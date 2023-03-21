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Песков не ответил о возможности поездки Путина в ЮАР на саммит БРИКС - РИА Новости, 21.03.2023
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19:01 21.03.2023 (обновлено: 19:58 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/briks-1859586816.html
Песков не ответил о возможности поездки Путина в ЮАР на саммит БРИКС
Песков не ответил о возможности поездки Путина в ЮАР на саммит БРИКС - РИА Новости, 21.03.2023
Песков не ответил о возможности поездки Путина в ЮАР на саммит БРИКС
Подготовка РФ к саммиту БРИКС в ЮАР идет своим чередом после решения Международного уголовного суда (МУС) об "аресте" президента РФ Владимира Путина, заявил... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:01
2023-03-21T19:58
юар
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дмитрий песков
владимир путин
мария львова-белова
международный уголовный суд
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Подготовка РФ к саммиту БРИКС в ЮАР идет своим чередом после решения Международного уголовного суда (МУС) об "аресте" президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не став раскрывать подробности процесса."Все идет своим чередом", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как изменилась подготовка России к участию в саммите БРИКС. Он отметил, что об участии Путина в саммите решения пока не принималось.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. По его словам, "саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой".
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юар, брикс, в мире, россия, дмитрий песков, владимир путин, мария львова-белова, международный уголовный суд, совет федерации рф
ЮАР, БРИКС, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Международный уголовный суд, Совет Федерации РФ
Песков не ответил о возможности поездки Путина в ЮАР на саммит БРИКС

Песков не стал комментировать возможность поездки Путина в ЮАР на саммит БРИКС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Подготовка РФ к саммиту БРИКС в ЮАР идет своим чередом после решения Международного уголовного суда (МУС) об "аресте" президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не став раскрывать подробности процесса.
"Все идет своим чередом", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как изменилась подготовка России к участию в саммите БРИКС. Он отметил, что об участии Путина в саммите решения пока не принималось.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. По его словам, "саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой".
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
17 марта, 23:51
 
ЮАРБРИКСВ миреРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинМария Львова-БеловаМеждународный уголовный судСовет Федерации РФ
 
 
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