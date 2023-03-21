https://ria.ru/20230321/dzhonson-1859530958.html

Джонсон признал, что ввел парламент в заблуждение по поводу ковид-вечеринок

Джонсон признал, что ввел парламент в заблуждение по поводу ковид-вечеринок - РИА Новости, 21.03.2023

Джонсон признал, что ввел парламент в заблуждение по поводу ковид-вечеринок

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что ввел парламент в заблуждение по поводу ковид-вечеринок, но утверждает, что сделал такие... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T16:32

2023-03-21T16:32

2023-03-21T16:32

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борис джонсон

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что ввел парламент в заблуждение по поводу ковид-вечеринок, но утверждает, что сделал такие заявления "из добрых побуждений", следует из документа, который Джонсон накануне передал парламентскому комитету по привилегиям. По утверждениям Джонсона, в документе, переданном им комитету, содержатся доказательства его невиновности в деле о вечеринках во время пандемии коронавирусной инфекции. Во вторник после проверки комитет заявил, что в первой версии полученного документа содержалось множество ошибок и отсутствовали новые доказательства в защиту Джонсона. "Таким образом, я признаю, что мои заявления ввели палату общин в заблуждение о том, что правила и рекомендации были полностью соблюдены на Даунинг-стрит. Но когда эти заявления были сделаны, они были сделаны из добрых побуждений и на основании того, что я действительно знал и во что верил в то время", - говорится в документе Джонсона, который опубликовал во вторник комитет по привилегиям. По словам бывшего премьера, он не вводил парламент "намеренно" в заблуждение "ни 1 декабря 2021 года, ни 8 декабря 2021 года, ни в какую-либо другую дату". "Мне бы и в голову не пришло сделать это", - написал Джонсон в документе. Джонсон 22 марта даст показания в парламентском комитете по привилегиям по делу о вечеринках во время пандемии коронавируса в рамках продолжения расследования. Если будет установлено, что бывший премьер ввел в заблуждение парламент, его могут отстранить от работы в палате общин на десять дней, что может послужить поводом для подачи петиции об отзыве у него депутатского мандата. В конце июня 2022 года межпартийный парламентский комитет по привилегиям в палате общин объявил о поиске свидетелей и доказательств, которые помогут установить, ввел ли Джонсон в заблуждение парламент в связи со скандалом вокруг его вечеринок. В начале марта комитет опубликовал отчет, в котором подробно описывались четыре случая, когда бывший премьер мог ввести в заблуждение парламент по поводу этих вечеринок. Скандал разразился вокруг мероприятий в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.

https://ria.ru/20230223/post-1854046333.html

https://ria.ru/20230204/eks-premery-1849759183.html

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в мире, великобритания, борис джонсон