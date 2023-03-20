Си Цзиньпин высказался о возможности универсального миропорядка
Си: не существует универсального миропорядка, где решающее слово принадлежит одной стране
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской народной республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Не бывает универсальной модели государственного управления и не существует миропорядка, где решающее слово принадлежит отдельной стране, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты".
"Международное сообщество отдает себе ясный отчет в том, что ни одна страна в мире не превосходит все остальные. Не бывает универсальной модели государственного управления и не существует миропорядка, где решающее слово принадлежит отдельной стране. Солидарность и мир на планете без раскола и потрясений отвечают общим интересам всего человечества", - написал Си Цзиньпин.
По его словам, за 10 лет общечеловеческие ценности, такие как мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода, глубоко укоренились в сердцах людей.
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"Все больше стран объединяет общее стремление к построению чистого и прекрасного мира, где воцарятся прочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и толерантность", - подчеркнул Си Цзиньпин.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.