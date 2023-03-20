https://ria.ru/20230320/perspektivy-1858804432.html

Си Цзиньпин: упорно двигаться к новым перспективам дружбы Китая и России

Си Цзиньпин: упорно двигаться к новым перспективам дружбы Китая и России - РИА Новости, 20.03.2023

Си Цзиньпин: упорно двигаться к новым перспективам дружбы Китая и России

По приглашению президента Владимира Путина буду посещать Российскую Федерацию с государственным визитом. Десять лет назад первый мой зарубежный визит после... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T01:00

2023-03-20T01:00

2023-03-20T01:06

китай

россия

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владимир путин

оон

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Упорно двигаться вперед — к новым перспективам дружбы, сотрудничества и совместного развития Китая и РоссииПо приглашению президента Владимира Путина буду посещать Российскую Федерацию с государственным визитом. Десять лет назад первый мой зарубежный визит после избрания на пост председателя КНР был совершен именно в Россию. В течение десяти лет я уже восемь раз посещал Россию. Благодаря этим поездкам, которые всегда приносят большое удовольствие и результаты, мы с президентом В. В. Путиным открыли новую главу в летописи китайско-российских отношений.Китай и Россия — крупнейшие соседи, стратегические партнеры всеобъемлющего взаимодействия, ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН. Обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, рассматривают отношения между Китаем и Россией как один из основных приоритетов в дипломатии.Китайско-российские отношения развиваются по четкой исторической логике и на мощном внутреннем драйвере. В течение десяти лет двустороннее сотрудничество динамично развивается по всем азимутам и уверенными шагами вступает в новую эпоху.— Контакты на высоком и высшем уровне играют важную роль и имеют непреходящее стратегическое значение. Совершенные механизмы обменов и контактов на высоком и высшем уровне, разветвленная структура многопланового сотрудничества служат важным систематическим и институциональным сопровождением развития двусторонних отношений. За эти годы мы с президентом В. В. Путиным поддерживали тесные рабочие связи. В ходе более чем 40 встреч на двусторонних и международных площадках расставлялись приоритеты практического сотрудничества во всех сферах, мы своевременно сверяем часы по актуальным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, и задаем тон устойчивому развитию двусторонних отношений.— Стороны непрерывно укрепляют политическое взаимодоверие, создавая новую парадигму отношений между крупными державами. Китай и Россия придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Двусторонние отношения основываются на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Две страны твердо поддерживают друг друга в следовании по пути развития согласно национальным реалиям, в осуществлении прогресса и возрождения. Зрелые и устойчивые двусторонние связи постоянно набирают новую силу и служат эталоном межгосударственных отношений нового типа, характеризующихся взаимным уважением, мирным сосуществованием и взаимовыгодным сотрудничеством.— Стороны формируют архитектуру всеобъемлющего и многовекторного взаимодействия. Благодаря совместным усилиям товарооборот по итогам 2022 года составил рекордные 190 миллиардов долларов США и увеличился на 116 процентов по сравнению с показателем десятилетней давности. Китай 13 лет подряд позиционирует себя как крупнейшего торгового партнера России. Объем взаимных инвестиций двух стран продолжает расти. Благополучно реализуется ряд стратегически значимых проектов сотрудничества в сфере энергетики, космоса, авиации и транспортной взаимосвязанности. Высокую динамику сохраняет сотрудничество в таких новых отраслях, как научно-техническая инновация и трансграничная электронная коммерция. Межрегиональное партнерство стремительно набирает обороты. Все это не только приносит реальные выгоды простым людям, но и придает неиссякаемый импульс развитию обеих стран.— Стороны претворяют в жизнь концепцию взаимопонимания, передающегося из поколения в поколение, изо дня в день крепнет традиционная дружба. В преддверии 20-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией мы с президентом В. В. Путиным приняли решение продлить и наполнить Договор актуальным содержанием с учетом современных реалий. Успешное проведение тематических перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества по восьми направлениям выводит дружбу и сотрудничество на новые высоты. Народы наших стран оказали друг другу материальную и моральную поддержку в борьбе с коронавирусом, что стало еще одним свидетельством того, как "друзья познаются в беде".— Стороны тесно взаимодействуют на международной арене и несут большую ответственность как великие державы. Китай и Россия твердо отстаивают ооноцентричную международную систему и миропорядок, основанные на международном праве, а также основополагающие нормы и принципы международных отношений, базирующиеся на целях и принципах Устава ООН, осуществляют тесную координацию и взаимодействие в рамках ООН, ШОС, БРИКС, Группы двадцати и других международных площадок, прилагают совместные усилия в продвижении к многополярности и демократизации международных отношений. Стороны действенными шагами претворяют в жизнь подлинную многополярность, развивают общечеловеческие ценности и выступают за формирование международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества.За 70 с лишним лет китайско-российские отношения прошли весьма непростой путь. Оглядываясь на прошлое, мы глубоко осознаем, что сегодняшний уровень китайско-российских отношений дался нелегко, следует бережно сохранять неувядающую дружбу между Китаем и Россией. История и практика показывают, что в условиях глобальной турбулентности китайско-российские отношения выдержали испытания на прочность благодаря тому, что мы встали на верный путь налаживания межгосударственных связей.Предстоящий мой визит в Россию нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира. Я готов вместе с президентом Владимиром Путиным наметить новые планы и меры во имя открытия новых перспектив китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.Стороны должны концентрироваться на комплексном планировании с прицелом на задачи национального развития, инновационным подходом, открывать новые возможности и культивировать новые драйверы. Важно укреплять взаимное доверие и раскрывать потенциалы в целях сохранения устойчивой динамики развития китайско-российских отношений на высоком уровне.Необходимо продвигать параллельное наращивание объемов и качества инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, укреплять политические координации, создавать более благоприятные условия для высококачественного развития инвестиционного сотрудничества, увеличивать масштаб двусторонней торговли, расширять общность интересов и изыскивать новые точки роста, формировать структуру развития, отличающуюся взаимодополняемостью и совместимостью традиционной торговли и новых форм сотрудничества, продолжать совместную работу по сопряжению инициативы "Один пояс и один путь" и ЕАЭС для институционального сопровождения двустороннего сотрудничества и региональной интеграции.Необходимо углублять культурно-гуманитарные связи, на высоком уровне организовать Годы сотрудничества в области физической культуры и спорта, раскрывать потенциал механизма межрегионального сотрудничества, активизировать контакты между побратимскими провинциями, областями и городами, поощрять людские обмены, восстанавливать туристическое сотрудничество двух стран, проводить такие мероприятия, как летний лагерь, совместное учебное заведение, в интересах непрерывного укрепления дружбы и взаимопонимания между народами, в первую очередь по линии молодежи.В современном мире происходят глубочайшие перемены. Мир, развитие, сотрудничество и взаимный выигрыш — это неудержимое историческое веяние. Многополярность, экономическая глобализация и демократизация международных отношений — необратимая тенденция. В то же время быстро нарастают как традиционные, так и нетрадиционные вызовы безопасности. Действия гегемонии, деспотизма и травли причиняют миру серьезный вред. Для восстановления мировой экономики предстоит преодолеть очень долгий путь. В международном сообществе бьют большую тревогу, как никогда нуждаются в путях выхода из кризиса.В марте 2013 года я выступил в МГИМО и упомянул, что "взаимосвязь и взаимозависимость всех стран достигли беспрецедентно высокого уровня. Человечество живет в одной глобальной деревне, становится тесным сообществом единой судьбы". Выдвинутые мной потом инициативы "Один пояс и один путь", Инициатива по глобальному развитию, Инициатива по глобальной безопасности и Инициатива глобальных цивилизаций стали полезным наполнением сути концепции сообщества единой судьбы человечества и средств ее реализации, что послужило китайским вариантом адекватного реагирования на перемены мира, эпохи и истории.За десять лет общечеловеческие ценности — такие как мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода — глубоко укоренились в сердцах людей. Все больше стран объединяет общее стремление к построению чистого и прекрасного мира, где воцарятся прочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и толерантность. Международное сообщество отдает себе ясный отчет в том, что ни одна страна в мире не превосходит все остальные. Не бывает универсальной модели государственного управления, не существует миропорядка, где решающее слово принадлежит отдельной стране. Солидарность и мир на планете без раскола и потрясений отвечают общим интересам всего человечества.С начала прошлого года наблюдается тотальное обострение украинского кризиса. Китай на основе самой сути происходящего неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия в содействии примирению и мирным переговорам. Озвученный мной ряд видений служит основополагающим принципом Китая при украинском урегулировании. Речь, в частности, идет о необходимости соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок. Опубликованная недавно "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" с учетом рациональных озабоченностей всех сторон максимально отражает единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса. Документ служит конструктивным фактором в нейтрализации последствий кризиса и продвижении политического урегулирования. Сложные проблемы не имеют простых решений. Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе.Прежде чем решать глобальные проблемы, надо уладить собственные дела. Коммунистическая партия Китая, сплачивая и ведя за собой китайский народ, всесторонне стремится к великому возрождению китайской нации путем китайской модернизации, которая отличается охватом огромной численности населения, достижением всеобщей зажиточности, согласованным развитием материальной и духовной культуры, гармоничным сосуществованием человека и природы, следованием по пути мирного развития. Эти отличительные черты Китая сформированы на основе многолетней практики и глубокого обобщения международного опыта. Мы будем решительно продвигать дело китайской модернизации, прилагать усилия для осуществления высококачественного развития, неуклонно расширять внешнюю открытость. Убежден, что это предоставит новые возможности всем странам мира, в том числе России.Год начинается с весны, а успех — с дела. Есть полные основания полагать, что Китай и Россия, как попутчики в развитии и возрождении, будут вносить больший вклад в дело прогресса человеческой цивилизации.

китай

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, сша, владимир путин, оон, шос, брикс