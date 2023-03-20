https://ria.ru/20230320/ukreplenie-1859006248.html
Председатель КНР раскрыл цель своего визита в Россию
Председатель КНР раскрыл цель своего визита в Россию - РИА Новости, 20.03.2023
Председатель КНР раскрыл цель своего визита в Россию
Председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты" заявил, что его визит в Россию направлен на укрепление дружбы и мира, а... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T01:08
2023-03-20T01:08
2023-03-20T02:36
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си цзиньпин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты" заявил, что его визит в Россию направлен на укрепление дружбы и мира, а также выразил готовность вместе с президентом РФ Владимиром Путиным наметить новые планы для развития российско-китайских отношений. "Предстоящий мой визит в Россию нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира. Я готов вместе с Президентом Владимиром Путиным наметить новые планы и меры во имя открытия новых перспектив китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - написал Си Цзиньпин. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
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в мире, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Председатель КНР раскрыл цель своего визита в Россию
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что его визит в Россию нацелен на укрепление дружбы