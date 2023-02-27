https://ria.ru/20230227/oon-1854549275.html
Во всем мире растут антисемитизм и расизм, заявил генсек ООН
Во всем мире растут антисемитизм и расизм, заявил генсек ООН - РИА Новости, 27.02.2023
Во всем мире растут антисемитизм и расизм, заявил генсек ООН
Антисемитизм, антимусульманские настроения, расизм и превосходство белых растут во всем мире, заявил на открытии 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:40
2023-02-27T11:40
2023-02-27T12:11
в мире
женева (город)
россия
ссср
антониу гутерреш
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850814_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_51a747a4b21b31da9b97228c6ebc159a.jpg
ЖЕНЕВА, 27 фев - РИА Новости. Антисемитизм, антимусульманские настроения, расизм и превосходство белых растут во всем мире, заявил на открытии 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве генсек ООН Антониу Гутерреш. "Во всем мире процветают антисемитизм, антимусульманский фанатизм, преследования христиан, расизм и идеология превосходства белой расы", - сказал он. Гутерреш добавил, что религиозные, языковые и этнические меньшинства, сообщество ЛГБТКА+ и другие сообщества меньшинств являются объектами преследований и ненависти. Ранее в МИД России заявили, что ситуация с героизацией нацизма в мире за последний год значительно деградировала, в ряде стран организовываются кампании, направленные на искажение истории и фальсификации роли СССР в победе над нацизмом.
https://ria.ru/20221024/rasizm-1826378505.html
https://ria.ru/20230125/ravvin-1847403139.html
женева (город)
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850814_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_9dac9a415317d4f160272426763fc536.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, женева (город), россия, ссср, антониу гутерреш, оон
В мире, Женева (город), Россия, СССР, Антониу Гутерреш, ООН
11:40 27.02.2023 (обновлено: 12:11 27.02.2023)
Во всем мире растут антисемитизм и расизм, заявил генсек ООН
Генсек ООН Гутерреш: в мире растут антисемитизм, расизм и идеология превосходства белых