https://ria.ru/20230227/oon-1854549275.html

Во всем мире растут антисемитизм и расизм, заявил генсек ООН

Во всем мире растут антисемитизм и расизм, заявил генсек ООН - РИА Новости, 27.02.2023

Во всем мире растут антисемитизм и расизм, заявил генсек ООН

Антисемитизм, антимусульманские настроения, расизм и превосходство белых растут во всем мире, заявил на открытии 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T11:40

2023-02-27T11:40

2023-02-27T12:11

в мире

женева (город)

россия

ссср

антониу гутерреш

оон

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ЖЕНЕВА, 27 фев - РИА Новости. Антисемитизм, антимусульманские настроения, расизм и превосходство белых растут во всем мире, заявил на открытии 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве генсек ООН Антониу Гутерреш. "Во всем мире процветают антисемитизм, антимусульманский фанатизм, преследования христиан, расизм и идеология превосходства белой расы", - сказал он. Гутерреш добавил, что религиозные, языковые и этнические меньшинства, сообщество ЛГБТКА+ и другие сообщества меньшинств являются объектами преследований и ненависти. Ранее в МИД России заявили, что ситуация с героизацией нацизма в мире за последний год значительно деградировала, в ряде стран организовываются кампании, направленные на искажение истории и фальсификации роли СССР в победе над нацизмом.

https://ria.ru/20221024/rasizm-1826378505.html

https://ria.ru/20230125/ravvin-1847403139.html

женева (город)

россия

ссср

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, женева (город), россия, ссср, антониу гутерреш, оон