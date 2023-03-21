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Боррель планирует провести международный форум по безопасности в 2024 году

Боррель планирует провести международный форум по безопасности в 2024 году - РИА Новости, 21.03.2023

Боррель планирует провести международный форум по безопасности в 2024 году

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил провести второй дискуссионный международный "форум Шумана" по обороне и безопасности к концу 2024 года. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T15:52

2023-03-21T15:52

2023-03-21T15:52

украина

россия

брюссель

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сергей лавров

дмитрий песков

оон

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БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил провести второй дискуссионный международный "форум Шумана" по обороне и безопасности к концу 2024 года. Ранее заявлялось, что подобные мероприятия будут проходить раз в два года. В Брюсселе 20-21 марта прошел первый дискуссионный "форум Шумана" по обороне и безопасности. Помимо стран ЕС, в заседаниях принимали участие представители еще порядка 50 государств, международных и региональных организаций, включая ООН, НАТО, ОБСЕ, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Лигу арабских государств, а также аналитики и эксперты в области обороны и безопасности. "Давайте проведем его (второй форум - ред.) к концу следующего года до окончания моего мандата", - предложил Боррель участникам на закрывающей сессии. Ранее он заявил, что в рамках "форума Шумана" ЕС укрепляет действующее и пытается наладить новое сотрудничество с потенциальными партнерами в области обороны и безопасности. Он также отметил, что Евросоюз хочет использовать в Африке опыт поставок вооружений Украине, в первую очередь в Нигере и Сомали. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20221120/ates-1832830240.html

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украина, россия, брюссель, жозеп боррель, сергей лавров, дмитрий песков, оон, евросоюз, нато, в мире