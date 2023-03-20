https://ria.ru/20230320/ukraina-1859290896.html

Европейцы поздравили главу ЕК с воплощением мечты Гитлера на Украине

Европейцы поздравили главу ЕК с воплощением мечты Гитлера на Украине - РИА Новости, 20.03.2023

Европейцы поздравили главу ЕК с воплощением мечты Гитлера на Украине

Пользователи Twitter обвинили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в реализации плана Адольфа Гитлера на Украине. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T19:42

2023-03-20T19:42

2023-03-20T19:52

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter обвинили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в реализации плана Адольфа Гитлера на Украине.Европейский политик написала в соцсети, что приветствует решение поставить миллион патронов ВСУ в течение следующих 12 месяцев. ЕС также будет наращивать производство для обеспечениях этих поставок, добавила она."В конце концов, с вашей помощью Гитлер смог воплотить свои планы, хоть и после смерти. Во главе с немцами объединенная Европа как Четвертый рейх посылает танки и боеприпасы против русских в поддержку нацистов", — провел параллель один из комментаторов."Немцы снова разжигают войну. Кто бы мог подумать, что это повторится. Именно поэтому нет единой Европы", — добавил второй."Полное безумие. Вы не подходите для того, чтобы занимать руководящую должность. Как вам не стыдно, вашей целью должен быть мир, но вы хотите только большего кровопролития", — написал третий."Вы же понимаете, что это приближает нас к Третьей мировой войне?" — задал вопрос еще один читатель."Ну что ж! Конечно, боеприпасы гораздо лучше, чем мир и процветание! Как отвратительно", — подчеркнул другой."Ни слова о мире. Вы просто ужасный и продажный человек, поддерживающий нацистов", — добавили в комментариях."Если вам нравится происходящие, то вступайте в ряды ВСУ, но оставьте в покое европейцев. Мы хотим жить в мире, а не участвовать в вашей войне", — один из пользователей. В понедельник днем страны ЕС пришли к соглашению по плану снабжения киевского режима боеприпасами на два миллиарда евро. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.

https://ria.ru/20230315/oruzhie-1858115462.html

https://ria.ru/20230320/nato-1859276006.html

https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html

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