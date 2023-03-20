https://ria.ru/20230320/si-1859009089.html
Си Цзиньпин назвал приоритетные направления отношений между Россией и КНР
Си Цзиньпин назвал приоритетные направления отношений между Россией и КНР - РИА Новости, 20.03.2023
Си Цзиньпин назвал приоритетные направления отношений между Россией и КНР
России и Китаю необходимо наращивать объем и качество инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T01:27
2023-03-20T01:27
2023-03-20T01:27
в мире
россия
китай
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155538/12/1555381290_0:189:3304:2048_1920x0_80_0_0_1c30c6fd373ae4b5d8d3f84f41fd1d20.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. России и Китаю необходимо наращивать объем и качество инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты". "Необходимо продвигать параллельное наращивание объема и качества инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, укреплять политические координации, создавать более благоприятные условия для высококачественного развития инвестиционного сотрудничества, увеличивать масштаб двусторонней торговли, расширять общность интересов и изыскивать новые точки роста", - написал Си Цзиньпин. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
https://ria.ru/20230320/razvitie-1859008299.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155538/12/1555381290_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_9545285fb1273698ed7a0acdb7ab298b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин назвал приоритетные направления отношений между Россией и КНР
Си Цзиньпин: России и Китаю нужно наращивать сотрудничество в сфере инвестиций и торговли