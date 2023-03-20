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Си Цзиньпин назвал приоритетные направления отношений между Россией и КНР - РИА Новости, 20.03.2023
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01:27 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/si-1859009089.html
Си Цзиньпин назвал приоритетные направления отношений между Россией и КНР
Си Цзиньпин назвал приоритетные направления отношений между Россией и КНР - РИА Новости, 20.03.2023
Си Цзиньпин назвал приоритетные направления отношений между Россией и КНР
России и Китаю необходимо наращивать объем и качество инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T01:27
2023-03-20T01:27
в мире
россия
китай
си цзиньпин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. России и Китаю необходимо наращивать объем и качество инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты". "Необходимо продвигать параллельное наращивание объема и качества инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, укреплять политические координации, создавать более благоприятные условия для высококачественного развития инвестиционного сотрудничества, увеличивать масштаб двусторонней торговли, расширять общность интересов и изыскивать новые точки роста", - написал Си Цзиньпин. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
https://ria.ru/20230320/razvitie-1859008299.html
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в мире, россия, китай, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин назвал приоритетные направления отношений между Россией и КНР

Си Цзиньпин: России и Китаю нужно наращивать сотрудничество в сфере инвестиций и торговли

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. России и Китаю необходимо наращивать объем и качество инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты".
"Необходимо продвигать параллельное наращивание объема и качества инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, укреплять политические координации, создавать более благоприятные условия для высококачественного развития инвестиционного сотрудничества, увеличивать масштаб двусторонней торговли, расширять общность интересов и изыскивать новые точки роста", - написал Си Цзиньпин.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Си Цзиньпин оценил развитие российско-китайских отношений
01:21
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
 
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