https://ria.ru/20230320/si-1859006564.html

Си Цзиньпин высказался о возможности универсального миропорядка

Си Цзиньпин высказался о возможности универсального миропорядка - РИА Новости, 20.03.2023

Си Цзиньпин высказался о возможности универсального миропорядка

Не бывает универсальной модели государственного управления и не существует миропорядка, где решающее слово принадлежит отдельной стране, заявил председатель КНР РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T01:11

2023-03-20T01:11

2023-03-20T01:11

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Не бывает универсальной модели государственного управления и не существует миропорядка, где решающее слово принадлежит отдельной стране, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты". "Международное сообщество отдает себе ясный отчет в том, что ни одна страна в мире не превосходит все остальные. Не бывает универсальной модели государственного управления и не существует миропорядка, где решающее слово принадлежит отдельной стране. Солидарность и мир на планете без раскола и потрясений отвечают общим интересам всего человечества", - написал Си Цзиньпин. По его словам, за 10 лет общечеловеческие ценности, такие как мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода, глубоко укоренились в сердцах людей. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.

https://ria.ru/20230320/ukreplenie-1859006248.html

https://ria.ru/20230320/knr-1859005239.html

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в мире, китай, россия, си цзиньпин