выработке в печени животных гормона FGF21 (фактор роста фибропластов 21). Он предотвращает обезвоживание при отравлении этанолом, стимулируя потребление воды, и помогает избежать повреждения печени.Эксперименты на грызунах и приматах показали, что FGF21 в целом подавляет тягу к алкоголю, воздействуя на определенную популяцию нейронов головного мозга. Обезьяны-верветки, получавшие курс инъекций этого гормона, выпивали на 50 процентов меньше, чем особи, имевшие такой же доступ к спиртному.Однако до сих пор не было известно, можно ли использовать FGF21 как лекарство от опьянения.Нейронная реакцияВ новом исследовании ученые из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета доказали, что этот гормон играет важную роль в снятии вредных последствий воздействия этанола. Он не только участвует в метаболизме алкоголя, но и посылает сигнал в мозг для запуска биохимической реакции защиты от интоксикации."Результаты показывают, что мозг — основное место действия FGF21", — приводятся в пресс-релизе слова одного из авторов исследования, биохимика Дэвида Мангельсдорфа. — Сейчас мы более детально изучаем нейронные пути, с помощью которых FGF21 оказывает отрезвляющее действие".Авторы создали линию лабораторных мышей, лишенных FGF21. Чтобы восстановиться после воздействия этанола, им требовалось в два раза больше времени. У них дольше, чем у особей из контрольной группы, сохранялись признаки нарушения сознания и потери равновесия. И наоборот, дополнительные инъекции "антиалкогольного" гормона ускоряли процесс "выздоровления". При этом реакции расщепления алкоголя у всех животных проходили с одинаковой скоростью.Дальнейший анализ показал, что FGF21 проникает через гематоэнцефалический барьер и воздействует на рецепторы в специфической части мозга, называемой голубым пятном. В этой области вырабатывается норадреналин — гормон, который называют "медиатором бодрствования". Он регулирует бдительность, отвечает за пробуждение ото сна и экстренную мобилизацию организма (так называемую реакцию "бей или беги").Как правило, алкоголь подавляет нейронную активность в голубом пятне и выработку норадреналина. Отсюда — сонливость и потеря мышечной координации. Гормон FGF21 блокирует эту реакцию. Ученые проверили, будет ли он работать так же при воздействии на центральную нервную систему других препаратов, обладающих расслабляющим действием, таких как кетамин, диазепам или пентобарбитал. Но оказалось, что FGF21 эффективен только против этанола.Лекарство от пьянстваБелки семейства FGF21 есть и у человека. Они секретируются печенью и участвуют во многих биологических процессах — от эмбрионального роста и регенерации до развития опухолей — и через нейронные цепи регулируют потребление сладкой пищи.Полногеномные исследования выявили значительное повышение уровня FGF21 в плазме крови людей после длительного потребления алкоголя. Эксперимент проводили во время пивного фестиваля Октоберфест в Германии.Ученые почти уверены, что у людей этот гормон, так же как у мышей, стимулирует выработку норадреналина и в будущем на основе FGF21 можно создать быстродействующий препарат, снимающий симптомы алкогольного отравления и защищающий печень. Однако чтобы убедиться в этом, нужны дополнительные исследования.Безопасность белка FGF21 для использования в качестве лекарственного препарата уже доказана. В частности, его тестировали для лечения ожирения и диабета.Недоброе утроИсследования показывают, что только пять процентов людей устойчивы к спиртному. Остальные на следующий день после бурного застолья испытывают все симптомы похмельного синдрома. Главный — обезвоживание: алкоголь подавляет выработку антидиуретического гормона, препятствует реабсорбции воды почками и приводит к перепроизводству мочи.Когда обезвоживание достигает критического уровня, печень начинает сигнализировать об этом — усиленно вырабатывать гормон FGF21, который активирует нейронные связи, отвечающие за чувство жажды. Но ученые рекомендуют до этого не доводить, а помогать организму заранее.Чтобы внутренние системы и органы быстрее восстановились после алкогольной интоксикации, биологи советуют употреблять больше жидкости — примерно один стакан на каждую порцию выпитого спиртного. Вопреки распространенному мнению, энергетические напитки, соки или куриный бульон здесь не подходят.Можно пить минеральную воду, особенно с высоким содержанием натрия. Еще правильнее — приготовить раствор, который максимально близок по электролитическим свойствам к физиологическим жидкостям. Для этого в литре воды нужно развести две столовые ложки сахара и три четверти чайной ложки соли.Без специальных рекомендаций витамины или минеральные добавки лучше не использовать. К аспирину или парацетамолу стоит относиться с осторожностью. Нет убедительных доказательств, что эти препараты помогают бороться с похмельем. Зато есть данные, что их прием в сочетании с алкоголем способен привести к желудочному кровотечению и повреждению печени.Есть еще один простой и быстрый метод, вообще не требующий лекарств. Канадские ученые доказали, что через легкие алкоголь выходит в три раза быстрее, чем через печень.Прием гипервентиляции — глубокого и быстрого дыхания — для снятия симптомов похмелья известен врачам давно. Но применяют его ограниченно. При форсированном выдохе человек теряет очень много углекислого газа, а это может вызвать головокружение и потерю сознания.

https://ria.ru/20221229/pokhmele-1842011545.html

https://ria.ru/20210506/alkogol-1730155116.html

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2023

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

биология, здоровье, алкоголь, гормоны