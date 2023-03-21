https://ria.ru/20230321/briks-1859586816.html

Песков не ответил о возможности поездки Путина в ЮАР на саммит БРИКС

Песков не ответил о возможности поездки Путина в ЮАР на саммит БРИКС - РИА Новости, 21.03.2023

Песков не ответил о возможности поездки Путина в ЮАР на саммит БРИКС

Подготовка РФ к саммиту БРИКС в ЮАР идет своим чередом после решения Международного уголовного суда (МУС) об "аресте" президента РФ Владимира Путина, заявил... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T19:01

2023-03-21T19:01

2023-03-21T19:58

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мария львова-белова

международный уголовный суд

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Подготовка РФ к саммиту БРИКС в ЮАР идет своим чередом после решения Международного уголовного суда (МУС) об "аресте" президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не став раскрывать подробности процесса."Все идет своим чередом", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как изменилась подготовка России к участию в саммите БРИКС. Он отметил, что об участии Путина в саммите решения пока не принималось.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. По его словам, "саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой".

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