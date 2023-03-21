Рейтинг@Mail.ru
Фаворита Евровидения-2023 заподозрили в плагиате русскоязычной песни - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:42 21.03.2023 (обновлено: 10:05 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/evrovidenie-1859218931.html
Фаворита Евровидения-2023 заподозрили в плагиате русскоязычной песни
Фаворита Евровидения-2023 заподозрили в плагиате русскоязычной песни - РИА Новости, 21.03.2023
Фаворита Евровидения-2023 заподозрили в плагиате русскоязычной песни
Фаворита Евровидения-2023 шведскую певицу Loreen заподозрили в плагиате трека украинской певицы Мики Ньютон. Схожесть композиций заметили пользователи... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T01:42
2023-03-21T10:05
культура
новости культуры
музыка
евровидение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859233420_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_77bb8e0a9db224a2a7717678f8c7a2f8.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Фаворита Евровидения-2023 шведскую певицу Loreen заподозрили в плагиате трека украинской певицы Мики Ньютон. Схожесть композиций заметили пользователи. Например, разбор песен есть на YouTube-канале Uni Dash Corn.Мика выступала на Евровидении в 2011 году c Angel и заняла четвертое место. Но в Сети нашли сходство песни Tattoo Loreen с другим треком украинской артистки — "В плену" 2005 года.Ранее новый трек Loreen также заподозрили в плагиате трека Flying Free коллектива Pont Aeri, об этом писали на сайте ABC. С Tattoo Loreen поедет на Евровидение от Швеции. Она уже представляла страну на конкурсе в 2012-м и с песней Euphoria заняла первое место. Ставки букмейкеров говорят, что Loreen станет победителем нынешнего музыкального смотра с вероятностью 40%, что делает ее главным фаворитом Евровидения-2023. Ранее стало известно о гастролях народного артиста СССР Владимира Федосеева с оркестром NHK в Японии.
https://ria.ru/20230320/banyati-1858644428.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859233420_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_dba62c0d3ddce776f3ce39522a6e3fd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, музыка, евровидение
Культура, Новости культуры, Музыка, Евровидение
Фаворита Евровидения-2023 заподозрили в плагиате русскоязычной песни

Фаворита Евровидения-2023 заподозрили в плагиате трека украинской певицы на русском

© AFP 2023 / CHRISTINE OLSSONШведская певица Loreen
Шведская певица Loreen - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AFP 2023 / CHRISTINE OLSSON
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Фаворита Евровидения-2023 шведскую певицу Loreen заподозрили в плагиате трека украинской певицы Мики Ньютон. Схожесть композиций заметили пользователи. Например, разбор песен есть на YouTube-канале Uni Dash Corn.
Мика выступала на Евровидении в 2011 году c Angel и заняла четвертое место. Но в Сети нашли сходство песни Tattoo Loreen с другим треком украинской артистки — "В плену" 2005 года.
Ранее новый трек Loreen также заподозрили в плагиате трека Flying Free коллектива Pont Aeri, об этом писали на сайте ABC.
С Tattoo Loreen поедет на Евровидение от Швеции. Она уже представляла страну на конкурсе в 2012-м и с песней Euphoria заняла первое место.
Ставки букмейкеров говорят, что Loreen станет победителем нынешнего музыкального смотра с вероятностью 40%, что делает ее главным фаворитом Евровидения-2023.
Ранее стало известно о гастролях народного артиста СССР Владимира Федосеева с оркестром NHK в Японии.
Пианист Лоренцо Баньяти - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Итальянский пианист Баньяти: "Доверие русских нужно заслужить"
Вчера, 08:00
 
КультураНовости культурыМузыкаЕвровидение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала