https://ria.ru/20230321/evrovidenie-1859218931.html
Фаворита Евровидения-2023 заподозрили в плагиате русскоязычной песни
Фаворита Евровидения-2023 заподозрили в плагиате русскоязычной песни - РИА Новости, 21.03.2023
Фаворита Евровидения-2023 заподозрили в плагиате русскоязычной песни
Фаворита Евровидения-2023 шведскую певицу Loreen заподозрили в плагиате трека украинской певицы Мики Ньютон. Схожесть композиций заметили пользователи... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T01:42
2023-03-21T01:42
2023-03-21T10:05
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Фаворита Евровидения-2023 шведскую певицу Loreen заподозрили в плагиате трека украинской певицы Мики Ньютон. Схожесть композиций заметили пользователи. Например, разбор песен есть на YouTube-канале Uni Dash Corn.Мика выступала на Евровидении в 2011 году c Angel и заняла четвертое место. Но в Сети нашли сходство песни Tattoo Loreen с другим треком украинской артистки — "В плену" 2005 года.Ранее новый трек Loreen также заподозрили в плагиате трека Flying Free коллектива Pont Aeri, об этом писали на сайте ABC. С Tattoo Loreen поедет на Евровидение от Швеции. Она уже представляла страну на конкурсе в 2012-м и с песней Euphoria заняла первое место. Ставки букмейкеров говорят, что Loreen станет победителем нынешнего музыкального смотра с вероятностью 40%, что делает ее главным фаворитом Евровидения-2023. Ранее стало известно о гастролях народного артиста СССР Владимира Федосеева с оркестром NHK в Японии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, музыка, евровидение
Культура, Новости культуры, Музыка, Евровидение
Фаворита Евровидения-2023 заподозрили в плагиате русскоязычной песни
Фаворита Евровидения-2023 заподозрили в плагиате трека украинской певицы на русском
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Фаворита Евровидения-2023 шведскую певицу Loreen заподозрили в плагиате трека украинской певицы Мики Ньютон. Схожесть композиций заметили пользователи. Например, разбор песен есть на YouTube-канале Uni Dash Corn.
Мика выступала на Евровидении в 2011 году c Angel и заняла четвертое место. Но в Сети нашли сходство песни Tattoo Loreen с другим треком украинской артистки — "В плену" 2005 года.
Ранее новый трек Loreen также заподозрили в плагиате трека Flying Free коллектива Pont Aeri, об этом писали
на сайте ABC.
С Tattoo Loreen поедет на Евровидение от Швеции. Она уже представляла страну на конкурсе в 2012-м и с песней Euphoria заняла первое место.
Ставки букмейкеров говорят, что Loreen станет победителем нынешнего музыкального смотра с вероятностью 40%, что делает ее главным фаворитом Евровидения-2023.
Ранее стало
известно о гастролях народного артиста СССР Владимира Федосеева с оркестром NHK в Японии.
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