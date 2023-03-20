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Европейцы поздравили главу ЕК с воплощением мечты Гитлера на Украине - РИА Новости, 20.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 20.03.2023 (обновлено: 19:52 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/ukraina-1859290896.html
Европейцы поздравили главу ЕК с воплощением мечты Гитлера на Украине
Европейцы поздравили главу ЕК с воплощением мечты Гитлера на Украине - РИА Новости, 20.03.2023
Европейцы поздравили главу ЕК с воплощением мечты Гитлера на Украине
Пользователи Twitter обвинили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в реализации плана Адольфа Гитлера на Украине. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T19:42
2023-03-20T19:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
киев
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
twitter
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter обвинили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в реализации плана Адольфа Гитлера на Украине.Европейский политик написала в соцсети, что приветствует решение поставить миллион патронов ВСУ в течение следующих 12 месяцев. ЕС также будет наращивать производство для обеспечениях этих поставок, добавила она."В конце концов, с вашей помощью Гитлер смог воплотить свои планы, хоть и после смерти. Во главе с немцами объединенная Европа как Четвертый рейх посылает танки и боеприпасы против русских в поддержку нацистов", — провел параллель один из комментаторов."Немцы снова разжигают войну. Кто бы мог подумать, что это повторится. Именно поэтому нет единой Европы", — добавил второй."Полное безумие. Вы не подходите для того, чтобы занимать руководящую должность. Как вам не стыдно, вашей целью должен быть мир, но вы хотите только большего кровопролития", — написал третий."Вы же понимаете, что это приближает нас к Третьей мировой войне?" — задал вопрос еще один читатель."Ну что ж! Конечно, боеприпасы гораздо лучше, чем мир и процветание! Как отвратительно", — подчеркнул другой."Ни слова о мире. Вы просто ужасный и продажный человек, поддерживающий нацистов", — добавили в комментариях."Если вам нравится происходящие, то вступайте в ряды ВСУ, но оставьте в покое европейцев. Мы хотим жить в мире, а не участвовать в вашей войне", — один из пользователей. В понедельник днем страны ЕС пришли к соглашению по плану снабжения киевского режима боеприпасами на два миллиарда евро. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.
https://ria.ru/20230315/oruzhie-1858115462.html
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в мире, украина, европа, киев, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, twitter, вооруженные силы украины, адольф гитлер, россия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Twitter, Вооруженные силы Украины, Адольф Гитлер, Россия, Евросоюз
Европейцы поздравили главу ЕК с воплощением мечты Гитлера на Украине

Пользователи Twitter обвинили фон дер Ляйен в реализации плана Гитлера против России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter обвинили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в реализации плана Адольфа Гитлера на Украине.
Европейский политик написала в соцсети, что приветствует решение поставить миллион патронов ВСУ в течение следующих 12 месяцев. ЕС также будет наращивать производство для обеспечениях этих поставок, добавила она.
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"В конце концов, с вашей помощью Гитлер смог воплотить свои планы, хоть и после смерти. Во главе с немцами объединенная Европа как Четвертый рейх посылает танки и боеприпасы против русских в поддержку нацистов", — провел параллель один из комментаторов.
"Немцы снова разжигают войну. Кто бы мог подумать, что это повторится. Именно поэтому нет единой Европы", — добавил второй.
"Полное безумие. Вы не подходите для того, чтобы занимать руководящую должность. Как вам не стыдно, вашей целью должен быть мир, но вы хотите только большего кровопролития", — написал третий.
"Вы же понимаете, что это приближает нас к Третьей мировой войне?" — задал вопрос еще один читатель.
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"Ну что ж! Конечно, боеприпасы гораздо лучше, чем мир и процветание! Как отвратительно", — подчеркнул другой.
"Ни слова о мире. Вы просто ужасный и продажный человек, поддерживающий нацистов", — добавили в комментариях.
"Если вам нравится происходящие, то вступайте в ряды ВСУ, но оставьте в покое европейцев. Мы хотим жить в мире, а не участвовать в вашей войне", — один из пользователей.
В понедельник днем страны ЕС пришли к соглашению по плану снабжения киевского режима боеприпасами на два миллиарда евро. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаКиевУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияTwitterВооруженные силы УкраиныАдольф ГитлерРоссияЕвросоюз
 
 
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