https://ria.ru/20230320/vklad-1859009332.html
Си Цзиньпин оценил вклад России и Китая в прогресс человеческой цивилизации
Си Цзиньпин оценил вклад России и Китая в прогресс человеческой цивилизации - РИА Новости, 20.03.2023
Си Цзиньпин оценил вклад России и Китая в прогресс человеческой цивилизации
Россия и Китай будут вносить больший вклад в прогресс человеческой цивилизации, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T01:29
2023-03-20T01:29
2023-03-20T01:29
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китай
си цзиньпин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия и Китай будут вносить больший вклад в прогресс человеческой цивилизации, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты"."Год начинается с весны, а успех – с дела. Есть полные основания полагать, что Китай и Россия, как попутчики в развитии и возрождении, будут вносить больший вклад в дело прогресса человеческой цивилизации", - написал Си Цзиньпин. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин оценил вклад России и Китая в прогресс человеческой цивилизации
Си Цзиньпин: Россия и КНР будут вносить больший вклад в прогресс человеческой цивилизации