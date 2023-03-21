https://ria.ru/20230321/diskriminatsiya-1859108732.html

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации - РИА Новости, 21.03.2023

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации отмечается ежегодно 21 марта. В этот день в 1960 году в Шарпевиле (Южная Африка) полиция открыла... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T03:42

2023-03-21T03:42

2023-03-21T03:42

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Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации отмечается ежегодно 21 марта. В этот день в 1960 году в Шарпевиле (Южная Африка) полиция открыла огонь и убила 69 человек в ходе мирной демонстрации протеста против законов режима апартеида об обязательной паспортизации африканцев в ЮАР. Провозглашая этот день в 1966 году, Генеральная Ассамблея ООН призвала международное сообщество удвоить усилия в целях ликвидации всех форм расовой дискриминации. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965) под расовой дискриминацией понимает любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, национального или этнического происхождения, имеющие целью или следствием уничтожение или умаление признания, использования или осуществления на равных началах прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной или любых других областях общественной жизни.В 2023 году тема Международного дня борьбы за ликвидацию расовой дискриминации посвящена безотлагательной борьбе с расизмом и расовой дискриминацией спустя 75 лет после принятия Всеобщей декларации прав человека (1948). Тогда международное сообщество впервые согласовало набор общих ценностей и признало, что права присущи каждому человеку и не предоставляются государством. Эти права были закреплены в декларации, ставшей образцом международных норм в области прав человека. В документе указано, что каждый человек обладает всеми правами и свободами без каких-либо различий, в частности по признаку расы и цвета кожи. Однако расизм и расовая дискриминация продолжают затрагивать людей во всем мире. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк предложил всем странам в рамках инициативы "Права человека-75" бороться с расовой дискриминацией, взяв на себя обязательство принять конкретные и срочные меры. ООН пытается решить эту проблему со времени своего основания, запрет расовой дискриминации закреплен во всех основных инструментах в области прав человека. В 1979 году в рамках программы первого Десятилетия действий по борьбе против расизма и расовой дискриминации Генассамблея призвала все страны отмечать неделю солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации, ежегодно, начиная с 21 марта.В 2001 году в Дурбане (ЮАР) на Всемирной конференции ООН по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости консенсусом были приняты Дурбанская декларация и Программа действий. В них подтверждается тот факт, что лица африканского происхождения были жертвами работорговли и колониализма, а сейчас являются жертвами последствий этих явлений.2011 год был провозглашен Международным годом лиц африканского происхождения.Резолюция Генассамблеи от 23 декабря 2013 года провозгласила период 2015-2024 годов Международным десятилетием лиц африканского происхождения, посвятив его теме "Лица африканского происхождения: признание, справедливость и развитие".В 2022 году резолюцией Совета по правам человека от 11 октября 2021 года Управление ООН по правам человека учредило двухлетнюю кампанию по повышению осведомленности и расширению глобальной поддержки в вопросах расового равенства. Во всем мире за пределами Африканского континента проживают сотни миллионов лиц африканского происхождения. В настоящее время растет понимание того, что расизм и расовая дискриминация низвели людей африканского происхождения до низших позиций во многих сферах общественной жизни, они страдают от социальной изоляции и бедности и зачастую бывают "невидимыми" в официальной статистике.На национальном уровне многие страны внесли изменения в свои конституции и включили в них более четкие положения, отражающие поликультурный характер их общества. Одни государства учредили национальные механизмы для поощрения расового равенства, другие приняли законы, включающие стратегические меры в сфере образования, программы в сфере здравоохранения и другие инициативы. И хотя эти процессы создали определенные условия для полноправного участия в жизни общества таких лиц, проблемы в реализации их прав остаются. В 2020 году эксперты ООН отмечали, что пандемия COVID-19 обнажила расовую дискриминацию. Последствия пандемии в наибольшей степени отразились на уязвимых слоях населения. Среди них – коренные народы, лица африканского происхождения и люди, принадлежащие к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, которые систематически подвергаются расовой дискриминации и страдают от укоренившегося расизма. Многие из них, как правило, работают в неформальном секторе, живут в бедности и в случае потери работы не получают социальной поддержки. Дети из таких семей в период пандемии не смогли учиться из дома из-за отсутствия доступа к интернету. В последнем докладе ООН по правам человека (2022) сказано, что "во многих странах положение людей африканского происхождения по-прежнему несоразмерно хуже, особенно в том, что касается доступа к услугам здравоохранения, достаточному питанию, образованию, социальной защите и правосудию, а также при решении таких проблем как бедность, насильственные исчезновения и применение насилия".В докладе отмечаются неоднократные заявления о случаях дискриминационного обращения, незаконных депортаций, чрезмерного применения силы и гибели африканских мигрантов и мигрантов африканского происхождения от рук сотрудников правоохранительных органов; несоразмерное применение в отношении лиц африканского происхождения смертной казни, мер, карающих за употребление и распространение наркотиков, а также высокий процент лиц африканского происхождения среди заключенных; отсутствие ответственности и компенсации за смерть африканцев и лиц африканского происхождения во время или после столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.Семьи африканского происхождения продолжают сообщать об огромных проблемах, препятствиях и затягиваниях процессов, с которыми они сталкиваются, пытаясь добиться истины и правосудия в случаях гибели своих близких от рук сотрудников правоохранительных органов. В феврале 2023 года на открытии 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве (Швейцария) генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что "во всем мире процветают антисемитизм, антимусульманский фанатизм, преследования христиан, расизм и идеология превосходства белой расы".Конституция России закрепляет важнейшие принципы толерантности: равенство всех перед законом и судом независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения (статья 19), свободу определения национальной принадлежности (статья 26), гарантию свободы совести и вероисповедания (статья 28), запрет пропаганды или агитации, возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду (статья 29). Уголовному преследованию подлежат дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности (статья 136 УК РФ), возбуждение ненависти или вражды, унижение достоинства человека по указанным признакам (статья 282 УК РФ), геноцид (статья 357 УК РФ). Кроме того, совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды признается Уголовным кодексом РФ отягчающим вину обстоятельством (п. "е" ч. 1 ст. 63 УК РФ) либо квалифицирующим признаком (ст. 105, 111, 117 УК РФ и др.). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, юар, дурбан, антониу гутерреш, оон, генеральная ассамблея оон, дискриминация