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Блинкену посоветовали брать пример с Лаврова после слов о Зеленском - РИА Новости, 21.03.2023
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19:42 21.03.2023 (обновлено: 22:54 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/blinken-1859602439.html
Блинкену посоветовали брать пример с Лаврова после слов о Зеленском
Блинкену посоветовали брать пример с Лаврова после слов о Зеленском - РИА Новости, 21.03.2023
Блинкену посоветовали брать пример с Лаврова после слов о Зеленском
Пользователи Twitter посоветовали госсекретарю Энтони Блинкену брать пример с министра иностранных дел России Сергея Лаврова после его слов об Украине. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:42
2023-03-21T22:54
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter посоветовали госсекретарю Энтони Блинкену брать пример с министра иностранных дел России Сергея Лаврова после его слов об Украине.Американский дипломат заявил, что если Китай привержен поддержке прекращения конфликта на Украине на основе принципов Устава ООН, то он может обсуждать это с президентом Украины Владимиром Зеленским."Бессвязные слова неуравновешенного дипломата", — добавил второй."Какое высокомерие. Кто ты, черт возьми, такой, чтобы указывать, кто что может делать? Лучшее, что могут сделать США, это собрать свои вещи, уйти из Европы и распустить НАТО", — заметили в комментариях."И это лучший дипломат в Соединенных Штатах", — с иронией написал другой."Вас не спрашивали. США не пригласят на мирные переговоры, так как ваши планы подразумевают продажу оружия для пополнения карманов их торговцев", — поделился мнением еще один читатель.В феврале внешнеполитическое ведомство КНР опубликовало заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.Во вторник председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай придерживается объективной и беспристрастной позиции по украинскому кризису, активно содействует примирению и возобновлению переговоров по его урегулированию.
https://ria.ru/20230321/putin-1859588575.html
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в мире, украина, китай, россия, сергей лавров, энтони блинкен, владимир зеленский, twitter, оон, нато
В мире, Украина, Китай, Россия, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, Twitter, ООН, НАТО
Блинкену посоветовали брать пример с Лаврова после слов о Зеленском

Пользователи Twitter посоветовали Блинкену брать пример с Лаврова из-за слов об Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter посоветовали госсекретарю Энтони Блинкену брать пример с министра иностранных дел России Сергея Лаврова после его слов об Украине.
Американский дипломат заявил, что если Китай привержен поддержке прекращения конфликта на Украине на основе принципов Устава ООН, то он может обсуждать это с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«

"Вам следует позвонить Лаврову и попросить совета, как быть дипломатом", — посоветовал пользователь.

"Бессвязные слова неуравновешенного дипломата", — добавил второй.
"Какое высокомерие. Кто ты, черт возьми, такой, чтобы указывать, кто что может делать? Лучшее, что могут сделать США, это собрать свои вещи, уйти из Европы и распустить НАТО", — заметили в комментариях.
"И это лучший дипломат в Соединенных Штатах", — с иронией написал другой.
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"Вас не спрашивали. США не пригласят на мирные переговоры, так как ваши планы подразумевают продажу оружия для пополнения карманов их торговцев", — поделился мнением еще один читатель.
В феврале внешнеполитическое ведомство КНР опубликовало заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.
Во вторник председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай придерживается объективной и беспристрастной позиции по украинскому кризису, активно содействует примирению и возобновлению переговоров по его урегулированию.
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