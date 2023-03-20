https://ria.ru/20230320/si-1859009089.html

Си Цзиньпин назвал приоритетные направления отношений между Россией и КНР

Си Цзиньпин назвал приоритетные направления отношений между Россией и КНР - РИА Новости, 20.03.2023

Си Цзиньпин назвал приоритетные направления отношений между Россией и КНР

России и Китаю необходимо наращивать объем и качество инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T01:27

2023-03-20T01:27

2023-03-20T01:27

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си цзиньпин

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. России и Китаю необходимо наращивать объем и качество инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты". "Необходимо продвигать параллельное наращивание объема и качества инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, укреплять политические координации, создавать более благоприятные условия для высококачественного развития инвестиционного сотрудничества, увеличивать масштаб двусторонней торговли, расширять общность интересов и изыскивать новые точки роста", - написал Си Цзиньпин. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.

https://ria.ru/20230320/razvitie-1859008299.html

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в мире, россия, китай, си цзиньпин