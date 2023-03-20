https://ria.ru/20230320/vklad-1859009332.html

Си Цзиньпин оценил вклад России и Китая в прогресс человеческой цивилизации

Си Цзиньпин оценил вклад России и Китая в прогресс человеческой цивилизации - РИА Новости, 20.03.2023

Си Цзиньпин оценил вклад России и Китая в прогресс человеческой цивилизации

Россия и Китай будут вносить больший вклад в прогресс человеческой цивилизации, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T01:29

2023-03-20T01:29

2023-03-20T01:29

в мире

россия

китай

си цзиньпин

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия и Китай будут вносить больший вклад в прогресс человеческой цивилизации, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты"."Год начинается с весны, а успех – с дела. Есть полные основания полагать, что Китай и Россия, как попутчики в развитии и возрождении, будут вносить больший вклад в дело прогресса человеческой цивилизации", - написал Си Цзиньпин. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.

https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html

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китай

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Максим Горбачев

в мире, россия, китай, си цзиньпин