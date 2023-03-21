https://ria.ru/20230321/evrovidenie-1859218931.html

Фаворита Евровидения-2023 заподозрили в плагиате русскоязычной песни

Фаворита Евровидения-2023 заподозрили в плагиате русскоязычной песни - РИА Новости, 21.03.2023

Фаворита Евровидения-2023 заподозрили в плагиате русскоязычной песни

Фаворита Евровидения-2023 шведскую певицу Loreen заподозрили в плагиате трека украинской певицы Мики Ньютон. Схожесть композиций заметили пользователи... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T01:42

2023-03-21T01:42

2023-03-21T10:05

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Фаворита Евровидения-2023 шведскую певицу Loreen заподозрили в плагиате трека украинской певицы Мики Ньютон. Схожесть композиций заметили пользователи. Например, разбор песен есть на YouTube-канале Uni Dash Corn.Мика выступала на Евровидении в 2011 году c Angel и заняла четвертое место. Но в Сети нашли сходство песни Tattoo Loreen с другим треком украинской артистки — "В плену" 2005 года.Ранее новый трек Loreen также заподозрили в плагиате трека Flying Free коллектива Pont Aeri, об этом писали на сайте ABC. С Tattoo Loreen поедет на Евровидение от Швеции. Она уже представляла страну на конкурсе в 2012-м и с песней Euphoria заняла первое место. Ставки букмейкеров говорят, что Loreen станет победителем нынешнего музыкального смотра с вероятностью 40%, что делает ее главным фаворитом Евровидения-2023. Ранее стало известно о гастролях народного артиста СССР Владимира Федосеева с оркестром NHK в Японии.

https://ria.ru/20230320/banyati-1858644428.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, евровидение