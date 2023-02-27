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Во всем мире растут антисемитизм и расизм, заявил генсек ООН - РИА Новости, 27.02.2023
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Во всем мире растут антисемитизм и расизм, заявил генсек ООН
Во всем мире растут антисемитизм и расизм, заявил генсек ООН - РИА Новости, 27.02.2023
Во всем мире растут антисемитизм и расизм, заявил генсек ООН
Антисемитизм, антимусульманские настроения, расизм и превосходство белых растут во всем мире, заявил на открытии 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:40
2023-02-27T12:11
в мире
женева (город)
россия
ссср
антониу гутерреш
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ЖЕНЕВА, 27 фев - РИА Новости. Антисемитизм, антимусульманские настроения, расизм и превосходство белых растут во всем мире, заявил на открытии 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве генсек ООН Антониу Гутерреш. "Во всем мире процветают антисемитизм, антимусульманский фанатизм, преследования христиан, расизм и идеология превосходства белой расы", - сказал он. Гутерреш добавил, что религиозные, языковые и этнические меньшинства, сообщество ЛГБТКА+ и другие сообщества меньшинств являются объектами преследований и ненависти. Ранее в МИД России заявили, что ситуация с героизацией нацизма в мире за последний год значительно деградировала, в ряде стран организовываются кампании, направленные на искажение истории и фальсификации роли СССР в победе над нацизмом.
https://ria.ru/20221024/rasizm-1826378505.html
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в мире, женева (город), россия, ссср, антониу гутерреш, оон
В мире, Женева (город), Россия, СССР, Антониу Гутерреш, ООН
11:40 27.02.2023 (обновлено: 12:11 27.02.2023)
 
Во всем мире растут антисемитизм и расизм, заявил генсек ООН

Генсек ООН Гутерреш: в мире растут антисемитизм, расизм и идеология превосходства белых

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 27 фев - РИА Новости. Антисемитизм, антимусульманские настроения, расизм и превосходство белых растут во всем мире, заявил на открытии 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Во всем мире процветают антисемитизм, антимусульманский фанатизм, преследования христиан, расизм и идеология превосходства белой расы", - сказал он.
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"Это наш город!" Французский политик рассказала о росте "расизма наоборот"
Гутерреш добавил, что религиозные, языковые и этнические меньшинства, сообщество ЛГБТКА+ и другие сообщества меньшинств являются объектами преследований и ненависти.
Ранее в МИД России заявили, что ситуация с героизацией нацизма в мире за последний год значительно деградировала, в ряде стран организовываются кампании, направленные на искажение истории и фальсификации роли СССР в победе над нацизмом.
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В миреЖенева (город)РоссияСССРАнтониу ГутеррешООН
 
 
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