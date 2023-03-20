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Первый раз в третий раз: Си Цзиньпин едет в Россию

Первый раз в третий раз: Си Цзиньпин едет в Россию - РИА Новости, 20.03.2023

Первый раз в третий раз: Си Цзиньпин едет в Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин отправляется в Россию - в свой первый зарубежный визит после переизбрания на пост главы Китая в третий раз. По мнению опрошенных... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T03:18

2023-03-20T03:18

2023-03-20T03:26

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владимир путин

ван и (политик)

евразийский экономический союз

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ПЕКИН, 20 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин отправляется в Россию - в свой первый зарубежный визит после переизбрания на пост главы Китая в третий раз. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, визит заложит основу для развития китайско-российских отношений в ближайшие пять лет, а также углубит взаимопонимание Москвы и Пекина в отношении важнейших международных и региональных проблем. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 10 марта единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР еще на один пятилетний срок. Кроме того, Си Цзиньпин также единогласно был переизбран на должность председателя Центрального военного совета КНР, сохранив в своих руках партийное, военное и государственное руководство. В октябре прошлого года по итогам 20-го съезда КПК Си Цзиньпин был переизбран в третий раз на должности генерального секретаря ЦК КПК и Военного совета ЦК КПК. В понедельник глава Китая отправляется в свой первый зарубежный визит - в Россию. Си Цзиньпин побывает в Москве 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития взаимодействия двух стран. Частый гость в России Си Цзиньпин впервые был избран на должность председателя КНР на сессии ВСНП 12-го созыва 14 марта 2013 года. А уже 22 марта он отправился в свой первый зарубежный визит в качестве главы Китая - в Россию. Всего Си Цзиньпин в качестве главы государства посетил Россию восемь раз, больше, чем любую другую страну. Второй раз глава КНР побывал в России менее чем через полгода после дебюта - в сентябре 2013 года Си Цзиньпин посетил Санкт-Петербург, где принял участие в саммите "Большой двадцатки". После этого Си Цзиньпин приехал в Россию в 2014 году, посетив церемонию открытия Олимпийских игр в Сочи, в 2015 году он присутствовал на военном параде в Москве, приуроченном к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в мае, а уже в июле того же года побывал в Уфе, где принял участие в саммитах стран БРИКС и ШОС. В ходе визита Си Цзиньпина в 2017 году Владимир Путин вручил китайскому лидеру Орден святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы между народами двух стран. Глава КНР также посещал Россию в 2018 и 2019 годах. Всего за последние 10 лет Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались более 40 раз в различных форматах. Главное политическое событие года В конце декабря 2022 года Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в Москву. Тогда российский лидер подчеркнул, что это продемонстрирует миру прочность российско-китайских связей по ключевым вопросам, станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее также назвал визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина самым важным международным визитом за последнее время. Вызвал он и широкое обсуждение в странах Запада. По словам вице-президента Шанхайского центра стратегических и международных исследований Нельсона Вонга, встреча Си Цзиньпина и Путина "не может не иметь эпохального значения" на фоне геополитических потрясений, неопределенности в отношении исхода украинского кризиса, ужесточения игры между крупными державами. В преддверии визита Си Цзиньпина в Россию в мае 2019 года Китай передал РФ панд Диндин и Жуи, которые поселились в Московском зоопарке. С чем китайский лидер приедет в Россию в этот раз - пока неизвестно. Некоторые западные политики в последние месяцы высказывали опасения о том, что Китай якобы может начать поставки вооружений в Россию. В частности, ранее президент США Джо Байден рассказал в телеинтервью, что летом прошлого года позвонил Си Цзиньпину и пригрозил ему потерей западных инвестиций в случае поддержки России на Украине. Агентство Блумберг со ссылкой на источники ранее сообщало, что страны G7 обсуждают введение санкций против компаний из Китая, Ирана и КНДР, которые якобы предоставляют России компоненты и технологии, которые могут использоваться в военных целях. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что альянс обеспокоен возможностью поставок Китаем оружия России. Глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол, ссылаясь якобы на данные разведки, утверждал, что Китай рассматривает возможность поставки России сотни беспилотников. США предупредили Китай, что так поступать не следует. На этом фоне глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И ранее заявлял, что Китай никогда не смирится с указаниями и даже угрозами с целью давления со стороны США в отношении российско-китайских отношений. Ван И подчеркивал, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны и являются внутренним делом в рамках суверенитета двух независимых государств. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя сообщения о том, что Китай якобы оказывает России военную помощь, ранее заявлял, что Китай всегда занимал ответственную позицию в отношении экспорта военных товаров и всегда контролировал экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами. По его словам, сотрудничество между Китаем и Россией является "честным, справедливым и открытым". Конструктивная роль Китая Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее писала, что Си Цзиньпин после визита в Москву может провести онлайн-встречу с Владимиром Зеленским. Китай неоднократно заявлял о том, что Пекин "играет конструктивную роль" в вопросе разрешения украинского кризиса. Сам Си Цзиньпин отмечал, что суть позиции Китая заключается в содействии миру и переговорам. По его словам, необходимо придерживаться направления политического урегулирования, отказаться от менталитета холодной войны, уважать законные интересы безопасности всех стран и создавать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности. МИД Китая 24 февраля опубликовал заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса, содержащее 12 пунктов. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Приглашенный научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Минь заявил РИА Новости, что недавно весь мир стал свидетелем того, как при посредничестве Пекина две давно враждующие крупные страны Ближнего Востока - Саудовская Аравия и Иран - последовали инициативе глобальной безопасности, выдвинутой Си Цзиньпином, и добились соглашения о возобновлении дипотношений, что "потрясло весь мир и получило высокую оценку международного сообщества". Как отметил Нельсон Вонг, поскольку китайские власти ранее представили заявление с изложением позиции, которое поощряет политическое решение конфликта между Россией и Украиной, главы двух государств обязательно обсудят смежные темы. "Основная позиция Китая, заключающаяся в прекращении войны, содействии мирному урегулированию и отказе от выбора стороны, не изменится", - добавил он. Углубление стратегического партнерства Младший научный сотрудник Института российских, восточноевропейских и центральноазиатских исследований Китайской академии общественных наук Сяо Бинь заявил РИА Новости, что визит председателя Си Цзиньпина "заложит основу для развития китайско-российских отношений на ближайшие пять лет". Кроме того, по его словам, визит поспособствует развитию сотрудничества на региональном уровне, включая сопряжение китайской инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС. Сяо Бинь также ожидает, что в ходе визита "будет углублено взаимопонимание по наиболее острым международным и региональным проблемам", проведен обмен мнениями между лидерами двух стран. По словам эксперта, итогом встречи глав государств Китая и России может стать совместное заявление, в содержании которого будут выражены позиции Пекина и Москвы по вопросу поддержания стабильности международного порядка. Еще одно значение визита Си Цзиньпина в Россию, по словам Нельсона Вонга, заключается в том, чтобы послать четкий сигнал миру, особенно тем странам, которые критикуют Пекин за его сотрудничество с Москвой, что Китай, будучи крупной мировой державой, проводит независимую внешнюю политику. Как заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, предстоящий государственный визит председателя КНР в Россию "придаст новый импульс развитию двусторонних отношений".

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в мире, россия, китай, пекин, си цзиньпин, владимир путин, ван и (политик), евразийский экономический союз